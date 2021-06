En la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, la heroicidad demostrada por el pueblo paraguayo al resistir un lustro a ejércitos enemigos inmensamente superiores en número causó respeto, admiración y encendidos discursos favorables a la causa paraguaya en toda América, si bien la mayoría no pasó de tinta sobre papel, o mera retórica. Sin embargo, una nación, la colombiana, sí materializó su solidaridad enviando a Paraguay medicamentos, alimentos y médicos para atender a los famélicos sobrevivientes.

Fueron momentos tan oscuros para nuestro país que muchos pensaron que no tenía otro destino que desaparecer como República, como nación. En ese marco de incertidumbre, el 27 de junio de 1870 el Congreso colombiano sanciona una ley cuyo texto dice:

«Si por efecto de la guerra, el Paraguay desapareciera como nación, en caso de producirse, ningún paraguayo será paria en América, [pues] con solo pisar tierra colombiana, gozará en forma automática de los privilegios, facultades, prerrogativas y derechos de colombianos». Firmaron Eustorgio Salgar (presidente), Felipe Zapata (ministro de Relaciones Exteriores) y Jorge Isaacs (secretario de la Cámara de Representantes –y autor de la famosa novela María, publicada en 1866 y, desde su primera edición, un fenómeno literario internacional).

La canción Confraternidad, del exitoso barítono y compositor colombiano Régulo Ramírez (Líbano, departamento de Tolima, 6 de noviembre de 1928-Bogotá, 27 de enero de 1979), se puede enmarcar dentro de ese sentimiento afectuoso que los hermanos colombianos han demostrado hacia el pueblo paraguayo.

A Régulo Ramírez, don Agustín Barboza, en su libro Ruego y camino, lo recuerda de esta manera: «Nos acompañaba en nuestras correrías [se refiere a sus andanzas por el Perú con Luis Alberto del Paraná] el gran tenor colombiano Régulo Ramírez, un hombre amable, cordial, muy dado a la amistad, incansable animador de la bohemia limeña y admirador sin reservas del Paraguay y su música. Un tiempo después de esa incondicional camaradería lanzó al mundo una polca-canción llamada Confraternidad, como un homenaje al Paraguay y a su pueblo, que nos honra como paraguayos y a él lo enaltece como hombre y artista». Y don Agustín prosigue: «Muy a pesar mío, llegó el día de mi regreso al Paraguay. Luis y Régulo me acompañaron hasta el aeropuerto. Cuando llamaron a los pasajeros para ocupar sus asientos, abracé a ambos y me encaminé, resuelto, al avión. Mientras Régulo me despedía agitando las manos, Luis Alberto me siguió por la pista a paso vivo y apeló al último para evitar mi viaje. Me propuso que formáramos un trío con Régulo, asegurándome que comenzaríamos por una larga y provechosa gira por toda Colombia. Luego desandaríamos el camino que había recorrido cuatro años atrás hasta llegar a Hollywood, donde Régulo tenía a su primo hermano, el barítono Carlos Ramírez, actuando con mucho éxito en las películas de la actriz norteamericana Esther Williams, con quien trabajaríamos en otro filme de corte latino. Me mostré inflexible», concluye don Agustín su bella anécdota con el barítono colombiano.

Régulo Ramírez, además de sus éxitos discográficos con canciones como Bésame morenita, Paisaje y Eres mi amor, fue autor de numerosas composiciones muy celebradas tanto en su país de origen como a nivel internacional, desde Las montañas de mi patria hasta El Gamín, pasando por Márchate, corazón, Cartagena del mar y Juan el pescador e Isla de ensueño, entre otras. Esta última la compuso para el primer largometraje en color producido en Colombia, la comedia romántica del mismo título, Isla de ensueño, de 1963, que recibió el premio a la Mejor Producción en el Festival de Cine Latinoamericano de Nueva York y en la que Régulo Ramírez, además de participar como compositor con varias canciones, fue el actor principal.

Confraternidad

En las orillas del Magdalena,

entre las frondas de mi lindo cafetal,

con los fulgores de la luna llena,

nació este canto dedicado al Paraguay.

Sus notas tienen todo el encanto

de mi floresta tachonada de rubí.

Por eso quiero dedicarlo a mis hermanos

del gran pueblo paraguayo donde aroma el agua’í.

Y a su indomable corazón, y a su bravura.

Y también a la hermosura de la reina guaraní.

Es canto de hermandad a un pueblo que luchó,

es confraternidad de corazón.

Es tierra hermana, tierra indoamericana,

donde el pájaro campana borda trinos de cristal.

*Esta canción fue grabada por Luis Alberto del Paraná, Los Alfonso, Los Ojeda, Reinaldo Gómez, Ángela Rolón con Rigoberto Arévalo y Grupo Cantares-Los Basaldúa, entre otros.

catalobogado@gmail.com