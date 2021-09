AsuFicc, cine mundial en Asunción

Del 14 al 18 de septiembre se desarrollará la primera edición del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción, AsuFicc, evento libre y gratuito para experimentar el cine contemporáneo del mundo y abrir espacios que de reflexión alrededor del cine.

En esta primera edición, a la convocatoria internacional para cortometrajes y largometrajes se presentaron 814 postulaciones de 47 países, registro sin precedentes para un festival de cine en Paraguay. Luego del proceso de curaduría, AsuFicc anuncia su selección oficial: 6 largometrajes y 10 cortometrajes nacionales e internacionales disputarán en las respectivas competencias por el premio oficial del festival, creado por la renombrada ceramista Julia Isídrez.

Un jurado de cineastas, críticos de cine, escritores, y líderes de la emergente industria del cine en Paraguay será responsable de elegir las obras ganadoras. El jurado está compuesto por Ana Martini, Hugo Giménez, Gabriela Sabaté, Andrés Colmán Gutiérrez, Simón Franco y Alex Vázquez.

La película de apertura de AsuFicc será la galardonada A metamorfose dos pássaros, de Catarina Vasconcelos, que, luego de un exitoso recorrido en festivales como Berlinale y San Sebastián, llega a las audiencias de Paraguay.

El festival contará con actividades paralelas, como AsuFicc Lab, laboratorio de desarrollo de proyectos paraguayos, y las secciones «Panorama paraguayo», dedicada al cine nacional, y «Foco Mujeres y Disidencias», con producciones dirigidas por mujeres.

Las sedes serán la Alianza Francesa de Asunción, el Teatro de las Américas del Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA) y la Embajada de Argentina en Paraguay. AsuFicc anunciará su programación y grilla de actividades en sus cuentas de Facebook e Instagram.

La primera edición de AsuFicc cuenta con apoyo de la Embajada de Francia en Paraguay, la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Embajada de Suiza ante Uruguay y Paraguay, la Embajada de la República Argentina en Paraguay, la Alianza Francesa de Asunción, el Centro Cultural Paraguayo Americano, el Centro Cultural de España Juan de Salazar y la Embajada de México, con la colaboración de la Asociación Cultural Arraigo, y con LatAm Cinema como Media Partner.

A continuación, la programación de AsuFicc 2021.

Película de apertura

A metamorfose dos pássaros / Catarina Vasconcelos, 101′, Portugal, 2020

Beatriz y Henrique se casaron el día que ella cumplió 21 años. Henrique, oficial naval, pasó largas temporadas en el mar. En tierra, Beatriz, que aprendió todo de la verticalidad de las plantas, cuidó las raíces de sus seis hijos. El hijo mayor, Jacinto, es mi padre y soñaba con ser pájaro algún día. Un día, de repente, Beatriz muere. Mi madre no murió de repente, pero murió cuando yo tenía 17 años. Ese día, mi padre y yo nos encontramos con la pérdida de nuestra madre, y nuestra relación ya no era solo la de padre e hija.

Competencia internacional de largometrajes

A febre / Maya Da-Rin, 98′, Brasil, 2019

Justino, un miembro de 45 años del pueblo indígena Desana, es guardia de seguridad en el puerto de Manaus. Mientras su hija se prepara para estudiar medicina en Brasilia, Justino comienza a padecer una fiebre misteriosa.

Ailleurs Partout, Vivianne Perelmuter e Isabelle Ingold, 63′, Bélgica, 2020

Un joven encerrado en una habitación en algún lugar de Inglaterra observa el mundo exterior en Internet, libre para cruzar fronteras. Chats, mensajes de texto, conversaciones telefónicas con su madre y respuestas al cuestionario de la oficina de inmigración reconstruyen su historia: un viaje de Irán a Turquía, luego a Grecia y finalmente al Reino Unido, donde solicita asilo.

Chaco / Diego Mondaca, 80′, Bolivia-Argentina, 2020

1934, Bolivia está en guerra con Paraguay. Liborio y Ticona, con otros soldados bolivianos, bajo el mando de un general alemán retirado que lleva las riendas del ejército boliviano, se encuentran perdidos, deambulando, en medio de la sequedad y el silencio del Chaco, en busca de un enemigo que jamás encontrarán.

Cosas que no hacemos / Bruno Santamaría, 74′, México, 2020

Arturo es un adolescente que baila, corre y juega con el espíritu libre de un niño, como aquellos con los que pasa el tiempo en su pequeño pueblo de la costa del Pacífico. Cuando una situación violenta rompe la aparentemente idílica atmósfera en un marco de machismo corrosivo, Arturo se llena de valor para salir del closet, pidiendo permiso a sus padres para vestirse de mujer.

O que arde / Oliver Laxe, 100′, España, 2019

Amador Coro ha sido condenado por provocar un incendio. Cuando sale de la cárcel, nadie lo espera. Vuelve a su pequeño pueblo natal, escondido en las montañas de la Galicia rural, a vivir con su madre, Benedicta, y sus tres vacas. La vida transcurre siguiendo el ritmo de la naturaleza. Hasta que una noche un incendio comienza a devastar la región.

Overseas / Sung-A Yoon, 90′, Francia-Bélgica, 2019

En Filipinas, las mujeres son enviadas al extranjero a trabajar como empleadas domésticas o niñeras, dejando con frecuencia a sus propios hijos. En un centro de aprendizaje dedicado al trabajo doméstico, uno de muchos en Filipinas, varias candidatas se preparan para la nostalgia y los abusos que posiblemente sufrirán. En los ejercicios de dramatización, desempeñan tanto el papel del trabajador como el del empleador.

Competencia internacional de cortometrajes

Ecorce / Samuel Patthey y Silvain Monney, 15′, Suiza, 2020

En un lugar escondido, la rutina diaria de una casa de retiro se desarrolla a medida que el tiempo parece detenerse. Los residentes dibujados a lápiz cobran vida en papel. Algunos están activos, otros descansan o siguen un horario fijo que se repetirá cada día: medicación, comidas, juegos… A su alrededor, las máquinas parpadean, los cuidadores están ocupados y unos crucifijos les recuerdan la muerte que les acecha. El tiempo se desvanece, y cerca se extiende un bosque.

El callejón de las perras / Beatriz Arias González, 19′, Chile, 2020

Francisca, Manuela, Vicenta, Lola y Antonia llevan mucho tiempo siendo amigas. Suelen compartir conversaciones profundas y paganas, acompañadas de alcohol. Una noche más de viernes, como miles que la han precedido, recorren las calles, como una manada, sin otro fin que pasarlo bien y siempre protegerse entre ellas. Así se irá gastando la noche, con la borrachera apoderándose de sus cuerpos y aumentando la euforia de sus acciones y conversaciones. Para finalizar con el recorrido de vuelta a casa.

El nombre del hijo / Martina Matzkin, 13′, Argentina, 2020

Lucho, niño trans de 13 años, no pasa mucho tiempo con su padre. Cuando emprende unas vacaciones con este y su hermana menor, la cercanía pone su relación a prueba.

Fusilao / María Laura Reina, 10′, Venezuela, 2019

Un accidente inesperado deja a Henrique inconsciente. Su madre lo lleva de emergencia al hospital. Pronto descubrirá que el juego Fusilao podría convertirse en una metáfora de lo que se vive día a día en los pasillos de un hospital en Venezuela.

Mamapara / Alberto Flores Vilca, 17′, Perú-Argentina-Bolivia, 2020

En el altiplano peruano vive, con su perro, Honorata Vilca, mujer analfabeta de ascendencia quechua, dedicada a la venta de golosinas. Mientras empieza la temporada de lluvias, relata pasajes de su vida, hasta que una tarde ocurre algo fatal que pareciera hacer llorar al mismo cielo.

Recuadros / Gerardo Jara, 9′, Paraguay, 2021

«¿Papá, por qué no tenemos fotos nuestras en las paredes?», es la pregunta que me hago, mientras charlo con mi padre en la sala de mi casa. Escarbando entre fotos familiares, me pongo a pensar sobre cómo actuamos (o no) cuando nos enfrentamos al hecho de que nuestros recuerdos van desapareciendo.

Shanzhài Screens / Paul Heintz, 23′, Francia, 2020

Shenzhen de noche. Pintores copistas relatan su vida cotidiana y su oficio. El relato alterna imágenes artísticas y de trabajo, de las nuevas tecnologías a las técnicas clásicas. Aquí se dibuja otra historia de la pintura.

Stay Awake, Be Ready / An Pham Thien, 14′, Vietnam, 2019

En una esquina tiene lugar una misteriosa conversación entre tres jóvenes en un puesto callejero. Mientras tanto, sucede un accidente de tráfico con una motocicleta. La noche compone un boceto, una instantánea multicolor de la realidad.

The End of Suffering (a proposal) / Jacqueline Lentzou, 14′, Grecia, 2020

Sofía vuelve a entrar en pánico. El Universo decide contactarla. Una sinfonía planetaria para Marte, donde la gente sueña despierta y lucha por el amor.

Todo lo cercano se aleja / Francisco Bouzas, 13′, Argentina, 2019

En Ciudad Oculta los jóvenes están soñando con sus muertes mientras una presencia fantasmal recorre los pasillos de la villa.

Panorama paraguayo

La yuyera / María Avalos, 20′, Paraguay, 2020

Marta (15) vive con su abuelo Atilio (60) en la pequeña ciudad de Valenzuela, en el interior de Paraguay. Allí trabaja junto a él desde muy temprana edad vendiendo yuyos en la plaza central, con lo cual adquiere un gran conocimiento de las plantas medicinales, que utilizará posteriormente para aliviar el mal que la aqueja.

Palo amargo, jeep, pomelos / Nicolás Zárate Denis, 11′, Paraguay, 2020

Nicolás es una figura de autoridad en la familia y mantiene un control constante en su vida, pero detrás de su velo de seguridad algo se transforma con la cuarentena por la pandemia de covid-19. Su rutina cambió totalmente: ahora baja pomelos del árbol cada mañana para preparar jugo; comenzó a tomar té de palo amargo y se lanzó a una investigación sobre sus propiedades, la quina, la quinina, Moisés Bertoni, los guaraníes, etc. Todo esto es reflejo de una situación particular: perdió el control y quiere proteger a su familia.

Pasadas por agua / Rodrigo Gastiaburo, 8′, Paraguay, 2020

Se fue la luz, el calor es agobiante. En plena pandemia, Ana, embarazada por primera vez, está llena de miedo pero las historias pasadas de su abuela y su mamá le ayudan a enfrentar sus inseguridades. La abuela, la hija y la nieta se preparan para limpiar la casa antes de que se corte el agua.

Tocar la luz / Gaspar Insfrán, 2′, Paraguay, 2021

El sufrimiento comienza a abrir la mente y el cuerpo de Carlos, un chico introvertido, que experimenta revelaciones inusitadas que lo llevan más allá de sus límites. De esta manera se reconoce en su verdadera realidad: libre y etéreo.

Vyshyvanka / Diego Samaniego y Katia Acosta, 5′, Paraguay, 2020

Minutos antes de salir a escena, Camila, bailarina estrella de una reconocida compañía de ballet ucraniano, abandona inesperadamente la competencia del festival de danza más importante de la ciudad. Una revelación abre ante sus ojos un nuevo camino.

Foco Mujeres y Disidencias

A media voz / Heidi Hassan y Patricia Pérez, 80′, Suiza-Cuba-España-Francia, 2019

Dos cineastas, amigas de infancia, enfrentan los desafíos del desarraigo mientras intentan reconstruir sus vidas lejos de Cuba. Un documental auto-etnográfico sobre la nostalgia, la amistad, las raíces y el exilio, que refleja el desasosiego de toda una generación.

Lemebel / Joanna Reposi, 96′, Chile, 2019

Escritor, artista visual y pionero del movimiento queer en Latinoamérica, Pedro Lemebel sacudió la conservadora sociedad de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet a fines de los 80. El cuerpo, la sangre y el fuego fueron protagonistas de una obra que en sus últimos ocho años de vida quiso perpetuar en una película que no alcanzó a ver.

Meu nome é Bagdá / Caru Alves de Souza, 99′, Brasil, 2020

Bagdá tiene 17 años, vive en Freguesia do Ó, barrio de clase trabajadora de la ciudad de São Paulo, practica skate con un grupo de amigos varones y pasa mucho tiempo con su familia y con las amigas de su madre. Juntas, las mujeres que la rodean forman una red de personas fuera de lo común. Cuando Bagdá conoce a un grupo de skaters mujeres, su vida cambia repentinamente.

Martes, función de apertura

Este martes 14 por la noche comienza AsuFicc con la función de apertura: la proyección de la película A metamorfose dos pássaros (Catarina Vasconcelos, Portugal, 2020) en la Sala Moliére de la Alianza Francesa de Asunción (Mariscal Estigarribia 1039). La cita es a las 20:00 horas, con aforo de 150 personas y los cuidados necesarios por la pandemia de covid-19. Para confirmar asistencia: info@asuficc.com.

info@asuficc.com