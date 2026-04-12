Lotte Schulz: 100 + 1 años

La vida de Lotte Schulz es como un terrón de esencialidad paraguaya y su obra toma cuerpo en substancias netas del horizonte de visibilidad del Paraguay profundo y la manera de ser de su gente. Es ese teko (1) al que solivianta, empleando los mismos útiles de uso diario como soporte de su obra, como la madera y el cuero, materiales raigales, fundamentales del mundo rural del país.

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Lotte burila la madera, el cuero y cincela la piedra. En algunos casos utiliza el cuero curtido, en otros trabaja el cuero con pelaje. Para describir el mundo paraguayo persiste en el uso de esos materiales, así como en la temática que abarca animales domésticos, el ñandú (2) (rara vez domesticado) u objetos que hacen a la cotidianidad de la gente, como la hamaca o el poncho de sesenta listas.

En su obra pueden hallarse diversos prototipos, como las vendedoras callejeras, así como exploraciones que la adentran en el mundo de la cultura indígena.

Durante los primeros años de su existencia, con su familia acompañó a su padre, que dirigía el cambio de los durmientes del ferrocarril. Fue un largo recorrido por los paisajes paraguayos, desde el departamento de Itapúa, allá en el lejano sur, donde empieza o termina el país, hasta Asunción, el centro neurálgico, administrativo y cultural de la República.

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En esa primera experiencia vital, la multiplicidad de horizontes, bosques, campos, serranías y pequeños poblados, se nutrió de panoramas que le hacían comprender la infinitud del espacio, la dimensión del color y la importancia de las fragancias para definir un sitio.

Ese primer viaje, siguiendo las vías del ferrocarril, le dio la posibilidad de no permanecer en un único sitio de vida y movilizarse para vislumbrar el horizonte paraguayo y, a través de él, intuir la grandiosidad del universo. Luego de este, su vida se irá tiñendo de numerosos desplazamientos geográficos, comenzando por el Brasil para llegar al resto de América Latina, Europa, incluso llegando a vivir, crear y exponer en varios países del África. «Kuña ne pypŷiva como che» (3) , sentenciaba.

Lotte fue una mujer excepcional que conoció todas las penurias que devienen del hecho de ser mujer, de la pobreza, de la soledad, a las que venció para conocer también la gloria, el reconocimiento y momentos de paz y felicidad.

Citas extraídas del catálogo de la exposición retrospectiva «A mis maestros» (2002)

«Después de un cierto tiempo, Lotte introdujo en su arte un elemento específicamente artesanal: el cuero, y sus trabajos sobre este material valorizaron las cualidades intrínsecas del cuero. Este fue el camino por el cual Lotte se interesó por incorporar a su obra ciertos motivos y materiales originados de la cultura popular, elaborándolos y elevándolos a la categoría artística».

Livio Abramo.

«Volviendo al tema, se sabe que la obra de arte, subrayando aquí un carácter de “obra”, no es ni algo real, ni imaginario, ni una mera reduplicación de la realidad, sino un signo. En estos trabajos de Lotte, el signo es un sistema de líneas y manchas, como en sus diseños e impresiones, o un sistema de manchas pilosas negras o claras que pareciera acercar casi al tacto del espectador la cosa realizada».

Juan Santiago Dávalos.

«El camino por ella elegido ha sido siempre muy excéntrico y particular: pronto se independizó de todas las tendencias, creando un estilo sin tiempo, audaz en la concepción y en la técnica, pero tradicional en el esbozo de la composición. Pronto su obra se volvió inconfundible e infaltable a toda muestra de arte paraguayo, y con el ñandú como tema favorito».

Juan Manuel Prieto.

«Para esta muestra, Lotte ha retomado su famoso tema “Conjugando el verbo amar”. Anteriormente, utilizando una técnica distinta, nos había desafiado con la impronta de aquellos cuerpos contorsionados por la pasión, que se unían y deshacían como nudos de carnes y nervios. Esta vez, la abstracción es mayor: el acoplamiento de estos seres se ve simplificado en bloques casi abstractos. “Dos son uno” y los cuerpos se funden en un primitivo y casi ingenuo erotismo».

Osvaldo González Real.

«De tanto conjugar el verbo amar; y no solo en lo ominoso, preludial o prenupcial interrogativo, se confunden según, claro está, los ojos se alejen de ellos. Pero cuando el espectador ya se retira por completo, culmina el proceso amatorio, y estos cuerpos se convierten en sábanas».

J. A. Rauskin.

«Las xilografías de Lotte merodean la abstracción, a la que se acercan o se alejan según los momentos, pero conservan siempre sus recuerdos figurativos. En realidad, Lotte resuelve la oposición entre lo abstracto y lo representativo a través de una característica estilización que a menudo llega a enmascarar las referencias sin borrarlas nunca del todo».

Ticio Escobar.

Notas

(1) Teko: Relativo a la naturaleza o al modo de ser de una persona o grupo humano.

(2) Ñandú: Rhea americana; también llamada avestruz americana.

(3) «Kuña ne pypŷiva ko che»: mujer inquieta soy yo, que no se puede quedar en un solo sitio.

*Víctor-jacinto Flecha es licenciado en Economía Política por la Universidad de la Habana y doctor en Ciencias Políticas por el Institut des Hautes Études de l’Amèrique Latine, Université Sorbonne Nouvelle (París III). Ha publicado Historia de la Industria en el Paraguay, 1811 - 2011 (Asunción, Ministerio de Industria y Comercio, 2012), De la estación del verde al largo silencio de la escarcha (Asunción, Servilibro, 2013) y Literatura, estado y sociedad (Asunción, Servilibro, 2021), entre otros libros.