El Cabildo inaugurará una exposición dedicada a la obra gráfica de Lotte Schulz

El Centro Cultural de la República El Cabildo (Avda. República e/ Río Tebicuary y Rio Manduvirá) anuncia la apertura de la muestra “Lotte Schulz: obra gráfica”, que será inaugurada el jueves 9 de abril a las 19:00 en la Sala de Exposiciones Temporales. La exposición reúne piezas pertenecientes a la colección de Víctor Jacinto Flecha y propone un recorrido por la producción de Lotte Schulz, una de las figuras más singulares del arte en Paraguay.

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Nacida como María Carlota Schulz Prieto en 1925, en Cambyretá, departamento de Itapúa, la artista desarrolló una obra atravesada por la memoria, el desarraigo y la riqueza cultural de su entorno. Hija de padre austríaco y madre paraguaya, su trayectoria se construyó entre influencias diversas que marcaron su mirada y su producción.

Su formación artística se inició en Brasil, bajo la guía del maestro Guido Pellegrino Viaro, y se consolidó posteriormente en Paraguay, donde integró el histórico Taller de Grabado Julián de la Herrería. Este espacio resultó fundamental en la configuración del arte moderno en el país, en diálogo con creadoras como Olga Blinder y Josefina Plá.

La proyección internacional de su obra se consolidó a partir de 1960, tras obtener un importante reconocimiento en Buenos Aires que le permitió continuar su formación en Italia, especializándose en técnicas de conservación y restauración. Esta experiencia amplió su campo de acción y fortaleció su vínculo con el patrimonio artístico.

A lo largo de su producción, la obra de Schulz trasciende lo estrictamente estético para situarse como un testimonio sensible de su tiempo. Sus piezas dialogan con la naturaleza, los seres vivos y las tensiones sociales desde una perspectiva humanista e introspectiva, construyendo un lenguaje propio dentro del grabado.