Artes Plásticas
08 de abril de 2026 - 19:00

El Cabildo inaugurará una exposición dedicada a la obra gráfica de Lotte Schulz

Obras de Lotte Schulz en galería, colgadas en la pared, rodeadas de plásticos y ganchos metálicos en ambiente luminoso.
Estas son algunas de las obras de la artista plástica paraguaya Lotte Schulz, que estarán expuestas desde este jueves en El Cabildo.Gentileza

Una selección de obras gráficas de la artista Lotte Schulz se presenta en el Centro Cultural de la República El Cabildo, en una muestra que recupera su legado y propone un recorrido por su universo creativo.

Por ABC Color

El Centro Cultural de la República El Cabildo (Avda. República e/ Río Tebicuary y Rio Manduvirá) anuncia la apertura de la muestra “Lotte Schulz: obra gráfica”, que será inaugurada el jueves 9 de abril a las 19:00 en la Sala de Exposiciones Temporales. La exposición reúne piezas pertenecientes a la colección de Víctor Jacinto Flecha y propone un recorrido por la producción de Lotte Schulz, una de las figuras más singulares del arte en Paraguay.

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Nacida como María Carlota Schulz Prieto en 1925, en Cambyretá, departamento de Itapúa, la artista desarrolló una obra atravesada por la memoria, el desarraigo y la riqueza cultural de su entorno. Hija de padre austríaco y madre paraguaya, su trayectoria se construyó entre influencias diversas que marcaron su mirada y su producción.

Su formación artística se inició en Brasil, bajo la guía del maestro Guido Pellegrino Viaro, y se consolidó posteriormente en Paraguay, donde integró el histórico Taller de Grabado Julián de la Herrería. Este espacio resultó fundamental en la configuración del arte moderno en el país, en diálogo con creadoras como Olga Blinder y Josefina Plá.

Obra de Lotte Schulz en la que una figura humana en posición fetal se destaca con líneas circulares sobre un fondo claro.
Obra de la artista plástica paraguaya Lotte Schulz.

La proyección internacional de su obra se consolidó a partir de 1960, tras obtener un importante reconocimiento en Buenos Aires que le permitió continuar su formación en Italia, especializándose en técnicas de conservación y restauración. Esta experiencia amplió su campo de acción y fortaleció su vínculo con el patrimonio artístico.

A lo largo de su producción, la obra de Schulz trasciende lo estrictamente estético para situarse como un testimonio sensible de su tiempo. Sus piezas dialogan con la naturaleza, los seres vivos y las tensiones sociales desde una perspectiva humanista e introspectiva, construyendo un lenguaje propio dentro del grabado.

Obra abstracta de Lotte Schulz enmarcada y protegida, con formas geométricas y texto manuscrito en la parte inferior.
Se presentará una exposición con obras de la paraguaya Lotte Schulz el 9 de abril.