Guía de pecadores: Yuki Comics

El mundo del cómic siempre ha tenido una relación iniciática con los peregrinos, vagos, tekorei o flaneurs, como se quiera, que trazan su derrotero ocioso (en el mejor sentido del término ocioso) sobre el paisaje urbano. El mundo del cómic es un mundo de hitos, de umbrales, de tiendas, de bares, de plazas, de sitios de lectura, conocimiento, intercambio de información, obras, intereses e ideas, de compra-venta, de encuentro. Desde las últimas décadas del siglo pasado, yo diría que no hay ciudad merecedora de tan estimulante nombre que esté completa sin este circuito, a un tiempo amplio y selecto, que, si bien en general no es mayoritario, tampoco es ajeno al proselitismo ni enemigo de neófitos y conversos. Así que, tanto a los viciosos conocedores que ya se las saben todas, o casi todas, sobre los fecundos desarrollos de este arte, el noveno, como a los que deseen conocerlos más y mejor, y como a aquellos, finalmente, que, atraídos por resplandores entrevistos, apetezcan descubrirlos, podemos indicarles que los primeros pasitos que los personajes de, por ejemplo, McGuire –cuya última joya, Aquí, es reseñada desde España por Rubén Varillas en exclusiva para nuestros lectores en esta edición del Suplemento Cultural de ABC Color de hoy, domingo 14 de febrero del 2016–, y otros autores –muchos de ellos presentados a los lectores en otras ediciones del Suplemento Cultural–, den en Asunción, los darán en la vereda que conduce a Yuki Comics, núcleo incipiente de uno de esos poderosos cultos que no figuran en las guías facilitadas por las oficinas de turismo pero que –precisamente por eso– son el verdadero corazón que hace palpitar la vida cultural de las ciudades.

Los grandes frescos de la historia reciente pintados por Jacques Tardi, las fantasías sin límites de Moebius, los clásicos misterios de Chester Gould, las pesadillas de Katsushiro Otomo, la lujuria de Milo Manara, las violentas mascaradas de Alan Moore, el dinamismo y la complejidad de Enki Bilal, la perfecta línea clara de Hergé (Suplemento Cultural de ABC Color del domingo 5 de julio del 2015), la exquisita barbarie underground de Robert Crumb (ilustrador secuestrado en numerosas ediciones del Suplemento Cultural), el arrojo solitario de los buceos insondables de Art Spiegelman (próximamente, Maus en el Suplemento Cultural), la riqueza de matices introspectivos entre la locura y el brillo de la escena callejera de los Fernández Bros (Suplemento Cultural del domingo 13 de diciembre del 2015), la extravagante y adictiva neo ciencia ficción de Frederik Peeters (Suplemento Cultural de los domingos 5 y 12 de julio del 2015), la extraña riqueza del interminable cosmos del manga (Suplemento Cultural de los domingos 15 de marzo y 25 de octubre del 2015), los alucinantes juegos espacio-temporales de Mc Guire (Suplemento Cultural de hoy, domingo 14 de febrero del 2016) y muchos otros secretos fascinantes del cómic de ayer y de hoy y de Europa, América y Japón pueden ser encontrados por el adicto, quiero decir, por el lector interesado, en Yuki Comics, librería gobernada por el travieso y fecundo Padre Azar y en la cual, si alguien no encontrara lo que buscare, podrá contagiar su afán a la amante del cómic que atiende esta, la primera librería especializada en cómics de Paraguay, con cuya complicidad podrá sin duda cumplir sus propósitos.

Yuki Comics. La encontrarás abierta de lunes a viernes desde las 14:30 hasta las 20:30 horas, y los sábados, desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, en la intersección de las calles López Moreira y Narciso R. Colmán (muy cerca del Shopping del Sol). La última puerta de la esquina.

