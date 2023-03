In memoriam Jerry Wilson Cooney (1940-2014)

Jerry Wilson Cooney nació en 1940 en la pequeña localidad de Opportunity, en la fría zona oriental del Estado de Washington, en Estados Unidos. En su juventud, el que luego sería el profesor e historiador Cooney trabajó como soldador, y mantuvo durante todo el resto de su vida su afiliación sindical. Luego de servir en el ejército en los años cincuenta, Jerry Wilson Cooney entró al programa de doctorado en Historia de la Universidad de Nuevo México, y eligió como campo de estudio la historia del Paraguay, un país muy poco conocido en Estados Unidos hasta entonces.

El profesor Cooney no solo no perdió ese interés inicial, sino que dedicó después toda su vida a lo que llegó a convertirse en una evidente pasión. Así, Jerry Cooney estudió las políticas de la dictadura del Doctor Francia, el estanco de tabaco colonial y el comercio en Paraguay durante la Colonia, la sociedad, la política y la economía del Paraguay durante los años treinta y cuarenta, la abolición de la esclavitud durante la era de los López y muchos otros temas cruciales para comprender la historia y la sociedad paraguayas. Consagrado a esta búsqueda, el profesor Cooney investigó en el Archivo Nacional de Asunción, en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires y en el Archivo General de Indias en Sevilla. También fue profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Louisville, y a lo largo de toda su vida se dedicó a escribir una gran cantidad de artículos y libros acerca de diversos aspectos y épocas de la historia del Paraguay.

Entre los muchos libros sobre la historia de Paraguay que deja como legado Jerry Cooney, podemos citar Economía y sociedad en la Intendencia del Paraguay (Asunción, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 1990); A Guide to Collections on Paraguay in the United States (Westport, Greenwood, 1995); Paraguay: A Bibliography of Immigration and Emigration (Longview, Washington, 1996); El Paraguay bajo el Doctor Francia: ensayos sobre la sociedad patrimonial, 1814-1840 (Asunción, El Lector, 1996); Campo y frontera. El Paraguay al fin de la era colonial (Asunción, Servilibro, 2006), los tres últimos en coautoría con el profesor Thomas Whigham; Paraguay and the United States: Distant Allies (Athens, University of Georgia Press, 2007), este último en coautoría con Frank O. Mora; y El fin de la colonia: Paraguay 1810-1811 (Asunción, Intercontinental, 2010).

También cabe citar, entre sus numerosos artículos, «A Colonial Naval Industry: The “Fabrica de Cables” of Paraguay», en Revista de Historia de América, No. 87, enero-junio de 1979; «Foreigners in the Intendencia of Paraguay», en The Americas, Vol. 39, No. 3, enero de 1983; «Repression to Reform: Education in the Republic of Paraguay, 1811-1850», en History of Education Quarterly, Vol. 23, No. 4, invierno de 1983; «The Rival of Doctor Francia: Fernando de la Mora and the Paraguayan Revolution», en Revista de Historia de América, No. 100, julio-diciembre de 1985; «Paraguayan Commerce and the Outside World, 1770-1850», en The Political Economy of Spanish America in the Age of Revolution, 1750-1850 (Kenneth J. Andrien y Lyman L. Johnson, eds.), Albuquerque: University of New Mexico Press, 1994; «Harris Gaylord Warren: from the Borderlands to Paraguay (an interview)», en The Americas, abril de 1989, reimpreso como «Harris Gaylord Warren y el desarrollo de la historiografía paraguaya: una entrevista» en Pasado y presente de la realidad social paraguaya (Milda Rivarola, ed.), Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Asunción, 1995; «Fraude y burócratas: Tabaco y Paraguay, 1789–1790», en Revista Paraguaya de Sociología, Año 29, Nº 85, septiembre-diciembre, 1992, reimpreso en Pasado y presente de la realidad social paraguaya, CPES, Asunción, 1995; «El afroparaguayo», en Presencia africana en Sudamérica (Luz María Martínez Montiel, coord.), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995; y «Dubious Loyalty: The Paraguayan Struggle for the Parana Frontier, 1767-1777», en The Americas, Vol. 55, No. 4, abril de 1999.

El entusiasmo que el profesor Cooney sentía por el Paraguay y su historia, y la energía que consagraba a su investigación, se contagiaron a numerosos estudiosos e investigadores de todas partes del mundo. Fue uno de los fundadores de las Jornadas Internacionales de la Historia del Paraguay, que se realizan cada dos años en la Universidad de Montevideo.

Por una especie de extraño simbolismo, este 2014, precisamente el mismo día en que se conmemora en Paraguay la Batalla de Cerro Corá, es decir, en una fecha tan importante para la historia paraguaya como el primero de marzo, ese verdadero amigo del Paraguay que fue el profesor Jerry Wilson Cooney, víctima de un cáncer de pulmón, falleció. La misma disciplina a la que consagró su vida, la historia, que es, entre otras cosas, el arte de preservar lo memorable y combatir el olvido, mantendrá su recuerdo vivo entre las mejores páginas de la cultura nacional.