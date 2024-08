Manifiesto Esnob

ORGULLO ESNOB

Contra el moralismo ramplón, la falsa literatura, la intransigencia sectaria, los discursos que te dejan mudo cuando querrías ser sordo, la prepotencia de las viejas chismosas, la venganza de los nerds, las universidades privadas, la filosofía pleonásmica, la poesía barata y el mal fútbol: REIVINDICAMOS los poderes intelectuales de la imaginación y la alucinación, y la revolución de la broma y de la mentira. SOSTENEMOS que el futuro es y ha sido siempre una ficción; que es, en un sentido estrictamente lógico, una indemostrable, inverificable, infalsable hipótesis, una petitio principii, una especulación sin fundamento. CREEMOS, por lo tanto, en el futuro: porque el futuro es una obra de arte.

Nuestra postura es el nihilismo-trendy neodeleuziano jipiglam de la dialéctica del huevo y la gallina. No es una ideología: es una actitud vital: la erística, eleática, antizen actitud inestable-yodada, maleducado-atlética de la poética mutante y en champión que corre los cien metros, salta la muralla, bucea en el lado oscuro del alma, triunfa al pool, mete gol, gana la maratón y desayuna cereal fortificado y yogur con vitaminas para ir a jugar ruleta rusa.

Los mojigatos intentos de pensar con seriedad de los intelectuales tradicionales son a lo que nosotros, orgullosos esnobs, hacemos, como la zanahoria hervida de lo razonable al LSD del absurdo, como el jacuzzi al océano, como la acción estabulada del gym a la del que se mueve por placer, como mirar la vida por televisión a vivir, como escribir mal a escribir bien, como tener auto a tener talento.

Por eso, si aspiras a la belleza, si estás harto de mentiras pero la verdad no pega, si has tenido que empeñar tu televisor, si quieres explorar las potencias ocultas de tu mente y no tienes coche: Afíliate. Ven a practicar saltos. Cuanto más largos y más altos, mejor.

VADEMÉCUM DEL PERFECTO ESNOB

1. Lo más auténtico y genuino de un verdadero esnob es la paradoja.

1.1. ¿Qué puede haber de auténtico, genuino o verdadero en un ser como el esnob, en el que todo, por definición, es falsedad cirquera y engaño de figuretti?

1.2. ¡Cierto! Por lo tanto, nuestra causa es tramposa; nuestra ebriedad, sobria; nuestra sobriedad, ebria; mueca siniestra de astuto gato chino es nuestra risa, y este manifiesto es puro esnobismo.

1.3. Y, lógicamente, ¡a mucha honra!

2. Por qué nos aborrece el antiesnob: Su ser coincide con su parecer, es todo él realidad ontológica plena, profundidad sin engaños, manifestación sensible de la Idea; saturado de honestidad, rectitud y decencia, es una aletheia parlante y ambulante, una coherente, intachable develación peripatética. Y, lógicamente, está furioso.

2.1. Para consolarse, descubrirá en nosotros mecanismos despreciables con inadmisibles fines, estrategias de manipulación con infames propósitos, superpoderes asquerosos de tortuninjas perversos.

2.1.1. Ejemplos al azar: ¿Te da cirrosis? ¡Bien hecho: tomaba de puro esnob! ¿Sales con las pupilas dilatadas? ¡El imbécil quiere, por esnob, que lo vean drogado! ¿Ligas piojos, ura, sida, moquillo, sífilis e hipo? ¡Que aprenda ese payaso a hacerse el promiscuo por esnob! ¿Te suicidas? ¡Un mártir del esnobismo! ¡Qué burro! ¡Ni Bob Esponja! ¡Que su edición póstuma la auspicie Teletón!

2.1.2. Más ejemplos: ¿Hablaste? No, emitiste, babeando penosamente, inarticulados balbuceos de chimpancé borracho; pero no de cualquier chimpancé, sino de uno muy esnob. ¿Escribiste? Como eres esnob, tu libro es un engaño que solo pueden leer otros esnobs; por ende, no hay que leerlo para despreciarlo: pura lógica.

3. Ataques del antiesnob: el antiesnob pone inteligencia e ingenio en sus ataques si se cumplen las siguientes condiciones astrológicas: que Saturno esté en la casa de Venus y que Marte esté chupando en el boliche de Urano; que llueva para arriba; que esa semana haya dos jueves y medio; y que ese año sea bisiesto y múltiplo de pi.

4. Psicología de los antiesnobs: de saber que algo malo le ha pasado al esnob, les daría un infarto de alegría. Sus gansadas las dicen con ganas evidentes de hacer al esnob todo el daño que puedan y lamentan no poder hacer más. Por asnos que sean, no hay que tomarlos a la ligera. Son estructuras constantes, sin velos, fantasías ni ilusiones que embellezcan la cruda, opaca osamenta de su ser. Honestamente fieles a su naturaleza, que es horrible, no tendrán jamás el esnobismo de un gesto de grandeza ni de magnanimidad, ni caerán en el afán esnob de jugar limpio. Los podría salvar ser más despreciables, mendaces y vanidosos, pero estas criaturas, por triste que parezca, no tienen esnobismo que pueda humanizarlas.

SALUS POPULUS SUPREMA LEX EST / BONUM VINUM LAETIFICAT COR HOMINIS / SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA / AHATA AJU