Un poco de historia: Las breves pero intensas aventuras de Joy Division

LA HISTORIA COMIENZA

La historia comienza mucho antes de que Bernard Sumner y Peter Hook, voz y bajo de New Order, respectivamente, se disputaran el derecho legal a interpretar los temas de dicho grupo y se pelearan por eso; mucho antes de que «Bizarre Love Triangle» fuera un hit. La historia comienza a fines de los años setenta, en un Reino Unido lleno del asco punk por el gusto tradicional y por los arreglos musicales, lleno de ese viejo punk de canciones simples, con pocos acordes y mucho descontento. La historia comienza en una sociedad que había hecho promesas y que no las había cumplido y en la que Ian Curtis descubriría cómo hacer música de la melancolía y de la epilepsia. La historia comienza quizá cuando, cierta noche del mes de junio de 1976, un reportero de la televisión británica y presentador del programa musical So It Goes, Tony Wilson, entra al Manchester Lesser Free Trade Hall, donde The Sex Pistols están dando un concierto al que solo asistieron cuarenta y dos personas, pero que hoy cabe llamar histórico. Un concierto que a unos pocos de los ya escasos asistentes les inspiró posteriores horrores y maravillas.

LA FACTORY, LA MUERTE, LA HAÇIENDA

Por ejemplo, a Tony Wilson le inspiró la decisión de armar conciertos de punk cada semana en un club de Manchester. Y la de crear la hoy ilustre productora musical Factory Records. En la noche de apertura del ciclo de conciertos, toca la que será la primera banda que firme contrato con la Factory: Joy Division. Martin Hannett es contratado para producir el disco.

Poco después de terminar este, Curtis se ahorcó el 18 de mayo de 1980. Las canciones que había grabado antes de suicidarse están en Closer, segundo y último disco de Joy Division, al que «Love Will Tear Us Apart» convirtió en un éxito instantáneo.

Muerto Curtis, termina Joy Division. Los miembros restantes pasan a ser New Order. La Factory Records abre su discoteca, The Haçienda, que será cerrada en 1997 y demolida en 2002 para construir allí departamentos de lujo, lejos ya de los días (posteriores, a su vez, al punk y a Curtis) del éxtasis y del éxito y de la popularidad y de las grandes farras y de la cultura rave, y también de la muerte de ese hombre extraño, violento y desdichado que fue Hannett, a la temprana edad de cuarenta y dos años, luego de haber disparado a Wilson con una pistola, de haberse peleado con la Factory Records, de haber engordado morbosamente y de haber caído en la dulce trampa del alcohol y de las drogas, que lo destruirían. Otro que perdió el control.

CON JOY DIVISION TODO HABÍA CAMBIADO

Tony Wilson, testigo y parte de la historia de las bandas musicales de Manchester entre los años setenta y los noventa, invirtió los ahorros de toda su vida en la grabación de ese álbum debut de una banda, Joy Division, que era entonces absolutamente desconocida. Unknown Pleasures fue un fracaso de ventas que por poco llevó a Wilson a la ruina, pero eso ya no cuenta. Como el concierto de Sex Pistols del 76 en Manchester, como todo, el tiempo, que termina por indicar lo realmente importante, le ha dado su puesto exacto en la historia. La simplicidad seguía en las listas de éxitos, pero con Joy Division todo había cambiado. Joy Division había traído ya el postpunk.

(Anthony Howard Wilson, «Tony», nacido en Salford, Lancashire, en 1950, murió de un ataque al corazón en el año 2007.

James Martin Hannett, «Zero», nacido en Manchester en 1948, murió de un paro cardíaco en 1991.)

SIN DATOS NO HAY HISTORIA

Joy Division (inicialmente llamada Warsaw): Ian Curtis (vocalista y a veces guitarrista), Bernard Sumner (guitarra y teclados), Peter Hook (bajo y coros) y Stephen Morris (batería). Antes de Morris, fueron bateristas Terry Mason, Tony Tabac y Steve Brotherdale.

New Order: Bernard Sumner (guitarra y voz), Peter Hook (bajo), Stephen Morris (batería) y Gillian Gilbert (teclados).

Ian Kevin Curtis (Manchester, 1956), compositor, letrista, vocalista y a veces guitarrista de Joy Division, la noche del 18 de mayo de 1980, después de ver la película Stroszek, de Werner Herzog, se ahorcó en la cocina de su departamento mientras sonaba el disco The Idiot, de Iggy Pop.

Bernard Sumner, «Barney» o «Barney Rubble» (nombre inglés de Pablo Mármol, de Los Picapiedras) (Salford, Lancashire, 1956), guitarra y teclados de Joy Division y guitarra y voz de New Order, es actualmente miembro del grupo Bad Lieutenant.

Stephen Morris (Macclesfield, Cheshire, 1957), baterista de Joy Division y de New Order, después de haber integrado The Other Two con Gillian Gilbert (tecladista de New Order y, hoy, esposa de Morris) es actualmente miembro del grupo Bad Lieutenant.

Peter Woodhead, «Peter Hook», «Hookie» o «Hooky» (Salford, Lancashire, 1956), bajo de Joy Division y de New Order, después de proyectos como Monaco y Revenge, actualmente es bajo y voz de Peter Hook and The Light y participa en giras internacionales como DJ.