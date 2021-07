Manejo discrecional de recursos de Itaipú es la constante

Permite visualizar quiénes, cómo y dónde son aplicados los enormes recursos percibidos por la binacional por la venta de su producción a la ANDE y Eletrobras.

En el 2020 ingresó a las arcas de Itaipú un total de 3.368 millones de dólares. El 62% de ese monto fue destinado a sus “acreedores” en concepto de pago de la deuda que contrajo para su construcción.

Otra parte de los ingresos percibidos fueron transferidos directamente a la ANDE y Eletrobras, en concepto de “Resarcimiento” y “Utilidades de Capital”.

También una parcela importante fue transferida en concepto de “Royalties” a las Altas Partes Contratantes. En nuestro país al Ministerio de Hacienda.

Recordemos que la “Compensación” por “Cesión de Energía” no proviene de los ingresos de la Itaipú, sí del Gobierno Brasileño. Quien administra este recurso es el Ministerio de Hacienda de nuestro país.

La única parcela que realmente es manejada directamente por la administración de la margen derecha de la binacional, son los denominados “Gastos de Explotación”. En este rubro está incluido el ya famoso ítem “Gastos sociales y ambientales”.

Los “Gastos de Explotación”.

El monto asignado en el 2020 a ese rubro fue de aproximadamente 800 millones de dólares. La mitad de esos recursos fue administrada por gerentes paraguayos. En este caso aproximadamente 400 millones de dólares.

El Gráfico presenta el histórico de desembolsos en dicho concepto en el periodo comprendido entre 1985 y 2020. El acumulado es de 9.412 millones de dólares.

Es el monto manejado discrecionalmente por los gerentes de la margen derecha, hasta ahora, sin control de la ciudadanía. En la medida que los “Gastos de Explotación” se incrementan, la influencia que adquieren sus administradores es mayor.

Es la fuente utilizada para asignar honorarios y salarios exorbitantes, fuera de lo normal, adjudicar contratos a empresas sin pasar por los organismos de control previstos por las leyes nacionales.

Según las últimas publicaciones que se filtraron, inclusive distribuyen recursos entre instituciones que nada tienen que ver con las actividades de la central hidroeléctrica binacional.

Con el rubro, sin control ciudadano, bajo el nombre de “Gastos de Explotación”, es posible “premiar” rápidamente a los amigos.

No obstante, puede observarse el esfuerzo concentrado que realizan sus administradores para que todo siga igual.

Recurren inclusive a la justicia con ese propósito. En el pasado tuvieron éxito, veremos qué pasa ahora.

Con la aplicación de una “Tarifa Intermedia” o el mantenimiento de la “Tarifa Actual” es posible aumentar los recursos destinados a los “Gastos de Explotación” para que sigan siendo administrados por los gerentes de la margen derecha del río Paraná.

Sus efectos

La historia de la Itaipú Binacional nos muestra que el manejo discrecional de los “Gastos de Explotación”, en el que están incluidos los “Gastos sociales y ambientales”, ha sido la constante.

Una de sus consecuencias y que puede observarse sin mucho esfuerzo, es el debilitamiento de la institucionalidad de la República. Varias instituciones del Estado manejan recursos inferiores a los que son administrados, con mucha opacidad, por los gerentes paraguayos de la binacional.

Es claro que el objetivo principal de la hidroeléctrica binacional es producir energía barata para promover el desarrollo de los pueblos de las Altas Partes Contratantes.

La misión de Itaipú no es convertirse en financista y ejecutora de obras de infraestructura a nivel nacional. Mucho menos realizar intervenciones ambientales y de carácter social fuera del área de influencia del emprendimiento.

¿A quién podría beneficiar no bajar el costo unitario de los servicios de electricidad de Itaipú el próximo mes de septiembre? A la ANDE no, porque continuará pagando una tarifa que podría ser más baja. Al Ministerio de Hacienda tampoco no, porque las remesas dependen de la energía generada.

La opción restante es que los gerentes de la Itaipú margen derecha dispondrán de mayores recursos para su utilización discrecional, algo muy importante, considerando las próximas elecciones. Pero no bajar la tarifa de Itaipú en septiembre próximo, es violar el Tratado de Itaipú. Específicamente el Anexo C vigente.

“Premio”

Con el rubro, sin control ciudadano, bajo el nombre de “Gastos de Explotación”, es posible “premiar” rápidamente a los amigos.

No es

La misión de Itaipú no es convertirse en financista y ejecutora de obras de infraestructura u otras acciones fuera de su área de influencia.

(*) Exfuncionario de la ANDE, de Itaipú y Yacyretá. Jubilado ANDE.