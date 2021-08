La tarifa de Itaipú Binacional debe ser la más baja posible

La propuesta, además de violar el Tratado de Itaipú, es poco ética. En realidad es perjudicial a los intereses de la ANDE, así como de sus usuarios.

A continuación realizaremos algunos cálculos cuyos resultados los presentaremos en tablas. El objetivo es demostrar, con números, que no bajar la tarifa de Itaipú, al menor valor posible, es atentar contra los intereses de la República del Paraguay. En realidad es condenar a la ANDE a la quiebra.

Los cálculos los realizamos aplicando criterios establecidos inicialmente en este trabajo.

La participación de ANDE y Eletrobras

En la tabla 1 (Pág. 2) presentamos la participación de la ANDE y Eletrobras en el consumo de la parcela de energía correspondiente al Paraguay, en el periodo comprendido entre los años 2023 y 2032, en valores y porcentajes.

Conociendo esta información es posible calcular la participación de Eletrobras en la adquisición de la energía paraguaya excedente en Itaipú.

En la tabla 1, arriba, en la columna “Energía Py” consta la energía prevista en Itaipú Binacional correspondiente al Paraguay, año tras año, en el periodo considerado.

En la columna “Ande Mwh/año” están los valores previstos de consumo de la estatal paraguaya, año tras año, hasta el 2032.

La columna “Eletrobras Mwh/año” nos indica el consumo previsto de energía paraguaya de Itaipú por parte de la Eletrobras.

Finalmente tenemos, en porcentajes, el consumo estimado de Eletrobras y de la ANDE, de la energía paraguaya de Itaipú, en el periodo considerado. El porcentaje estimado es del 76% para la ANDE y 24% para Eletrobras, en promedio.

La participación anual de Eletrobras inicialmente es elevada, del orden del 44%, en el 2023. Posteriormente va reduciéndose rápidamente, y a partir del 2029 es ínfima.

Luego de este periodo, el consumo de las Altas Partes Contratantes será simétrico.

Al llegar ese momento, que inclusive puede ser antes del 2032, considerando la posibilidad de que la ANDE podrá bajar su tarifa, la empresa eléctrica paraguaya y Eletrobras ingresarán cada uno el 100% de los recursos para cubrir los gastos realizados en Itaipú. Mitad y mitad.

Significa que el pago con sobreprecio por parte de Eletrobras, por un 24% de energía excedente, acabará.

El usuario de la ANDE deberá pagar el 100% del sobre precio artificial de la tarifa de Itaipú.

Utilizando la relación 76/24 a continuación determinamos los montos que ANDE y Eletrobras ingresarán en Itaipú por compra de energía paraguaya, según la tarifa aplicada.

Ingresos por tarifa aplicada

Utilizando las tres opciones de tarifas presentadas por los Grupos de Trabajo de la Cancillería, calculamos los montos que la estatal paraguaya y Eletrobras ingresarán en Itaipú por compra de la parcela paraguaya de energía.

Estos recursos serán utilizados por Itaipú para cubrir sus necesidades y cumplir con el Estado paraguayo.

Los compromisos son: con la ANDE, “Utilidades de Capital” y “Resarcimientos”, con el Ministerio de Hacienda, en concepto de “Royalties”, y el rubro “Gasto de Explotación” de la Itaipú Binacional, correspondiente a la margen derecha.

En la tabla 2 (Pág. 3) se verifica que el porcentaje de participación de la ANDE y Eletrobras, en la provisión de recursos para Itaipú, es constante para las tres tarifas aplicadas. ANDE 76% y Eletrobras 24%.

Observamos que aplicando la tarifa baja, de acuerdo con lo establecido en el Anexo “C”, la empresa nacional deberá recaudar de sus usuarios, en 10 años, la reducida suma de 5.156 millones de dólares.

Mientras que si se mantuviera la Tarifa Actual o aplicara la Tarifa Intermedia, deberá recaudar de sus usuarios la suma de 12.891 millones de dólares o 8.594 millones de dólares, respectivamente.

El detalle a considerar es que manteniendo la tarifa actual o aplicando la tarifa intermedia, la multimillonaria diferencia que se generará con la tarifa real, que es la tarifa baja, quedará a merced de los directores y consejeros de la entidad binacional.

Estos recursos serán considerados “Gastos de Explotación” o con otra designación, que fácilmente inventarán.

Los montos que la ANDE debe aportar por el mantenimiento de la tarifa actual o por aplicación de la tarifa intermedia tendrá un efecto negativo en la economía de nuestro país. Estas tarifas artificiales pueden ocasionar la quiebra de la ANDE.

Eletrobras, debido a su reducida participación, en promedio, en los 10 años considerados, aun manteniendo la tarifa actual o la tarifa intermedia, finalmente ingresará, con destino a recursos para el Paraguay, un monto mínimo que realmente no significará una real ventaja si consideramos la cantidad de recursos que deberá aportar la ANDE a Itaipú, con estas tarifas altas.

Beneficios de la Tarifa Baja

Se argumenta, sin presentar números, que la tarifa baja beneficiará principalmente a Eletrobras y que por esa razón se debe mantener la tarifa actual.

En realidad, como la participación de Eletrobras en el consumo de excedentes del Paraguay es de apenas el 24%, es en esa proporción que se beneficiará con la tarifa baja.

La mayor beneficiaria será la ANDE con un 76% de participación en el consumo.

Explicando en números, aplicando la Tarifa Baja, la ANDE pagará a Itaipú la suma de 5.156 millones de dólares por el 76% de la energía consumida en el periodo.

En el mismo lapso, Eletrobras pagará 1.594 millones de dólares por el consumo del 24% de la energía utilizada.

Manteniendo la tarifa actual de Itaipú, la ANDE deberá pagar 12.891 millones de dólares por consumir el 76% de la producción paraguaya de Itaipú. Eso significa que la ANDE pagará 7.735 millones de dólares más, comparado con el costo pagado con la tarifa baja.

La Eletrobras, a su vez, con la tarifa actual, pagará US$ 3.984 millones por el consumo del 24% de la energía paraguaya de Itaipú. Es decir, pagará a más, US$ 2.390 millones de dólares en relación a lo que pagaría con una tarifa baja.

Entonces, para que Eletrobras pague a más de US$ 2.390 millones, por aplicación de la tarifa actual, se condena a la ANDE y a sus usuarios a pagar un sobreprecio de US$ 7.735 millones. Algo realmente absurdo e insostenible.

La “Compensación” por “Cesión de Energía”

Incorporamos en el análisis el efecto de los recursos enviados por el Gobierno brasileño en concepto de “Compensación por cesión de Energía”. Estos no se originan en la Itaipú Binacional, por lo tanto no afectan al costo de la tarifa.

Según los cálculos realizados, por el 24% de energía cedida, en el periodo considerado, el Brasil remitirá en torno a US$ 840 millones.

Este monto sumado a los US$ 2.390 millones que Eletrobras pagaría si aplicada la tarifa actual resulta en un total de US$ 3.230 millones. Este valor es aún ínfimo si comparado con los US$ 7.735 millones que ANDE y sus usuarios pagarán de más si se mantiene la tarifa actual.

Concluimos que en el periodo considerado, la Eletrobras siempre contribuirá en un 24% para el pago de las cuentas paraguayas incorporadas en la tarifa de Itaipú.

A partir de los 10 años considerados, estas cuentas serán pagadas totalmente por los usuarios de la ANDE.

Si se aplica la tarifa actual o la tarifa intermedia la diferencia de recursos generada con relación a la tarifa real, que es la tarifa baja, se mantendrán en la Itaipú Binacional, bajo el rubro “Gastos de Explotación”.

Estos “Gastos de Explotación” son administrados por los directores y consejeros de la Itaipú, margen derecha, a discreción y sin control de los organismos competentes de la República del Paraguay.

Si el secretismo y la falta de control en el manejo de las cuentas de la binacional continúan, seguiremos en la kafkiana situación en que contribuimos en un alto porcentaje para el funcionamiento de la Itaipú Binacional, mediante el pago de la tarifa de la ANDE, pero sin el derecho a controlar el uso de esos recursos, bajo la excusa de una binacionalidad convenientemente mal entendida. Y así nos va.

Conclusión

Si escucha o lee que se debe mantener la Tarifa Actual de Itaipú, o reducirla parcialmente, preste atención, está ante una persona o institución que no busca lo mejor para la ciudadanía.

Viola

Viola el Tratado de Itaipú, es poco ético y, en realidad, es perjudicial a los intereses de la ANDE, así como de los de sus usuarios.

Atención

En realidad se busca la quiebra de la ANDE.

(*) Ingeniero Electricista.

