Modernizar el Estado con tecnología favorecerá la transparencia

Primeros pasos de la agenda digital

La ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Carmen Marín, habló sobre la experiencia exitosa del programa Pytyvõ y los primeros pasos de la agenda digital.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón explicó a su vez sobre la implementación del expediente judicial electrónico. En tanto que Gloria Ortega, experta del sector de la tecnología, hizo hincapié en la necesidad de construir una infraestructura tecnológica con una visión más holística y contar con normativas legales.

El beneficio de tener un gobierno digital, que acompañe el proceso de digitalización de las empresas y la adopción de la identidad digital de las personas, traerá por sí misma la reducción del nivel de corrupción, transparencia a través de los datos abiertos, ahorro de papeles, entre otros, explicó Ortega, y aclaró que la digitalización y la economía de plataformas no significarán despidos, pues si bien se eliminarán algunos procedimientos se crearán nuevos tipos de tareas. Insistió en la necesidad de una visión holística que permita la gobernanza de todo el sistema, para facilitar la interconexión, la interoperatividad, compartir base de datos de manera segura dentro del Estado.

Existen hoy experiencias exitosas pero basadas en el liderazgo de ciertas instituciones y personas, pero para que las mismas puedan realizarse a través de un sistema transversal para todo el Estado, es importante contar con esa gobernanza clara que aún no estamos teniendo en el país.

No hay sistema de identidad digital

También señaló que hoy no existe un sistema de identidad digital. Es necesario contar con un marco más orgánico, con un diseño y una arquitectura que contengan planos que lleguen al ciudadano. Por tanto, contar con leyes para seguir con la agenda digital es importante.

La ministra Carmen Marín explicó a su turno que el programa Pytyvõ fue el resultado de una alianza público-privada cuya implementación no tuvo costo operativo. Más allá de una transferencia monetaria que ayudó a mitigar los efectos de la pandemia trajo consigo una nueva metodología de trabajo y una nueva forma de hacer políticas públicas, además de dejar como beneficio la formalización de 8.000 comercios que se adhirieron al programa. La tecnología, la alianza público-privado, la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia son cinco componentes que fueron implementados en el programa Pytyvõ, los cuales ya fueron utilizados en experiencias anteriores.

También recordó que la agenda digital que está en proceso de implementación apunta hacia esta modernización del Estado paraguayo, pues la conectividad y el gobierno digital son dos componentes importantes del programa que permitirán mejorar el servicio a favor de la gente.

Disminución de la corrupción

En la Corte Suprema de Justicia para poder comenzar con la aplicación del expediente judicial electrónico se decidió no esperar el cambio de las normas procesales para implementarlo en 40 ciudades del país. Sin embargo, se modificaron dos normativas que regulan lo relacionado con el expediente electrónico en general, dentro del cual está el expediente judicial, señaló el ministro Alberto Martínez Simón. Si bien aún no se cuantificó, la implementación del expediente judicial no solo significó el ahorro de papeles e insumos, sino también la disminución de la corrupción.

Alberto Acosta Garbarino, titular de Dende, al inicio del debate hizo una diferenciación entre la reforma y la modernización del Estado, además de remarcar sobre la necesidad de avanzar en ambos aspectos. “La reforma es cambiar el rol del Estado. La modernización es que esteEstado haga lo mismo, pero lo haga más rápido, lo haga mejor, lo haga con menor costo, con mayor transparencia. Y todo eso ayuda a combatir la corrupción y el clientelismo”, puntualizó.

Finalmente, Yan Speranza, moderador del debate, afirmó que no se trata solamente de incorporar tecnología o de poner internet de banda ancha o de mayor velocidad, o dotar de más computadoras. Se trata también de procesos que deben ser distintos, una forma diferente de hacer las cosas y también de personas que deben desarrollar nuevas habilidades. Debemos trabajar en la construcción de un sistema transversal dentro del Estado que pueda garantizar la continuidad de los procesos y beneficiar a la mayor cantidad posible de personas, concluyó.

Digital

