Destacan la participación de mipymes en compras públicas

Durante su presentación, el ministro del MIC, Luis Castiglioni, destacó que dicho informe es la “llave que abre muchas oportunidades, de crecimiento y prosperidad, de una vida más digna para nuestra gente”. Hay que considerar, dijo, que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 95,73% de las cerca de 870.000 unidades productivas del Paraguay. Por lo tanto, facilitar su acceso a las compras públicas es relevante para ampliar su mercado, fortalecerlas en sus capacidades, a la vez de contribuir a dinamizar la economía, en aras de lograr externalidades positivas en materia de empleo, desarrollo productivo y canalización de inversiones.

El documento forma parte de una consultoría realizada en el marco del componente de Fortalecimiento Institucional del Programa “Apoyo a la mejora de la competitividad de las mipymes y del clima de negocios en Paraguay, MiPyme Compite”, con el apoyo de la Unión Europea, que fue llevada a cabo bajo la coordinación del MIC en colaboración con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Es una investigación con base en documentos de varias instituciones públicas y privadas.

Diseño de políticas públicas

Destacaron que dicho estudio es para diseñar políticas de acciones y que es la llave que abre muchas oportunidades de expansión para uno de los sectores que más activo está en el país. Apuntan a una nueva ley que crea un sistema nacional de compras públicas, sin tratarse de una reforma de la Ley de Compras Públicas sino de una nueva, aclaró el ministro Castiglioni.

Resaltó igualmente que el futuro está ligado a estar insertados en el mundo, y en el área de las mipymes se apunta a que lleguen a mercados externos, teniendo en cuenta que algunas de ellas ya están exportando y muchas más pueden hacerlo.

La metodología utilizada para la realización del estudio fue de tipo cuantitativo, sustentada en el análisis estadístico de los datos obtenidos de diversas fuentes, a partir de las cuales, y para los fines del informe, se generó una única base de datos que integró las variables necesarias.

Compras por 7 al 10% del PIB

Resalta que en el periodo 2010-2020 el Estado paraguayo ha venido adquiriendo bienes y servicios por valores que oscilan entre el 7 y el 10% del producto interno bruto (PIB) del país, a través de 319 unidades contratantes, por un valor anual promedio de US$ 3.047,27 millones, a 3.540 empresas en promedio, mediante 14.835 contratos. Las cifras referidas reflejan la relevancia del sector público como un importante agente económico, con implicaciones de tipo económico, social y ambiental.

En promedio, en el periodo 2017-2020, el Estado paraguayo adjudicó anualmente a las mipymes US$ 305,85 millones (10,03 % del total adjudicado) a 1.045 mipymes (29,5 % del total de empresas adjudicadas), mediante 5.254 contratos (35% del total). De ellas, el 20% son microempresas, el 50% pequeñas y el 30% medianas. En su conjunto, las mipymes adjudicadas emplean en promedio a 5.040 personas al año. Las más beneficiadas en las adquisiciones públicas son las empresas medianas, que reciben en torno al 45% del monto total adjudicado a las mipymes, seguidas por las empresas pequeñas (38%). Así, aunque las empresas medianas representan el 30% del total de las firmas adjudicadas con contratos de compras públicas, el monto concedido supera el 45% del total.

Modalidades en las contrataciones

Las mipymes fueron adjudicadas principalmente a través de procesos de licitación pública nacional (56,9% del monto adjudicado) y en menor medida a través de concurso de ofertas (13,4%), licitación pública internacional (10,7%) o contratación directa (9,9%). Estas cuatro modalidades de contratación representan el 90,9% del monto total adjudicado a mipymes. De promedio, 77,2 mipymes fueron adjudicadas anualmente a través de subasta a la baja electrónica (7,4% de las mipymes adjudicadas con contratos de compras públicas), por US$ 82,0 millones, y en la modalidad de acuerdo nacional participaron 8 mipymes, que facturaron US$ 5,42 millones. Respecto a la tienda virtual, en 2020 participaron 28 mipymes (50% del total de empresas participantes), cuyas ventas alcanzaron un monto de US$ 4,6 millones (27% del total).

Diez entidades contratantes representaron el 60,9% de la cifra total adjudicada a mipymes en el periodo analizado (2017-2020), ellas son: IPS, ANDE, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Universidad Nacional de Asunción, Industria Nacional del Cemento, Presidencia de la República y Corte Suprema de Justicia. Otras 309 entidades se distribuyeron el 39,1% restante.

Las municipalidades y gobernaciones fueron responsables del 20,4% del total de adjudicaciones realizadas a las mipymes.

Categorías de las compras a Mipymes

Diez categorías de bienes y servicios representan el 89% del total de las compras públicas adjudicadas a mipymes en el periodo, siendo las más relevantes construcción, limpieza, equipos médicos, consultoría y equipos de computación. Respecto a la ubicación geográfica, el 88,1% de las mipymes adjudicadas son de Asunción (59,8%), departamento Central (22,6%) y Alto Paraná (5,7 %).

El programa “Apoyo a la mejora de la competitividad de las mipymes y del clima de negocios en Paraguay, MiPyme compite” tiene por objeto apoyar al país a superar los principales obstáculos estructurales para el desarrollo de este sector, con el objetivo general de contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible en el país. Es un programa de cooperación financiado por la Unión Europea (UE) e implementado (2019-2023) por cinco socios estratégicos, que trabajan de manera articulada para dar cumplimiento al objetivo general del mismo: la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), el Grupo Banco Mundial (GBM), el MIC, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP). El MIC es la contraparte institucional del programa MiPyme compite y como tal tiene un doble rol: i) de implementador del componente de Fortalecimiento Institucional; y ii) de articulador y coordinador de los diversos componentes del Programa.

Dicho programa se enfoca en las mipymes, especialmente de varios sectores priorizados y se estructura en tres componentes: 1) fortalecimiento institucional; 2) sector privado; 3) clima de negocios y facilitación del comercio, que actúan de manera interrelacionada e interdependiente, y dos ejes transversales: medioambiente y género.

