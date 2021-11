El problema nunca fue de tarifas, fue de actitud

Ellos, los Binacionales Paraguaios Indivisos (BIP), tratan de instalar que la ruta crítica de la negociación IB23 solo pasa por la discusión de la tarifa (alta, baja, intermedia) óptima basada en intereses, ere eréa, que no deja de ser hasta pitagórico, ya que ni hablan de soberanía, resarcimientos, ni dudan del componente deuda, a pesar de que opinan como expertos que afecta al 60% (sin auditorías) de la tarifa, recién ahora (post) hablan de comisiones binacionales revisoras, pero cualquier sapiens sabe que una NR no es de cumplimiento inmediato, aunque algunos leguleyos binacionales preopinen que “la Nota Reversal, aunque no haya sido remitida al Congreso, es legal”.

Solo ellos, (BIP) hablan de mantener el statu quo en el reino de las binacionales galácticas, a pesar de que la historia demuestra todo lo contrario (son terráqueos y pecadores). Evidentemente, creen que la pandemia afectó también a la parte cognitiva. “Cualquiera que tenga forma puede ser definido, y cualquiera que pueda ser definido, puede ser vencido” Sun Tzu. Quizás por eso se apuran tanto (Shame Shá).

Pasan personajes que se autodenominaban paraguayos, pero que inmediatamente se calzaban la binacional y, como buenos pa$tores rentados, hacen lo que se les dice, una y otra vez, para conseguir (casi siempre) más de los mismos paupérrimos resultados país, a cambio de promesas (acuerdos operativos) y espejitos (obra$). A esos resultados reales (92% Vs. 8% de repartición de los panes) le llaman “guintoguin”, ya que, seguramente, creen que ese 8% magnánimo e indiviso que nos goteó por décadas, les permitió a ellos sobrevivir en el paraí$o e incluso llegar a ser nombrados barones y virreyes, pero olvidan, por ejemplo, que el Acuerdo Lula-Lugo (2009) no partió de un statu quo, como tampoco la Revolución Francesa.

Recordemos, que toda la distracción binacional indivisa empezó con la convocatoria de los “notables”, que se reunían periódicamente (al “dope”) para intercambiar y exponer ideas bizantinas, que al igual que el alcanfor terminó (oparei). Posteriormente vinieron más de 50 trabajos “pseudo-técnicos locales summa cumme laude”, publicados en el portal del MRE, inmediatamente debajo del tratado máster de “helementariedades, de RR$”. Instrumentos, que al igual que acordeón en orquesta sinfónica, acompañan toda partitura binacional, pero no ejecutan. Un verdadero profesional, evalúa resultados (hechos, realidad).

El decreto PE Nº 3173 del 30.12.2019 demostró que: “Si no tienes estrategia normalmente acabas formando parte de la estrategia de otro”, ya que los altos estrategas nacionales convocaron primero a los jugadores (grupos de trabajo), pero se olvidaron del director técnico idóneo (contaban con Burrizo), solo ellos creen que un general, definido por Sun Tzu, es parido por decreto. En ese decreto, el Art. 4, estipula que “el Equipo Negociador contará con el asesoramiento técnico honorífico del doctor Jeffrey D. Sachs, liderando un grupo de expertos en temas económicos y energéticos”, si Sachs fuera un asesor real (no by wifi) lo veríamos primero recopilando información (tal como sucedió). ¿Pregunto? Si el propio Sachs menciona y duda de la deuda (no auditada), ¿por qué nadie más de los convocados indivisos lo hace?

También los BPI recurrieron a todos los medios de prensa posibles, gremios (UIP, UIA, CAP), organizaciones (DENDE, GISE, IPPSE) y “foros” en los que “profecionales tales como a$pones, $hamanes, con$ultores, leguleyos, profes dotor engecheiro, (entre otros)”, se agrupan, opinan y propagan el virus Indiviso del statu quo, tratando de demostrar que saben, pero lo que “Natura non da, Salamanca non presta”. A. Einstein decía al respecto “Cualquier necio puede saber. Lo importante es Entender”, ya que solo aquel que entiende algo defiende con carácter lo que cree saber; sabemos que tal axioma no se cumple a la inversa, por eso de esta forma nunca llegaremos a “IB23 Causa Nacional”.

Antiguamente, la enseñanza tenía conceptualmente varios pilares básicos, “la duda, el concepto y la discusión, entre otros” como elementos indispensables cognitivos de aprender a aprender, evidentemente no solo la pandemia causó estragos en nuestra sociedad, y el 70% de analfabetos funcionales en aumento hoy están muy bien representados en todos los estamentos sociales. Los monólogos indivisos no formaron parte de ese aprendizaje citado, ya que creen que imponen cantidad sobre calidad cognitiva.

Solo ellos (BPI) ahora están preocupadísimos por el cambio climático global y del “poten$ial verde” y que sin dudar integraron la delegación oficial al COP 26 - Glasgow – UK, a pesar de que aportamos solo el 0.09% mundial, o sea en realidad seríamos acreedores ambientales y no deudores.

Si realmente fuera el caso, por qué no aprovecharon la ocasión especial y mundial para pedirle, amablemente, a nuestro vecino (Brasil) que no sigan usando y abusando de un río limítrofe internacional (río Paraná) en detrimento de los que viven río abajo. Solo ellos, (BPI) olvidaron lo que pasa dentro de nuestras propias fronteras, debido a la peor crisis de navegabilidad (del siglo) y que por ende nos golpea económicamente como a todo país mediterráneo, entre otros.

Solo ellos, (los BPI) creen que el destino de los que viven aguas abajo del gallinero están regidos por el dios ONS / BR de la naturaleza, que usó y abusó durante décadas, no solo de un río internacional y limítrofe, sino de toda la cuenca, al establecer que muchas usinas de pasada (aguas arriba y en cascada), tengan como único fin, maximizar la producción energética para que Brasil pueda ser parte de los BRICS (países emergentes) a cualquier costo ambiental. Ellos (Brics) entienden que todo crecimiento económico va asociado a mayor consumo energético y, por ende, para ellos, la posesión de la energía es estratégica no pasa por el statu quo, ni por tarifas.

Nada cambió hasta la fecha, ya escribí al respecto (1), o en (2) o en (3) y, a pesar de los años, mantengo mi línea de pensamiento. Trato de entender más que de opinar, ya que todo es predecible de parte de nossas autoridades, subyugadas por el poder indivi$o binacional, demostraron una total falta de actitud, cualidad que les sobraba a nuestros abuelos (héroes) en la defensa de nuestra soberanía, para que sus descendientes tuvieran un hogar guazú, que ellos llamaban patria.

Por eso, solo pondré ejemplos, ya que en esta semana pude leer noticias energéticas regionales que pueden arrojar luz sobre el tema indiviso IB23 para los pocos sapiens en vías de extinción que aún habitan el territorio nacional (sin hacer juicio de valor alguno en lo político).

Albert Einstein aseguró que “la crisis es la mejor bendición que puede sucederles a las personas y los países, porque la crisis trae progresos” y “La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia”. Esto nos pasa hoy, si luego de décadas de IB no hay una sola idea nueva y la mejor propuesta es la de mantener el statu quo.

Quizás por ello, el costo de oportunidad nunca fue mencionado por los BPI como medio de comparación de los escenarios académicamente elaborados, ya que este costo resulta del costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión (statu quo), incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido si hubiésemos escogido la opción alternativa.

Pero, antes de pasar a tarifas, hablemos un poco de volumen (cuantía). Este 2021, a pesar de la crisis, el SIN (Sistema Interconectado Nacional) PY21, la ANDE apenas llegará a consumir alrededor de 18.500 GWh (incluyendo el 25% de energía no facturada y Acaray), pero cederemos en las binacionales, mínimo, un 25% más (23.000 GWh) que es todo nuestro propio consumo. O sea, aún hoy, con la peor crisis hydro del siglo, seguimos cediendo (que en condiciones de bonanza hídrica –2016– la cesión pasaría del 25% al 300%). Implica que aún siendo pesimistas habrá excedentes paraguaios en las binacionales, mínimo, por una década más, solo por eso ahora aparecen los inversionistas verdes (Atomic Spald Inc); ellos desean aprovechar nuestros excedentes, mientras el resto sigue quemando leña e importando hidrocarburos (exportando US$). A ellos (BPI), nunca les interesó la Balanza Comercial Energética País; que siempre fue deficitaria a pesar de las binacionales, tanto en US$, como en KTEP (unidades energéticas).

¿Cuánto es el costo de oportunidad actual regional? veamos cómo el resto de los sapiens regionales entendieron que crisis = oportunidad, que independientes del COP26 prendieron sus térmicas para venderle energía eléctrica al Brasil a más de 200 US$/MWh. No discutiré sobre lo obvio, el lector sapiens sacará sus propias conclusiones, todo es público y está en internet.

Recordemos, sin mencionar que en IB cedemos como mínimo cinco veces más que en la EBY, que los datos duros regionales dan cuenta de que solo en la EBY 21 (ene-oct), hemos cedido de forma indivisa más de 3.600 GWh y la Argentina, unilateralmente, (re)vendió al Brasil unos 3.300 GWh en el mismo periodo (vigilado por DRON), facturando unos 600 millones de US$. Claro, la EBY nos transfirió luego de un año, según el BCP (cuadro 53 de fecha 18.11.21) unos 15.789.700 US$ y, según la prensa, ahora unos 4.684.091 US$ adicionales, de un total de 44 millones de US$ prometidos. ¿Viste? https://www.ultimahora.com/argentina-pago-usd-45-millones-deuda-eby-n2970060.html

Pregunto a los BPI ¿Quién fue el mayor exportador de energía eléctrica per cápita do mundo que no vendió 1 solo KWh, con temor al apagao, pero que siempre cede más que lo que consume? y encima a crédito (5).

Bolivia: “…Entre enero y octubre de 2021, Bolivia exportó un total de 33,63 millones de metros cúbicos por día de gas natural (GN) a Brasil y Argentina, por un valor de 1.853 millones de dólares. … Es importante puntualizar que en el anterior periodo, entre 1990 y 2005, antes de la nacionalización, el ingreso promedio que recibía el país era de 157 millones de dólares año, en comparación con el periodo de la nacionalización, es decir, a partir de 2006, en el que el promedio asciende a 1.548 millones de dólares por año…”.

Nota del Autor: El GN exportado y mencionado equivale a cerca de 180 GWh día, similar a la producción promedio actual de IB

https://www.bnamericas.com/es/noticias/bolivia-recibio-49530-millones-de-dolares-por-venta-de-gas-natural-a-argentina-y-brasil-entre-2006-y-2021

Evidentemente, en el 2005, Bolivia no le planteó una tarifa optimizada al Brasil, mantener el statu quo, partiendo de una tarifa optimizada basada en Intereses, para multiplicar por 10 sus resultados (independiente de la tarifa).

Uruguay

1) https://www.elobservador.com.uy/nota/exportacion-de-energia-siguio-firme-en-setiembre-y-suma-us-316-millones-en-el-ano-202110317210

2) https://www.elobservador.com.uy/nota/la-generacion-termica-de-ute-su-multiplico-por-cinco-por-el-negocio-de-exportacion–20211115185145

Pero no fueron los únicos en la región, también lo hizo Argentina, que aprovechó la crisis para venderle energía eléctrica al Brasil, a través de Garabí, vía EBY (by DRON) a más de 200 US$/MWh y también GN (para generar energía eléctrica en CT- Uruguaiana), que la ANEEL fijó en 1.600 R$/MWh (280 US$/MWh).

3) https://www.infobae.com/economia/2021/11/02/por-la-sequia-en-brasil-se-dispararon-las-exportaciones-argentinas-de-energia-electrica/

4)https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-vuelve-exportar-gas-brasil

5)https://www.bloomberglinea.com/2021/09/30/brasil-recurre-a-argentina-para-satisfacer-necesidades-de-gnl/

6)https://www.cronista.com/economia-politica/crisis-energetica-argentina-exportara-gas-a-brasil-a-un-precio-10-veces-mas-caro-que-el-de-uso-domestico/

La crisis parece que va a seguir, hay tela para rato como dicen los charrúas, será por eso que:

7)https://www.elobservador.com.uy/nota/sequia-en-brasil-no-cesa-y-uruguay-se-asegura-un-negocio-millonario-2021111217480

8)https://www.mundomaritimo.cl/noticias/brasil-importo-mas-gnl-que-cualquier-pais-en-el-mundo-desde-eeuu-en-el-tercer-trimestre

Entonces, pregunto una vez más ¿a quién le conviene el statu quo? ¿La respuesta parece obvia, ya que el camino crítico pasa siempre por los vendepatria y/o legionarios apátridas que opinaban sobre lo mismo. “No hay mala fe en los argentinos” (7).

Parecería que vamos a IB23, no como dueños (acreedores), sino como meros clientes (deudores). ¿Quién discute solo tarifa o statu quo? ¿El dueño o el cliente? Recuerdo cuando chico, en el exilio, veía a mi vecina ponerse las mejores “pilchas” y producirse para ir de compras (panadería, carnicería, verdulería) a completar la canasta familiar y mediante coqueteos halagüeños, conseguir más kilogramos de productos por el mínimo precio, eso lo llamo “negociación basado en tarifas optimizadas, con derechos e intereses”.

¿Parecería que, de modo análogo, que nuestra alta estrategia sería muy similar, o sea satisfacer la canasta básica política de corto plazo, desvistiendo nuestra canasta energética de largo plazo? ¿Es sostenible? ¿O es solo un medio de sobrevivencia de los BPI? Se cumple como decía Alberto Olmedo. “Éramos tan pobres”.

Qué pasó del pensamiento holístico, de que nuestro bono energético le daría salud, educación e infraestructura básica a nuestro bono demográfico y, tal como menciona Miguel Carter, llegar a tener otro Paraguay.

¿Cuál podría ser el peor escenario de este matrimonio indiviso, luego de cinco décadas? Simple, repartirse los bienes luego de saldadas las cuentas, que cada uno se quede con su propio 50% y acabar con la agonía indivisa, lo que buscan nossos BPI, es que nuestro bono demográfico no reciba nada, solo deudas y más deudas (BPI), tal como les sucedió a nuestros vecinos. Hoy, 2021, aún estamos relegados a ser simples proveedores primarios (furgón de cola).

Los BPI hablan de escenarios “guintoguin”, pero no agotaron los cálculos. Por ejemplo, si la ANDE retira este año de Itaipú unos 16.000 GWh (cuasi misma cantidad 2020), por un costo medio unitario y optimista IB21 de 31,5 U$S/Mwh, el monto total ya ronda los 500 millones de US$, que sumados, por ejemplo al subsidio 2020 que el gobierno dio a los usuarios ANDE (< 500 KWh mes) por 94,5 millones de US$, ya orillamos, pitagóricamente, unos 600 millones de US$, monto al que le podemos sumar algunos pequeños recortes adicionales de agua tónica, barbijos, detergentes, termos personalizados, pines y otros enseres del oro público, pudiendo llegar fácilmente a presupuestar, por lo bajo, unos 700 millones de US$. Entonces ¿por qué contratar solo el 15% de IB23 tal como prefijó el Eng. Villordao en la madre patria (14.12.2019) con tarifa alta?

¿Por qué no, tal vez todo nuestro 50% con tarifa baja en IB22? No olvidemos que, según el informe oficial de la CGR, somos acreedores y no deudores de IB.

Si hoy el presupuesto indiviso de IB es aproximadamente 3.300 millones de US$, al 2023, teóricamente, sin recurrir a auditorías indivisas y, según sus propios “expertos indivisos”, tal presupuesto pitagórico podría recortarse hasta en 2/3 mágicamente y caer a solo 1.100 millones de US$ en el corto plazo, entonces ¿por qué no comprar nuestro 50% indiviso por solo 550 millones de US$? y algunos termos personalizados?

Pregunto, ¿A quién le conviene el statu quo y seguir discutiendo tarifas? Evidentemente solo a los clientes VIP (BIP) que buscan mantener sus beneficios galácticos, ellos dirán que nos falta infraestructura, ere eréa, pero quizás podríamos calentar los ríos Paraná/Paraguay para que sea como el Caribe y, tal vez, como salió en la prensa, pasar “de mayor exportador de energía eléctrica do mundo, a mayor productor de hidrógeno verde do mundo”, mientras seguimos quemando leña. Ergo, lo único verde son las ideas.

Recordemos que muy pronto cumplirá un año la célebre declaración (6) del CDA IB sobre declarar IB Nodo Frontera (grito de japulandia). Me imagino que por copy & paste, la actual directora jurídica podría preopinar “La Nota Reversal aunque no haya sido remitida al Congreso es legal”. ¿A quién le puede molestar que se sueñe con algo más que solo tarifas? tal como dijo Walt Disney, “Si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. El problema nunca fue de tarifas, siempre fue de actitud.

Conclusión general

El tema no pasa porque el partido de gobierno dé su apoyo a las negociaciones, el tema pasa por que el pueblo soberano dé su apoyo en estas negociaciones, cualquiera sea el gobierno, tal como ocurrió con nuestro Presidente de la Victoria (Eusebio Ayala). La soberanía no se pide, se ejerce.

No pasa por tarifas. La soberanía es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Evidentemente ninguna de las actuales autoridades, paraguayas y brasileñas, y todo su (mi$mo) Equipo Negociador Binacional Indiviso tienen la autoridad moral, técnica, ética y/o representativa alguna para negociar nada de nada en beneficio de sus pueblos, tal como está expresamente definido en el propio Tratado.

(*) Noviembre 2021 / Homenaje a mi madre a dos años de su partida terrenal, soy su fruto.



Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.