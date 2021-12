El tema de la semana

Los diputados, por mayoría de votos, sancionaron el proyecto versión Senadores y confirmaron, de esta manera, la reposición del 100% de los recursos al FEEI y al Fonacide, que la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso distribuyó a diversas entidades y aprobado posteriormente por la Cámara Baja.

El proyecto de ley pasa a consideración del Ejecutivo, que se estima será promulgado considerando que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, habían declarado que estaban conformes con la versión aprobada en el Senado y abogaron para que Diputados la sancione.

El Ejecutivo había presentado un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones) y Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.843 millones), lo que implica un alza de G. 4,6 billones (US$ 648 millones). La mayor parte de la suba obedece a que se amplió la previsión de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB a pedido de Hacienda, a fin de destinar más recursos a salud pública y al MOPC.

El Senado, por su parte, redujo levemente a G. 96,7 billones (US$ 13.841 millones) el plan de gastos, que finalmente fue el monto sancionado en Cámara Baja.

Los puntos principales aprobados incluyen suba salarial para docentes de 5% desde julio próximo, pago de bonificaciones y ajuste salarial para los médicos que serán recategorizados por la vía de la carrera a ser implementada en el sector.