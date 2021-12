El tema de la semana

Esta semana el Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer el informe de comercio exterior en donde se observa la recuperación de las exportaciones, tras el bajón por la pandemia. Así, a noviembre último las exportaciones totales suman US$ 13.001,4 millones, un 24,9% mayor a los US$ 10.408.1 millones a noviembre del año anterior, y por encima del registro prepandémico, alcanzando cifra histórica. Las exportaciones registradas representaron el 76,0% del total, alcanzando US$ 9.877,2 millones, superior en 26,0% al valor acumulado a noviembre del año anterior. Las reexportaciones, por su parte, con el 19,2% del total, registraron un valor de US$ 2.497,0 millones a noviembre de 2021, con un aumento de 44,4%.