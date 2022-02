Migración y remesas: Descripción y evolución durante la pandemia

Es de mencionar que las remesas de los migrantes son transferencias en efectivo o en especie realizadas por los mismos para sus familiares en los países de origen. También comprenden la remuneración de empleados, tales como los trabajadores transfronterizos (Organización Internacional para las Migraciones-OIM/Organización de las Naciones Unidas-ONU).

Desde una mirada sociológica y bajo el concepto utilizado por autores como Carling (2008: 46-48) la heterogeneidad de las remesas: no todas corresponden a esa forma estereotipada mencionada anteriormente (el dinero no es siempre enviado al país de origen de los migrantes, tampoco es siempre remitido por los migrantes mismos, etc.).

En tanto que otros especialistas proponen el concepto de «remesas sociales» (social remittances) para designar los flujos no monetarios (ideas, valores, normas, prácticas, competencias, aspiraciones, etc.) que circulan entre los migrantes y sus sociedades de origen, y pueden tener consecuencias sobre el desarrollo (Levitt y LambaNieves, 2011).

La pandemia provocada por el covid-19 reveló que las remesas, pese a la caída registrada en algunos países, fueron un componente más que importante para miles de familias durante la crisis sanitaria.

El envío de dinero representa un medio de sustento vital para las familias de los migrantes al considerar que estos recursos permiten el financiamiento vinculado a la alimentación, la salud y la educación. Con millones de personas fuera del circuito laboral, por ende, afectados en sus ingresos, las remesas significaron el colchón para mitigar los impactos de la pandemia.

En palabras del director mundial del departamento de prácticas mundiales de protección social y trabajo del Banco Mundial, Michal Rutkowski, “los flujos de remesas que envían los migrantes han sido un complemento fundamental de los programas públicos de transferencia de efectivo, que buscan ayudar a las familias que enfrentan dificultades económicas durante la crisis del covid-19. Facilitar los flujos de remesas a fin de brindar alivio a los ajustados presupuestos de los hogares debería ser un componente fundamental de las políticas públicas para propiciar la recuperación mundial tras la pandemia”.

En todo el mencionado contexto, las familias paraguayas también debieron sortear los efectos de la crisis sanitaria. Muchas vieron caer sus ingresos por remesas y otras incluso dejaron de recibirlas a causa de las complicaciones suscitadas en los países de origen.

¿Qué ha pasado con las remesas desde el inicio de la pandemia y a tres años de la crisis?

¿Cuáles son las perspectivas en Paraguay? En esta edición, la consultora MF Economía/Inversiones presenta las estadísticas y analiza la situación internacional y doméstica de las remesas familiares.