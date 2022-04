Crisis alimentaria mundial en la mira

Como si esto fuera poco, lo peor está por venir. Estamos sentenciados ante la peor crisis alimentaria mundial experimentada desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso, antes de la guerra Ucrania-Rusia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya pronosticó un alza del 25% en los precios de alimentos para el 2022. Pero después del inicio de la contienda bélica entre Ucrania y Rusia, y las diversas sanciones aplicadas a Rusia, la situación se agravó sin precedentes. En apenas tres meses, ya manifestó un incremento de precios en un 30%.

Ucrania, el exportador Nº 1 del mundo en aceite girasol, Nº 4 en maíz y cebada, Nº 6 en harina y Nº 7 en soja, está dejando de ser uno de los principales proveedores de alimento a nivel mundial. Actualmente no está pudiendo cosechar trigo. Tampoco está pudiendo sembrar. Siendo finales de marzo, Ucrania solo pudo cultivar 150.000 Ha. de 1.500.000 Ha. O sea, apenas el 10% lograron sembrar hasta el momento. Hoy, se encuentra en plena época de siembra, y le queda apenas un mes para realizarlo. Según “APK Inform” de Kiev, la cosecha de Ucrania sería un 55% menos que del año anterior.

Aunque con el mejor escenario posible, que la guerra Ucrania-Rusia acabe hoy mismo, la producción de Ucrania requerirá un par de años para retomar su capacidad plena productiva debido a la destrucción de infraestructuras, caminos, herramientas (tractores) y recursos humanos que dieron bajas por la guerra.

Por otra parte, Rusia, aunque no haya caído ninguna bomba en su territorio, está igualmente complicando su situación en comercio internacional por la serie de sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Sin duda, la principal fue la expulsión del sistema financiero bancario SWIFT. Esto significa que no se puede enviar ni recibir dinero con las empresas rusas. Aunque haya dejado como excepción, a unos 5 bancos rusos para el pago del petróleo y del gas, la mayoría de las entidades bancarias están excluidas del sistema. Además, como reacción de Rusia ante dichas sanciones suspendió su exportación de trigo hasta finales de junio, siendo el exportador Nº 1 del mundo. Si sumamos la cantidad de exportación de Ucrania y Rusia, ambos países ocupan el 29% de la exportación de trigo del mundo, y el 14% en maíz.

De ahí surge otro factor para empeorar la situación: el precio de abonos. En los últimos meses, la cotización de fertilizantes se disparó “al cielo” debido al incremento del precio del gas. De ahí viene de vuelta el problema de Rusia, porque este país es el exportador Nº 3 en fertilizantes.

En consecuencia, los agricultores brasileños están reduciendo la cantidad de siembra debido al incremento del precio del fertilizante.

Hungría, Egipto, Turquía, Moldavia, entre otros, están prohibiendo la exportación de granos agrícolas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la cantidad de personas desnutridas podrían llegar a 13 millones en este año, si sigue la guerra de Ucrania-Rusia.

¿Y en qué afectaría a Paraguay?

Hoy, ya es una realidad el incremento del precio del diésel y de los fertilizantes. Estos son los principales costos para la agricultura y podría desanimar a los agricultores para mantener su cantidad de siembra, la que podría llegar a la reducción de la producción nacional. Como hemos explicado, el aumento del precio del producto alimenticio es inevitable. Es un hecho.

A pesar de la reunión entre Joe Biden con los presidentes de Unión Europea realizada recientemente sobre la crisis alimentaria del mundo, no pudieron llegar a soluciones concretas, debido a que el incremento de la capacidad productiva de alimentos requiere de una inversión a largo plazo para su realización. No se puede aumentar la producción a corto plazo. Entonces, el precio del pan, de los fideos, galletitas y demás productos alimenticios se dispararán como estamos experimentando con el precio del combustible. Pero la cotización del pan es mucho más sensible y sustancial que la de los derivados del petróleo.

El incremento del precio de los alimentos no solo afectará a las familias sino a la industria, a la ganadería y afines, entre otros, debido al alza de los precios de los alimentos para los animales.

¿Entonces qué debemos hacer para anticipar la crisis alimentaria mundial? Aún estamos a tiempo. Es el momento de “golden time” (tiempo dorado) para minimizar el efecto negativo que generará la crisis alimentaria mundial al Paraguay.

Ante esta crisis que se avecina, el sector público y el privado se deben reunir en una mesa de diálogo para planificar y coordinar la producción agrícola, buscando la manera de maximizar el uso de nuestra infraestructura de producción en el campo.

Apoyar a la industria agropecuaria y llegar a un consenso en el mecanismo de estabilizar el precio de alimentos a nivel nacional. Determinar la cantidad que requiere dichos productos para el consumo nacional y garantizar que se quede en Paraguay. Buscar recompensar a los exportadores a través de créditos e impuestos para maximizar su siembra e inversión etc. La crisis alimentaria mundial es un hecho que está llegando. Pero de nosotros depende qué tanto golpearía a las familias paraguayas. Estamos aún a tiempo, pero no mucho. Es la hora de actuar.

Lo peor

Lo peor todavía está por venir. Estamos sentenciados a la peor crisis alimentaria mundial experimentada desde la Segunda Guerra Mundial.

Alerta

Incluso antes de la guerra Ucrania – Rusia, el Fondo Monetario Internacional ya alertó de un alza del 25% en los precios de alimentos para este año.

Se Avecina

Ante lo que se avecina, sector público y privado se deben reunir para planificar y coordinar la producción agrícola para maximizar el uso de nuestra infraestructura de producción.

(*) Phd en Administración de empresas.