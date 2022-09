Persistirá la presión sobre precios de la canasta básica, según EVE

En agosto último, los agentes que participaron de la encuesta mencionaron que la inflación mensual sería de 0,5%, similar a la registrada en el mismo mes del año pasado, mientras que para setiembre, esperan una leve reducción a 0,4%.

Hasta el octavo mes del año, la inflación acumulada en este 2022 fue del 7,2%, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzando en agosto último el 0,4%, y con este resultado la variación interanual ascendió al 10,5%, de acuerdo con los últimos datos difundidos por el BCP.

Cabe señalar que la banca matriz en su reciente actualización de proyecciones estimó que la inflación cerrará en 8,8% al finalizar el 2022, nuevamente por encima de la meta (4+-2%).

En esa línea, y a modo de contener la inflación, los agentes consultados esperan que el BCP siga incrementando la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM) como un instrumento para controlar el dinero en circulación y prevén que con el ajuste de este mes llegará a 8,25% (hoy está en 8%), para cerrar el 2022 en 8,50% y para el lapso anual 2023, esperan que la TPM se sitúe en 6,88%.

Expansión económica

En lo que respecta a las expectativas de crecimiento económico, los encuestados esperan que el PIB crezca 0,2% en el 2022, en línea con la proyección oficial del BCP y un PIB de 4,0% para el 2023.

Algunos organismos externos hablan incluso de una retracción para el presente año y para el 2023, agentes prevén una expansión del 4%.

Según el resultado de EVE, cada mes los agentes incrementan su percepción sobre la inflación. En la encuesta de julio último previeron una variación de 8,9% para el cierre del 2022, frente a 8,5% de la encuesta anterior (junio).

Tipo de cambio

Con referencia a la evolución del tipo de cambio nominal (TCN)/USD, la expectativa de los agentes para agosto fue de un nivel de US$ 6.880 (inferior al reportado el mes anterior para el mismo mes US$ 6.888). En tanto que para setiembre 2022 se espera que el TCN se ubique en US$ 6.900. Para fines del 2022 los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se ubique en US$ 6.950 y, para fines de 2023, los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se ubique en torno a US$ 6.980.

Esta encuesta EVE es elaborada por el BCP y resume las expectativas de los agentes económicos referentes a las principales variables económicas para distintos periodos: para el cierre del presente mes, del mes siguiente, del año en curso, de los próximos 12 meses, del siguiente año y para el horizonte de política monetaria (que comprende entre 18 y 24 meses). La misma se realiza a un panel representativo de los principales sectores económicos que incluyen a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. Estos resultados permiten al BCP recoger las expectativas de los sectores más representativos de la economía y reflejar el grado de confianza de los mismos en la evolución económica y en la conducción de la política monetaria. Asimismo estos resultados complementan el conjunto de informaciones analizadas para la toma de decisiones de política monetaria.

2023

Dólar

PIB

