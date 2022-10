Cinco preguntas ineludibles que deben responder al Senado

“Cuida de los pequeños gastos; un pequeño agujero hunde un barco” Benjamín Franklin

La mayoría de los paraguayos piensan que Itaipú es una gran obra de desarrollo; lo que pocos saben es que el gran lucro o renta se llevaron los brasileños.

¿Cómo dejamos pasar esto? Sencillo, en los tiempos de su concepción y construcción se vivía en la época de la “seguridad nacional”, consecuencia de la disputa hemisférica entre dos fuerzas ideológicas y económicamente antagónicas: liberalismo y socialismo. El bloque liberal estaba liderado por los EE.UU.; el otro bloque, por la URSS, comunista. Además, en ese contexto histórico, Paraguay tenía una diplomacia pendular entre Argentina y Brasil, ambas con dictaduras de derecha, anticomunistas. Había que sobrevivir entre ambos Estados que querían liderar América del Sur; pero, aclaremos primero el concepto de renta y lucro.

Lucro se refiere a la relación entre los ingresos netos y los ingresos totales de una entidad o empresa. Es decir, se trata de una variable que indica la “ganancia obtenida” por dicha organización a través de esta combinación.

Para hacer los cálculos, es necesario dividir el valor del lucro neto por los ingresos totales. Digamos que tu negocio tenga un lucro neto de US$ 20, esto representa el valor total que sobra después del cierre de cuentas: pago de impuestos, de personal y otros gastos. Este valor resulta de lo que sobra de los ingresos totales (digamos que, en ese ejemplo, son US$ 100). Al dividir los US$ 100 por los US$ 20, tenemos como resultado el valor de 0,20. Multiplicamos esto por 100 y tendremos una tasa porcentual del lucro. En este caso quedó en 20%.

La renta, sin embargo, está directamente relacionada con la velocidad del retorno del valor invertido. O sea, para saber más sobre esa variable es preciso tener en cuenta el lucro neto y la inversión hecha. El cálculo resulta de dividir el lucro neto por el capital invertido. Suponiendo que la inversión inicial fue de US$ 50.000 en determinado proyecto, en el plazo de un año. En el mismo tiempo, se obtuvo un ingreso de cerca de US$ 300.000. Para saber el índice de renta se divide los US$ 50.000, que representan la inversión inicial, por el valor de retorno (en este caso, US$ 300.000). Se obtendrá alrededor de 0,166. Ahora se multiplica este número por 100 y tendremos el porcentual de rentabilidad. Para este ejemplo, el negocio obtuvo una renta del 16,6% al año.

¿Cuánto fue el lucro total y la rentabilidad anual de Itaipú en 50 años? Buen ejercicio para los economistas y también para los juristas. Ingenieros, por más que sobre la ciencia, abstenerse. Es un simple ejercicio de ubicación profesional. Para los economistas de la dictadura fue el negocio del siglo, para los juristas y diplomáticos de la época, la “solución geopolítica” del dilema limítrofe. Ambos grupos aplazados en patriotismo y dignidad. Esperamos la respuesta en este espacio para el debate.

Por otra parte, en estos días ocurrirá un fenómeno que pocas veces aconteció en nuestro sistema político, la interpelación al director general paraguayo de la IB, por parte del Senado, colegiado que le otorga el “acuerdo constitucional”. Si yo fuese el presidente del Senado o miembro de la Comisión de Energía o de las binacionales me conformaría con estas preguntas, a saber:

1. ¿Cuál ha sido el lucro y la renta de Itaipú durante estos 50 años? Probablemente contestará que la Itaipú fue creada “sin fines de lucro”. O sea, la famosa muletilla que intenta explicar que las binacionales fueron creadas como “generadoras de desarrollo”. La re-pregunta sería: ¿Existe desarrollo sin renta ni lucro?

2. ¿Cuál es el plan de venta de nuestros excedentes desde mediados del 2023? Probablemente la respuesta será que no existe un plan concreto, que depende de nuestros socios, que depende del próximo año bisiesto o de la próxima alineación del sistema planetario, etc.

3. ¿Cuál es la deuda o el costo real de la Itaipú? Probablemente su respuesta será que en el Congreso existe un proyecto de ley o una Nota Reversal esperando el acuerdo respectivo para blanquear la deuda y declarar prescritas las resoluciones de por lo menos cinco contralores generales de la República.

4. ¿Cuál es el plan para las futuras rentas (porque alguna vez los tendrá que haber) por la venta de nuestros excedentes eléctricos? Solo podrá haber dos respuestas: a) Al tratarse de una renta nacional, deberá necesariamente ingresar a la hacienda nacional. b) Si la respuesta es que seguiremos “cediendo” nuestros excedentes, entonces estaríamos frente a un nuevo tiempo de entreguismo canalla y vil.

5. ¿Cuál es el plan para reconvertir el “principado” de Itaipú en una simple institución del Estado, por lo menos de su mitad nacional?

Me sentiré satisfecho si estos cinco puntos son contestados al Congreso paraguayo. Si no son satisfechas, mi respuesta como paraguayo sería el pedido de la destitución inmediata de los administradores circunstanciales y el voto castigo para el “sistema” que lo concibió y engordó durante estos 50 años.

(*) Ingeniero Agrónomo, electricista. Ex Asesor del DGP en Itaipú entre el 2008 y el 2012