El tema de la semana

Sin embargo, la ciudadanía continúa reportando quejas sobre el no funcionamiento de estas “tareas de recuperación”, ya que nadie atiende en los números telefónicos facilitados por el INE ni contestan mensajes en el sistema de mensajería en donde supuestamente se podía agendar la visita censal.

Entre otros puntos, el titular del INE detalló en conferencia de prensa que se usó “solo” el 41% de los recursos asignados para el censo (US$ 43 millones financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo), que fue uno de los temas más cuestionados por la gente. Según lo explicado por Ojeda, de esta cantidad asignada, a la fecha se han utilizado unos US$ 18 millones. Entre los principales gastos detallados estuvieron transferencias para los censistas y supervisores, pago que está previsto para “la próxima semana” (por esta que se inicia) y que alcanza un total de US$ 7,2 millones. A esto se suma otro rubro de salarios y servicios personales de diversas contrataciones para el censo de US$ 4,4 millones, servicios de publicidad, comunicación, seguros por US$ 1,8 millones. También gastaron US$ 1,5 millones en adquisición de maquinarias, equipos y herramientas, movilidad (viáticos y pasajes) por US$ 1,3 millones y alquileres y servicios básicos por US$ 262.000, entre otros gastos.