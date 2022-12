Algunas ventajas de la criptominería

1) La cesión de energía al Brasil o a la Argentina no genera un solo puesto de trabajo.

2) La cesión de energía no genera un dólar de inversión.

3) La cesión de energía no genera 1 céntimo de impuesto.

4) La cesión de energía no aporta tecnología ni capacitación tecnológica.

Sin embargo, tomando como base una empresa criptomineradora de 100 MW de potencia instalada (hay por lo menos seis en diversos grados de implementación), esta actividad produce los siguientes beneficios:

1) Empleará en forma directa e indirecta unas 50-100 personas.

2) Inversión de US$ 15 millones en infraestructura de línea y subestación de 220 kV y US$ 70 millones en un data center.

3) Impuesto al valor agregado (IVA). Una criptomineradora de 100 MW, a 40 dólares/MWh, trabajando en un 75% del año, genera un consumo por valor de US$ 30 millones al año, por lo que paga 10% de IVA equivalentes a US$ 3 millones.

4) Impuesto Renta Presunta. Si a un gasto operativo anual de US$ 35 millones se presume una renta del 20% (la criptominería es altamente lucrativa), US$ 7 millones de utilidad bruta, impuesto a la renta 15% significan US$ 1.050.000.

5) Aportes al Instituto de Previsión Social (IPS): 50 salarios de US$ 1.000 mensuales, 25% de aporte al IPS son US$ 150.000.

6) Impuestos municipales.

7) Aportes tecnológicos, que a más de la minería de criptomonedas, con poder computacional puede prestar servicios relevantes a instituciones públicas, privadas y universidades. Por ejemplo, Yperescale Data Center para actividades como Data Minig o Big data.

8) Plazo cortísimo: dependiendo del valor en dólares del bitcoin, las empresas mineradoras recuperan la inversión y el lucro en tres a cinco años. La vida útil de las computadoras especiales ASIC es, más o menos, cinco años. Es decir, al cabo de cinco años el país tiene de vuelta 100 MW para atender su crecimiento vegetativo.

9) Mejora el factor de carga de la ANDE al contratar de Itaipú, que encarece porque se contrata para 24 horas la demanda pico y se usa menos de cinco horas al día. La potencia contratada es consumida las 24 horas del día.

10) Depósito de garantía de unos US$ 5 millones de dólares, cobro por mes adelantado, garantía por consumo de un año, cero atraso, todos beneficios para la ANDE.

¿Qué es un centro de datos de hiperescala?

La clave está en el nombre: los centros de datos de hiperescala son instalaciones masivas construidas por empresas con grandes necesidades de procesamiento y almacenamiento de datos. Estas empresas pueden obtener sus ingresos directamente de las aplicaciones o sitios web que soportan los equipos, o vender servicios de gestión de tecnología.

El data mining trabaja en los niveles superiores buscando patrones, comportamientos, secuencias y asociaciones que puedan generar algún modelo que nos permita comprender mejor el negocio a través de una combinación de tareas, como la extracción de datos, limpieza de datos, selección de características, etc.

Pero el data mining no es la etapa final, sino que se considera una etapa dentro de un proceso mayor llamado extracción o descubrimiento de conocimiento en bases de datos: Knowledge Discovery in data bases.

BIG DATA: Tanto en la industria farmacéutica, en el campo de la investigación de nuevos medicamentos, como en el diagnóstico de enfermedades, es cada vez más utilizado, ampliamente, el procesado del Big Data colectivo (historial médico, material genético, predicción de reingresos hospitalarios.

Una de las principales aplicaciones de las tecnologías Big Data es la detección de tendencias. Esto permite observar a los clientes a gran escala, conocer sus preferencias y estudiar cómo se comportan para poder detectar patrones de comportamiento y mejorar la experiencia del cliente.

Si tradicionalmente la lucha contra el crimen y la delincuencia ha sido reactiva, a través del Big Data ha pasado a ser una lucha proactiva y predictiva. Esto es posible gracias a la recopilación de todos los documentos policiales, denuncias, índices históricos, videos, fotos, datos que se pueden conseguir de diferentes aplicaciones.

El Big Data permite encontrar información inimaginable y permite crear repositorios de información, tanto de comisarías, fiscalía, municipios, privados y el Poder Judicial. Así se lograría un mayor alcance.

Big Data es un arma contra el fraude y la corrupción. El sitio web Above the Law junto a la red global de auditoría RSM lanzaron el ebook gratuito “Using Data Analytics to Combat Fraud”. Recomiendan el uso de estas herramientas que analicen el Big Data para mantener a sus empresas seguras y prevenir el ciberdelito. Si los controles son continuos, las empresas mostrarán que su administración toma en serio la identificación de actividades indebidas.

La Encuesta Global sobre Fraude y Delitos Económicos de 2020, de Price Waterhouse Coopers, dice que el 47% de las compañías informaron haber experimentado fraude en los últimos dos años. Además, el estudio de “Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Reports to the nations” de 2018 concluye que las organizaciones pierden cerca de US$ 7.000 millones en todo el mundo debido a la corrupción.

¿Cuáles son los beneficios del data mining?

Para el “compliance officer”:

- Detección rápida del fraude.

- Supervisión de millones de transacciones en tiempo real.

- Reducción de errores humanos.

- Reducción de tiempos.

- Realización de otras tareas de mayor valor.

- Mejora de la toma de decisiones, con un ambiente más seguro que permite crecer.

Para la empresa:

- Datos en tiempo real (acción rápida).

- Datos para informes, análisis y planificación empresarial.

- Reducción de costes.

- Eficiencia operativa.

- Aumento de las capacidades y métodos de comunicación.

- Mejor servicio al cliente.

(*) Consultor y exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).