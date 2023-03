¿En qué mercado puede vender su energía?

Pero algún especialista, posiblemente no nacional, me puede retrucar diciendo que no es verdad esta afirmación; sí existe el precio mercado del corto plazo, también llamado precio spot, y tengo que reconocer que lo que existe con ese nombre es el PLD, o precio de liquidación de la diferencia, que se estableció para darle precio al saldo positivo o negativo entre la compra y la venta de energía, al que también se lo llama precio de mercado a corto plazo.

¿Pero por qué le llaman precio de mercado de la energía a corto plazo? Porque un generador que no tenga totalmente comprometida su generación le puede vender este excedente a algún agente comprador interesado, así como un agente comprador puede no utilizar el 100% que tenía previsto hacerlo y recibir el PLD de esta diferencia. Pero de este juego es importante observar que el PLD está muy asociado al CMO (Costo Marginal de Operación) y que es un valor muy volátil. Valores simulados entre 2019 y 2023 muestran que el PLD, apenas en un 4 a 5% de este espectro, es mucho mayor que el costo marginal medio de generación.

Pero si el PLD tiene ese comportamiento, ¿quién lo va a usar? Allí tenemos que darle una mirada más amplia al sistema energético brasileño y vamos a ver que su energía es principalmente de origen hídrico; es decir, muy ligada a la afluencia y al estado de sus reservorios y qué pasa en los periodos de afluencia baja prolongada, pues se utilizan las centrales térmicas y con ello el CMO puede ser elevado y ello estira también a un PLD elevado y así en el 5 % de los casos arriba su valor puede ser más de 10 veces el precio medio de generación.

Para tratar de explicar mejor todo lo mencionado, es necesaria una mirada más detallada a cómo está constituido el sistema energético brasileño, sus instituciones y sus principales reglas. No pretenderemos agotar el tema, apenas resaltar puntos importantes y principalmente tratar de borrar la idea que el precio de mercado para Itaipú-Py es una panacea o alternativa muy favorable.

Las principales instituciones y conceptos que integran el sistema energético brasileño, sus funciones y responsabilidades son las siguientes:

MME - Ministerio de Minas y Energía: organismo del Gobierno federal responsable de conducir las políticas energéticas del país.

EPE - Empresa de Investigación Energética: encargada de realizar investigaciones estratégicas para subvencionar la planificación del sector energético.

ANEEL - Agencia Nacional de Energía Eléctrica: organismo regulador del sector de la energía eléctrica en Brasil, cuya principal responsabilidad es regular y supervisar la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

ONS - Operador Nacional del Sistema Eléctrico: el papel básico del ONS es coordinar y controlar las operaciones de generación y transmisión de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

CCEE - Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica: su propósito es hacer viable la comercialización de la energía eléctrica en el SIN. Participa en la liquidación contable y financiera de las operaciones realizadas en el mercado a corto plazo.

PLD - Precio de Liquidación de Diferencias, que tiene por objeto encontrar la solución óptima de equilibrio entre el beneficio actual del uso del agua y el beneficio futuro de su almacenamiento, medido en términos del ahorro esperado de combustibles de las centrales termoeléctricas.

SIN - Sistema Interconectado Nacional: incluye una gran red de transmisión de más de 100. 000 kilómetros de extensión.

ACR - Ambiente de Contratación Regulada.

ACL - Ambiente de Contratación Libre.

CMO - Costo Marginal de Operación.

MAE - Mercado Atacadista de Energía: es una bolsa en la que se reúnen compradores y vendedores de bloques de energía. Entretanto, al contrario de otras bolsas, la oferta y demanda que ocurran allí no determinan el precio.

MRE - Mecanismo de Reasignación de Energía, se trata de un hedge obligatorio y automático a través del cual las hidroeléctricas comparten y redistribuyen entre si su generación.

Hasta aquí citamos los principales jugadores que forman parte del equipo de sistema energético brasileño; con ellos debemos jugar nuestro partido de renegociación del Anexo C de Itaipú y lo principal, no perder por goleada. Debemos tener una estrategia sólida y no llegar hablando de precio de mercado que no existe.

En Brasil, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países, no existe un mercado de energía propiamente definido, puesto que el despacho de todas las plantas eléctricas del SIN se realizan de manera centralizada y es determinado únicamente por el ONS, a partir de los criterios de eficiencia técnica y de los costos de generación reportados por cada planta de energía eléctrica.

Las relaciones comerciales en el modelo actual se establecen en dos esferas: en el Ambiente de Contratación Regulada (ACR) y en el Ambiente de Contratación Libre (ACL).

En el ACR la CCEE realiza las licitaciones de compra y venta de energía y se formaliza mediante contratos celebrados entre los generadores y los distribuidores. En este ambiente están los consumidores cautivos, que son aquellos que compran energía de las concesionarias de distribución a las que están vinculados, y cada unidad consumidora paga solo una factura de energía al mes, incluyendo el servicio de distribución y la generación de energía; las tarifas están reguladas por el Gobierno.

En el ACL, los generadores, los importadores y exportadores de energía y los consumidores libres y especiales tienen libertad para negociar y establecer por contrato los volúmenes de compra y venta de energía y sus respectivos precios.

Los consumidores libres compran energía directamente de las generadoras o suministradores a través de contratos bilaterales con condiciones libremente negociadas como precio, plazo, volumen, etc. Cada unidad consumidora paga una factura por el servicio de distribución a la concesionaria local (tarifa regulada) y una o más facturas por la compra de energía (precio negociado por contrato).

Hasta aquí esta primera entrega, creo que ya proporciona una rápida y fácil visión del sistema eléctrico brasileño, en entregas posteriores ofreceremos más detalles de este complejo sistema.

