Nuevo gobierno nacional, nuevas expectativas binacionales

El presidente Santiago Peña realizó los primeros sondeos, de acuerdo a las publicaciones, con su par brasileño sobre las intenciones mutuas con relación a la política conjunta a seguir en la Itaipú Binacional. El ambiente presenta un propicio escenario, según mi entender, para los nuestros. El primer mandatario se posiciona como administrador de nuestro país con sobrado apoyo popular, según los números que arrojó el escrutinio de la elección del 30 de abril del 2023, obviamente esa confianza es tan efímera y proporcional a los logros que vaya consiguiendo el nuevo Gobierno en ejercicio, el desafío es enorme como toda gran meta que se pretenda alcanzar.

De hecho que la Itaipú Binacional no podría resolver todas las necesidades sociales que requiere nuestro país, pero no podemos negar que es una fantástica palanca de desarrollo, que hasta la fecha ha sido groseramente desperdiciada.

No estoy descubriendo que los repases de regalías generosas procedentes de la binacional en gran proporción sirvieron para promover la apatía de grupos y sectores que asumen que son dones a discreción. A juzgar por las expresiones del presidente paraguayo, tiene clara la visión, la entidad binacional debe ser un impulso de desarrollo de ambos pueblos, de hecho que la propia carta magna de la Itaipú prescribe ese mandato, es más la central hidroeléctrica no fue concebida con fines de lucro, por lo menos no de manera evidente ni formal.

Comenta incluso la prensa extranjera que el Paraguay, como país, es una especie de paraíso para los negocios e inversiones. Con abundante energía renovable, agua, sol, tierra fértil, bono demográfico, estabilidad macroeconómica, baja inflación, etc.., de eso se trata la suerte, la oportunidad está, en breve sabremos si disponemos de la preparación necesaria, naturalmente mucho tendrán que ver las cualidades de las autoridades que serán designadas en los cargos estratégicos, como brazos ejecutores del nuevo presidente del Paraguay que, en su manifiesto público recurrirá a personas de estimables condiciones, que conjuguen lo técnico con lo político a fin de que pueda tener, además del conocimiento requerido para su misión, un pelaje de colores que le permita sobrevivir en un ambiente de por sí hostil y carente de juego ético, acá y en cualquier lugar del planeta es lo mismo, salvo algunas excepciones.

Sin dudas que el otro gran desafío del sector eléctrico paraguayo es la necesidad de modernización para adecuarse a los tiempos, de hecho, las directrices datan de una ley de la nación de 1964. El modelo “ANDE” ha sido un modelo exitoso, que ha llevado a elevadísimos niveles de cobertura del servicio, pero hoy en día está en entredicho su existencia.

El sector energético requiere de una profunda reforma estructural, modernizadora. Es un sector que involucra a todas las áreas de la sociedad, por lo que dijo el nuevo mandatario, una estructura obsoleta combinada con una burocracia, exprofeso, son ingredientes propicios para que ingresemos en un sistema de corruptibles y corruptores, es una danza de a dos, obligatoria para los emprendedores y empresarios que pretendan desarrollar sus planes de negocios empresariales, es un mal general de los servicios públicos.

En la explotación hidroenergética de referencia, la realidad indica a dos personas jurídicas con comportamientos opuestos, una de ellas aprovecha al máximo la capacidad productiva de esta empresa sensacional, la otra aguarda resultados, frutos de la casualidad, por eso existen pobres y ricos, me refiero a estos últimos a aquellos que lo hacen de manera responsable, el socio mayor en Itaipú lo es por hecho, por defecto. Deberíamos ser partes igualitarias; sin embargo, el uso legítimo del poder es una palanca extraordinaria, me refiero a la optimización del conocimiento, tiempo, disciplina, dinero, estructura, etc., aquel que consiga apoderase de estos atributos es invencible.

Una vez más apunto mi posición, la deuda es la palanca más efectiva para todo emprendedor, para los entendidos, los créditos son una forma de generar capital presente, con obligaciones futuras de honrarla y de multiplicarla mediante la implantación de emprendimientos creativos, innovadores y con potencial comercial de requerimiento productivo.

El mundo necesita de valores y los paga con creces según su capacidad resolutiva de los problemas. Prueba de ello, el mega generador de energía eléctrica más grande del mundo, la Itaipu Binacional, en su totalidad fue construido con empréstitos, hoy saldados.

En mi opinión es apenas replicar el modelo que dio resultado positivo, el hecho de no aprovecharlo en su máxima expresión es una absoluta responsabilidad de nosotros, en especial por la falta de un adecuado manejo en los tramos de arreglos, acuerdos o decisiones con nuestros pares.

Mi fórmula es simple, la deuda es una de las herramientas más notables en la actualidad, sin embargo, para tomarla, administrarla, gestionarla y reproducirla en obras fantásticas, es un tema completamente diferente para lo cual se requieren hombres íntegros, competentes, visionarios y otros atributos notables que no son tan populares en nuestro medio. Deberán abstenerse los que aguardan más regalías, compensaciones, comisiones, royalties, y otras concesiones que puedan repasarnos nuestra contraparte.

Palanca

(*) Itaipú Binacional – ex Superintendente - UC.GP