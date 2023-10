Dolaricemos para ganar más y limitar el poder estatal

Es un gravísimo error el que hoy se comete con la contracción y expansión monetaria y crediticia artificial a nivel mundial. La muy notable y errónea teoría cíclica y contra cíclica de la que los tecnócratas hacen alarde para que el público no les comprendan supuestamente por su rigor “especializado”, conlleva a una burbuja que de nuevo estalló en el año 2007/08 como en otras épocas, dejando en la calle a mucha gente y que volverá a suceder debido al intervencionismo estatal.

El modelo de dinero fiat (estatal y sin reserva de valor con curso coercitivo legal) que tenemos hoy hace, entre otras cosas, que nuestros salarios e ingresos se encuentren desfasados con relación al poder adquisitivo de la moneda.

Un modelo monetario diferente requiere entender y aplicar las ideas de la libertad. No se puede seguir con el perjudicial sistema actual. El Banco Central es peligroso, dañino para la libertad y el futuro de las naciones. No obstante, y en razón al tiempo que tenemos para evitar lo peor, considero que la dolarización viene a ser una propuesta viable a corto plazo para nuestro país.

Dicho esto, y para una mejor comprensión: La moneda es parecida a un idioma. Aquel idioma más demandado por las personas son finalmente más útiles, aumentan la confianza y promueven decisiones diligentes y correctas. Si yo hablo, supongamos un solo idioma, el guaraní (y no estoy contra nuestro idioma sino que lo debemos preservar y valorar), tendré menos condiciones de relacionarme con otras personas de otras partes del planeta así como en la vida económica y comercial en general.

A la fecha, las variables como el tipo de cambio, la deuda y el Presupuesto se encuentran expuestos a la incertidumbre que traen consigo el poder político. Es cierto, esto también sucede con el dólar. Sin embargo, por los arreglos institucionales internos de los Estados Unidos y la aceptación que hoy tiene debido a su valorización mundial comparada con otras monedas, el dólar es para países como Paraguay una oportunidad para la población que hoy no tiene para ahorrar e invertir.

Y no se puede ahorrar ni invertir en la situación que hoy tenemos (y eso que nuestro guaraní ha tenido una estabilidad importante comparada con otros tipos de monedas especialmente en la región) debido a que permanentemente estamos expuestos a perder nuestra estabilidad monetaria por la insensatez de nuestros dirigentes que siguen apostando al Estado como creador de riqueza, desperdiciando oportunidades que solo el libre mercado es capaz de conseguir.

Mencionaré un ejemplo que ilustra lo expresado. El imparable endeudamiento al que la población se ve sometida y que llega a casi el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la fecha. Cuanto más se siga apostando al endeudamiento estatal para, sobre todo, financiar una estructura burocrática ineficiente y gastos corrientes, será imposible generar ahorro e inversión privada a mediano y largo plazo.

De que también Estados Unidos está endeudado es cierto, pero con la diferencia de que su economía privada es la más alta a nivel mundial en producción, productividad, creatividad y tecnología.

El endeudamiento en todas partes significa menos posibilidades de ahorrar y afecta el nivel del consumo de las personas que repercute inexorablemente sobre su presente y el futuro de las familias.

Incertidumbre

Ahora bien, si la incertidumbre se incrementa y no se notan señales de cambios en materia de reformas de fondo, como en efecto sucede en nuestro país, podemos encontrarnos ante el escenario de desconfianza que más temprano que tarde afectará a nuestra moneda como unidad de cambio y ahorro. De hecho, sucede que cuando el tipo de cambio Dólar/Guaraní está en alza se genera un aumento en la cartera de depósitos en dólares, lo que es absolutamente comprensible.

Sucede también con los créditos en dólares. Los mismos se destinan para comprar maquinarias en el sector del agro. Hay una tendencia favorable hacia el dólar porque además de los aumentos de las tasas de interés hechas por la Reserva Federal, esta moneda es sencillamente confiable por su poder adquisitivo y estabilidad.

Pero con nuestro guaraní y con las monedas de la región no podemos dejar de lado la incertidumbre. Está presente porque el Estado está en lo que no tiene que hacer y hace mal, fogoneado por los políticos populistas estatistas y analistas y periodistas todos ellos identificados por el pensamiento mainstream del neo keynesianismo.

La incertidumbre en economía surge cuando las personas físicas y jurídicas no pueden evaluar las situaciones que se vienen debido a que no cuentan con la información necesaria o el conocimiento pertinente para decidir o no sobre sus conductas relacionadas a sus ahorros, ingresos, deudas e inversiones.

Lo que especialmente se ha visto en los últimos años es que esa incertidumbre se relaciona con la inflación, el Producto Interno Bruto (PIB) y el tipo de cambio real. De hecho, las vacilaciones, las irresoluciones que provienen en especial del sector estatal impactan sobre aquellas variables citadas.

La incertidumbre es fatal para el crecimiento de la economía. Y lo es todavía más cuanto más el poder político mete sus manos en temas como el ingreso, los ahorros y las deudas que cargan sobre la gente, aun cuando nadie en el fondo les haya consentido hacer lo que hacen, lo que supone un grave deterioro institucional.

Una respuesta

Una respuesta a esa incertidumbre que ocasiona desincentivo para el ahorro y la inversión está en contar con una moneda como el dólar. Es la moneda que nos permitirá garantizar los proyectos de inversión y planes de negocios. Las tasas de interés son menores y se disminuye el riesgo.

Es hacer desaparecer en gran parte ese riesgo latente de un proceso inflacionario.

La dolarización, además, significará un beneficio que llegará a la gente. Esto que parece una quimera es realidad es un hecho. ¡La famosa redistribución de la riqueza se hará realidad! Solo que la redistribución lo hará el propio mercado o dicho de otro modo, la cooperación que realizan las personas en ese deseo de ofrecer más y mejores bienes y servicios.

Pagar menos por los préstamos y no verse perjudicados en la recuperación del dinero por la depreciación que sufre el guaraní son consecuencias para tomarlos en cuenta. Igualmente, la dolarización permitirá controlar y limitar al poder político.

Terminaremos con la continua práctica del Ejecutivo y del Congreso de sobrepasar el déficit, algo que ocurre en el presente cuando se tiene que “cambiar” el tope del déficit (1,5 por ciento del PIB), legislación De Responsabilidad Fiscal, impunemente violada a la fecha.

(*) Catedrático de materias jurídicas y económicas. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.