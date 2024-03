Movilidad eléctrica: integración productiva del Chaco paraguayo

i. Criterio Económico: Este criterio analiza el costo relacionado con el transporte de materias primas para la fabricación de vehículos eléctricos (VEs), centrándose en el gasto asociado al consumo de combustible por cada kilómetro recorrido. Ofrece una visión directa sobre la eficiencia económica del transporte en el marco de la producción de VEs.

ii. Criterio Energético: Este criterio se centra en la sostenibilidad y examina la dependencia y eficiencia en la utilización de la electricidad para la producción de VEs. Al evaluar tanto el porcentaje de electricidad en el consumo final de la matriz energética como el acceso de la población a la electricidad, proporciona una visión integral del impacto energético en la fabricación de VEs.

iii. Criterio Ambiental: Este criterio se enfoca en evaluar el impacto ambiental de la generación de energía utilizada en la producción de VEs. Se analiza la proporción de fuentes de energía con bajas emisiones en la oferta primaria y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en relación con el valor económico generado por el sector manufacturero. Este criterio proporciona una evaluación detallada de la sostenibilidad ambiental de la actividad de fabricación de VEs.

iv. Criterio Social: Este criterio se enfoca en el bienestar de los trabajadores y la estabilidad económica, considerando la tasa de desempleo, el índice de capital humano y el respeto a los derechos laborales. Ofrece una visión completa de las condiciones laborales y sociales relacionadas con la producción de vehículos eléctricos (VEs).

v. Criterio Político: Este criterio evalúa la facilidad para realizar negocios, la estabilidad política, la efectividad del gobierno, la calidad regulatoria y el control de la corrupción. Destaca los aspectos políticos que impactan en la fabricación de VEs, ofreciendo una visión integral del entorno político y regulatorio en el que se desarrolla esta actividad.

vi. Criterio Político: Este criterio analiza la facilidad para llevar a cabo negocios, la estabilidad política, la eficacia del gobierno, la calidad de la regulación y el control de la corrupción. Destaca los factores políticos que afectan la producción de VEs y ofrece una visión global del entorno político y regulatorio en este ámbito.

Inicialmente, se considera que todos los criterios tienen el mismo peso de relevancia. Considerándose este escenario, los resultados arrojan a Chile y Argentina como mejores colaboradores para dicho objeto. Esto indica que, en promedio, Chile y Argentina cuentan con mejores condiciones (mayores puntuaciones) en los criterios seleccionados, y por ende se posicionan como principales actores en la creación de una industria enfocada en la movilidad eléctrica.

Jerarquización de la colaboración regional con igualdad de pesos

La aplicación de la metodología de AHP en la toma de decisiones ha permitido la jerarquización de criterios y la evaluación de datos críticos. Los resultados indican que, en términos de preferencia, Chile destaca como el colaborador óptimo para la producción de Baterías de iones de Litio, con un porcentaje del 29,2%. Argentina le sigue con un 25,9%, Brasil con un 22,9%, y Bolivia con un 22%.

La investigación adquiere un nivel adicional de interés al incorporar la evaluación de un panel de expertos, quienes no solo aportaron sus conocimientos especializados, sino que también generan una distribución ponderada de los pesos asignados a cada dimensión, añadiendo legitimidad y riqueza cualitativa al análisis. Los aportes de estos expertos resultaron esenciales para contextualizar y establecer la relevancia e impacto a las diferentes dimensiones consideradas en el estudio, elevando así la calidad y la profundidad del análisis.

De manera similar, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad más exhaustivo, en el que se exploran variaciones específicas para cada criterio. Este enfoque analítico proporciona una comprensión más completa de cómo las variaciones en los pesos asignados a cada criterio pueden influir en las clasificaciones finales, permitiendo una evaluación contrastada y contextualizada de las jerarquías establecidas. Este análisis de sensibilidad no solo brinda una visión más completa de la robustez y la flexibilidad del modelo evaluativo, sino que también señala posibles adaptaciones y ajustes necesarios para diferentes escenarios y condiciones.

La combinación de la experiencia de expertos y el análisis de sensibilidad no solo enriquecen la metodología del estudio, sino que también proporcionan una visión más completa y refinada de las complejas dinámicas involucradas en la toma de decisiones basada en criterios multidimensionales. Este enfoque estratégico garantiza una mayor adaptabilidad a diferentes contextos y contribuye a una toma de decisiones más informada y precisa en el ámbito de la formación de alianzas internacionales.

Análisis de sensibilidad

Los resultados del análisis de sensibilidad utilizando la metodología AHP muestran que la preferencia por la opción de Chile es predominante en la mayoría de los criterios evaluados, excepto cuando se da mayor peso al criterio económico, momento en el cual la alternativa de Argentina se vuelve prioritaria. Este hallazgo resalta la importancia crítica del aspecto económico en el proceso de toma de decisiones, subrayando la necesidad de asignar cuidadosamente los pesos a cada criterio para garantizar una evaluación justa y precisa de las opciones disponibles. En este contexto, es estratégico promover la colaboración y coordinación entre las partes involucradas mediante la formulación de alianzas estratégicas. La implementación de estrategias colaborativas y la creación de alianzas contribuirán a maximizar los beneficios y optimizar los recursos, facilitando la efectiva ejecución de la propuesta en consideración.

La consistencia en las clasificaciones en las dimensiones de sostenibilidad, ambiental y técnica confirma la destacada posición de Chile y Argentina, seguidas por Brasil, mientras que Bolivia se ubica en la última posición. Este análisis resalta la importancia de considerar diversas dimensiones al evaluar la conveniencia de alianzas internacionales, reconociendo las fortalezas específicas de cada país en áreas críticas para el desarrollo sostenible y la innovación técnica.

Conclusión

Como conclusión, el análisis de múltiples criterios respalda la conveniencia de buscar alianzas principalmente con Chile y Argentina para llevar a cabo proyectos en el Chaco Paraguayo relacionados con la producción de baterías de iones de litio y/o el ensamblaje de vehículos eléctricos destinados al mercado paraguayo, regional y global, en ese orden.

Este tipo de proyectos incentivaría el uso de la hidroelectricidad en el mercado interno paraguayo y, además, fomentaría la industrialización en el país. Se sugiere ampliar el estudio considerando otros factores relevantes, como las reservas de minerales, la capacidad industrial y la infraestructura de transporte. Asimismo, se recomienda realizar estudios económicos adicionales para obtener una perspectiva más completa y precisa.

Planes

La implementación de estrategias colaborativas y la creación de alianzas contribuirán a maximizar los beneficios y optimizar los recursos.

Alianzas

El análisis de múltiples criterios respalda la conveniencia de buscar alianzas principalmente con Chile y Argentina para llevar a cabo proyectos en el Chaco.

Referencias bibliográficas

Sauer, I. L., Escobar, J. F., da Silva, M. F., Meza, C. G., Centurion, C., & Goldemberg, J. (2015). Bolivia and Paraguay: A beacon for sustainable electric mobility? Renewable and Sustainable Energy Reviews, 51, 910-925.

Gómez, J. Paredes, J. Ortigoza, E. Oxilia, V. (2023). Exploring the Electric Vehicle Supply Chain Opportunities for South America’s Gran Chaco: A Systematic Review. CHILECON 2023.

(*) Realizan su Trabajo Final de Grado en Ingeniería en Energía en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. Sus tutores son el MSc. Ing. Eduardo Ortigoza y el Dr. Victorio Oxilia, Grupo de Investigación en Tecnologías Verdes (GITV) de la misma Facultad.