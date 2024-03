¿Cómo ha sido el comportamiento de las inversiones en Paraguay?

Por segundo año consecutivo los inversores tienen como prioridad la transparencia de la normativa gubernamental, las capacidades tecnológicas y de innovación, y los tipos impositivos y facilidad de pagos de impuestos, al momento de realizar su IED. De hecho, para los inversores provenientes de Europa y Norteamérica sigue siendo crucial la transparencia de las normativas europeas y la ausencia de corrupción al realizar sus inversiones.

Además, se consignan las razones por las cuales los inversores extranjeros no apostarían a la inversión en determinados mercados, como los desarrollados, emergentes y fronterizos. Entre los principales motivos se menciona la disponibilidad de materias primas y el coste de la mano de obra. Para los mercados en desarrollo, las causas obedecen a la inestabilidad política y al entorno normativo. Por último, para los mercados fronterizos, la mayor influencia negativa se vincula con la calidad de la infraestructura e inestabilidad política.

De acuerdo con el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), en 2023, las inversiones de América Latina y el Caribe (ALC) se mantuvieron estables, al alcanzar los US$ 209.000 millones comparado con los US$ 210.000 millones del año pasado.

Al desglosar, Sudamérica encabeza la lista con una captación de IED de US$ 150.000 millones, lo que representó un incremento interanual de más de 7%. Centroamérica se ubicó en segundo lugar con US$ 56.000 millones y, por último, el Caribe recibió US$ 3.000 millones, 22% más que en el año 2022.

Para este 2024, las perspectivas a nivel mundial se presentan positivas, tal como se mencionaba en líneas anteriores. La UNCTAD resalta un panorama optimista, debido a las previsiones de menor inflación y costes de endeudamientos en los principales mercados que apuntan a la estabilización en las operaciones de inversión internacional. Sin embargo, advierte sobre los riesgos asociados con tensiones geopolíticas, la creciente deuda en muchos países y las preocupaciones sobre una mayor fragmentación económica global.

Números de Paraguay e incidencia de calificadoras

En el citado informe también se contempla un análisis acabado sobre el comportamiento de la IED reportado por el país. En esta línea y de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), en el tercer trimestre del 2023, la inversión extranjera directa resultó superior a la registrada en el mismo periodo de 2022.

Para el cierre del tercer trimestre del año 2023, la Inversión Directa neta fue de US$ 50,1 millones. Es importante mencionar, que el flujo neto de Inversión Directa es la diferencia entre el flujo bruto de entrada (capitalización más utilidades reinvertidas) y el flujo bruto de salida (préstamos de ID).

El desglose acerca de los componentes, flujos y otros datos, no solo de Paraguay sino de Argentina y Brasil también se encuentra procesado y analizado en el reporte, acompañado de gráficos para el soporte correspondiente.

Así también, en el informe se aborda sobre las tres principales agencias de rating a nivel mundial que califican a Paraguay, Moody’s Investors Service, Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

Antes de referenciar este punto, es importante recordar que Standard & Poor’s considera que una calificación crediticia es una opinión educada sobre la probabilidad de que un emisor cumpla con sus obligaciones financieras en tiempo y forma. Además, contribuye a obtener conocimientos de –y acceso a– nuevos mercados, reforzar la transparencia, servir como un parámetro universal, y evaluar y demostrar la calidad crediticia. Sin embargo, S&P aclara que la nota otorgada no constituye una garantía ni un indicador absoluto, pero es una herramienta crucial para los inversionistas en el proceso de toma de decisiones.

En el mismo contexto, varios estudios han demostrado que las calificaciones soberanas tienen muchos efectos en países de todo el mundo. A decir, mejores calificaciones soberanas están asociadas con menores márgenes crediticios. A su vez, estos márgenes más bajos equivalen a menores costos de financiamiento para los países que emiten bonos. De hecho, autores como Cantor y Packer estimaron que una rebaja de un solo nivel puede aumentar estos diferenciales hasta en un 25%.

El referido informe sobre inversiones señala además que las principales calificadoras mantuvieron la calificación de positiva y estable para el país. De acuerdo con el informe emitido por Fitch Ratings, en noviembre de 2023, la calificación estable que mantiene el Paraguay obedece al historial de políticas macroeconómicas prudentes y coherentes, y a la baja deuda pública con relación a los principales países con la misma calificación.

Por otro lado, comentan que las calificaciones del país se ven limitadas por los indicadores de gobernabilidad débiles, un mercado local de capitales poco profundo, y la alta volatilidad del Producto Interno Bruto (PIB) reflejada, principalmente, por los shocks climáticos. Estas consideraciones son igualmente compartidas por las demás agencias.

Durante los últimos 15 años, Paraguay ha tenido buenas calificaciones y perspectivas, así como importantes avances. De hecho, desde el inicio de las evaluaciones, Paraguay no ha registrado rebaja alguna y las últimas calificaciones de riesgo destacan al país con BB+ (Standard & Poor´s) y BB+ (Fitch) con tendencia Estable y Ba1 (Moody´s) con perspectiva Positiva.

Standard & Poor´s recientemente elevó la calificación crediticia de Paraguay, sumándose a Moody’s y Fitch Ratings para ubicar al país a un peldaño del Grado de Inversión. Actualmente, aún se encuentra en el Grado Especulativo y con riesgos de incumplimiento a mediano plazo. Aunado a la serie de desafíos que deben ser destrabados por el país.

Inversiones nacionales y extranjeras bajo incentivos fiscales

Como se señalaba, el citado informe analiza el conjunto de inversiones realizadas en el país a la luz de los nuevos emprendimientos y condiciones para la instalación de empresas extranjeras. Al respecto, son varios los regímenes vigentes en el país para la atracción de capital.

Una parte del reporte profundiza sobre el comportamiento de las inversiones bajo el Régimen de Maquila que, de acuerdo con datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el año 2023, cerró con la aprobación de 32 empresas, lo cual significó una inversión de US$ 47,5 millones.

Mientras que en el marco de Ley N° 60/90 de promoción de inversiones, el Consejo de Inversiones de la Ley N° 60/90 había aprobado 121 proyectos de inversión el año pasado, por un monto de US$ 321 millones. El reporte presenta gráficos de la evolución de las inversiones, principales productos exportados y los proyectados, las perspectivas a nivel nacional e internacional entre otras importantes aristas.

