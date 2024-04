¿Qué está pasando con el consumo en Paraguay?

En palabras del consejero económico y director del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas, “en la región de América Latina existe mucha resiliencia, en un entorno de políticas monetarias muy restrictivas que empezaron a ser contraídas antes del resto del mundo, esto sin incluir a Argentina y Venezuela, que son casos muy específicos”. La expansión económica para este 2024 en América Latina y el Caribe se vería desacelerada, de acuerdo con las últimas proyecciones del FMI. Así, el crecimiento de 2,3% en el 2023 disminuiría a 2% en 2024. En tanto que para el periodo 2025 se ubicaría en 2.5%.

Con relación a nuestro país, los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), procesados y consignados en el Informe Consumo elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones, dan cuanta de que como componente del panorama de consumo en el país, el Producto Interno Bruto (PIB) cerró el 2023 con un crecimiento positivo. Desde la perspectiva del gasto, se evidenció un repunte en las exportaciones netas. El PIB, por el lado del gasto, reveló un aumento en el consumo privado. Mientras que la formación bruta de capital y el consumo del Gobierno presentaron una retracción interanual.

En el mismo reporte se remarca que, de acuerdo con datos proporcionados por el BCP, durante el cuarto trimestre de 2023 el consumo privado experimentó un crecimiento interanual de 3,1%, para un acumulado de 2,7% en el año. Este incremento se atribuyó a la dinámica favorable observada en los servicios, así como en los bienes durables, no durables y semi durables.

En lo que respecta a los servicios, se destacaron aumentos en el consumo de los hogares, servicios dirigidos a empresas, financieros, restaurantes, hoteles e inmobiliarios.

Para los bienes durables, no durables y semidurables se registraron incrementos en diversas categorías, incluyendo alimentos, combustibles, productos farmacéuticos, electrodomésticos, vehículos automotores, muebles, textiles, prendas de vestir y calzado.

Dinámica de importantes indicadores y comportamiento de remesas

El Informe Consumo, que se mencionaba anteriormente, contiene datos consolidados de productos y servicios demandados en el país, así como una serie de análisis que aborda otros importantes datos y evolución como el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (IMAEP) y el Estimador de Cifras de Negocio (ECN).

Además, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) señala que finalizó marzo en zona optimista. Sobre el punto y conforme con los datos del Banco Central del Paraguay, el ICC cerró el tercer mes del año 2024 en 53,5 puntos, resultado superior al registrado en marzo del año pasado.

Otro indicador que se contempla en el reporte es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como la dinámica de las importaciones de bienes para uso interno y bajo el régimen de turismo.

Como parte del análisis del informe presentado, las remesas también han sido punto de análisis. Así, se observó un incremento al cierre de diciembre del año 2023.

Desde la Consultora MF señalaron que para muchas familias paraguayas las remesas enviadas por sus compatriotas que residen en el extranjero representan una fuente vital de ingresos. Estos fondos se destinan principalmente al consumo doméstico, aunque también se utilizan para ahorros e inversiones.

Así, el total de remesas recibidas, de enero a diciembre de 2023 totalizó US$ 621,4 millones. De este monto, US$ 388,4 millones se originaron en España, seguido de Estados Unidos (US$ 83,4 millones), Argentina (US$ 36,9 millones) y Brasil con US$ 33,9 millones.

Créditos de consumo

En el informe también se detalla el comportamiento que ha tenido la cartera de créditos de consumo en el sector financiero, además de las emisiones de tarjetas de créditos. Sobre este último punto, es de mencionar que un indicador relevante para medir el consumo interno del país es el uso de las tarjetas de crédito.

En este sentido, las estadísticas muestran que, en el mes de febrero de 2024, el importe consumido en el sistema financiero ascendió a G. 4 billones, para un crecimiento interanual de dos dígitos.

También se detalla con gráficos, el importe consumido por tarjetas de crédito en billones de guaraníes y cantidad de tarjetas en circulación en el sistema financiero en miles.

En cuanto al comercio digital, se precisa que, en los últimos años, el comercio electrónico o e-commerce se ha convertido en un indicador destacado para evaluar el consumo en el país. De hecho, la adopción de nuevas tecnologías y la digitalización de múltiples procesos de compra han impulsado el uso de medios de pago electrónicos.

En línea con lo anterior, el total de las compras realizadas por internet con tarjetas de crédito, entre enero y febrero de 2024, alcanzaron G. 165 mil millones, lo que representó un aumento importante al comparar con el mismo período de 2023.

De manera similar, las transacciones efectuadas con tarjetas de débito, en el lapso bajo análisis, ascendieron a G. 40.000 millones, lo cual reflejó un incremento interanual del 93,3%.

En el apartado de perspectivas se presentan importantes escenarios para los siguientes meses. A decir, en materia de inflación, el comportamiento del tipo de cambio, así como la expansión económica, la tasa de política monetaria y su incidencia en el comportamiento del consumo en Paraguay.

FMI

El FMI dice que prioridad de bancos centrales a corto plazo es garantizar el descenso suave de la inflación, sin flexibilizar políticas de forma prematura.