El tema de la semana

Este fondo que reciben las familias paraguayas desde el exterior, para tener una idea de su importancia para la economía, es mayor al monto autorizado en la ley de Presupuesto General de la Nación 2024 para la emisión de bonos del Tesoro. Este año el Ministerio de Economía fue autorizado a colocar títulos de deuda por hasta US$ 532,5 millones para pagar vencimientos de pasivos, inversiones y gastos corrientes, una primera parte se colocó en febrero en el mercado internacional y la otra se colocará en el mercado local.

El referido informe de la banca matriz indica que de enero a febrero los mayores envíos de dinero siguen llegando desde España, por un monto de US$ 64,3 millones; luego le sigue los Estados Unidos, por US$ 13,6 millones; y en tercer lugar se encuentra el Brasil, con US$ 5,7 millones. La Argentina aparece en cuarto lugar de importancia, con un monto remesado de US$ 4,9 millones; Francia, US$ 3 millones; Chile, US$ 2,2 millones; Italia, US$ 1,4 millones; y Alemania, US$ 1,2 millones. El resto en menor medida proviene de otros países de América Latina, América del Norte, Japón y resto del mundo. Estas remesas de los compatriotas que viven en diferentes países del mundo representan una importante ayuda para sus familiares y una inyección financiera importante para la economía, teniendo en cuenta que se destina a consumo, estudios, inversiones, entre otros.

Las remesas ingresadas al país en 2023 alcanzaron US$ 621,4 millones, según el BCP, lo que implicó un alza del 25,9% comparado con el monto del 2022, que fue de US$ 493,5 millones.