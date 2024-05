El tema de la semana

En dicha ocasión anunció que la tarifa se acordó en US$ 19,28 kW/mes hasta 2026 y que ahora nuestro país podrá vender su energía a precio de mercado en el Brasil. Destacó a la vez que se trata de una “conquista histórica”, pero sin embargo diferentes sectores advierten a su vez que el dinero adicional debe pasar por la ley de Presupuesto debido a que la discrecionalidad se presta a la corrupción. Con los nuevos valores el país se asegura US$ 1.250 millones por año con la nueva tarifa de US$ 19,28 kW/mes, por la potencia de Itaipú hasta 2026.

Otros de los puntos del acuerdo destacan también que Brasil y Paraguay aceptan mantener la vigencia de los términos del Acuerdo Operativo del año 2007 por este periodo (2024-2026).

Además, que Paraguay acuerda aumentar la contratación de la potencia en al menos un 10% por cada año a partir de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2026. Desde el 1 de enero de 2027, y para los años subsiguientes, nuestro país se compromete a contratar acorde a todas sus necesidades.

“Paraguay tendrá la posibilidad, de inmediato, de vender su energía al mercado libre brasileño, de acuerdo con las normas actualmente vigentes en el Brasil”, figura en el documento. Sin embargo, en este punto no se aclara a qué energía se refiere, porque no se especifica si es Itaipú u otra fuente.

El convenio también indica que “después del ejercicio 2026, las Altas Partes se comprometen a aplicar una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación de la entidad binacional, previsto en el Anexo C del Tratado de Itaipú, sin incluir costos discrecionales”.