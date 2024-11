Acaray 2025: el mito del hito energético para el desarrollo

Recuerdo haber leído (1) en junio pasado sobre la venta de Energía Eléctrica (EE) de la Central Hidroeléctrica Acaray (CH-ACY) 100% paraguayo y renovable, al mercado brasileño, que sería la primera vez (Big Bang), para luego leer, entre otras opiniones (leguléyicas), que eso “permitirá a Paraguay exportar electricidad al sector privado en Brasil, lo cual marca un hito en la integración energética regional y genera nuevas oportunidades para el desarrollo de fuentes alternativas de energía en el país” (¿?). Al respecto, recuerdo que el llamado del Ypane (2018), con el supuesto interés de 11 países en invertir, al igual que el proyecto Yguazú (2016) obtuvieron los mi$mos ceros oferentes.

Las oportunidades son como los amaneceres. Si esperas demasiado tiempo, las echas de menos. (William Ward). Los datos históricos (de)muestran que el Paraguay, a través de los mi$mos, en cuatro décadas de producción de la Itaipú (IB Record Guinness), no llegó a consumir el 10% de toda la producción histórica, entonces nunca fue un problema de oportunidades, quizás más de inútiles y corruptos, como solía decir HR (Humberto Rubin+). ¿Será cierto el Editorial de ABC del pasado 31 de agosto 2024?, invito a releerlo.

También la prensa local, haciéndose eco de fuentes oficiales (2), camino al new “desarrolli$mo” “… La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay ha establecido que la venta de energía eléctrica al mercado brasileño será bajo la modalidad de suministro interrumpible, con pago anticipado y reajuste tarifario anual, según se detalla en los términos de referencia publicados …”. NO mencionaban, precios de referencia, tampoco sería ad referendum de lo que disponga Brasil, pero “$ospecho” que algo se acordó entre “bambalina$” para “a$eitar” la firma de la “New Acta Bolateral (24/26)”, con tarifa “halta” en mayo pasado” para recalcular el “camino a la revisao do ane$o C – ad referendum”, operativo binacional que también podríamos bautizarlo “Pan dulce”, que el pueblo paraguayo conoce y padece anualmente de sus autoridades.

Quizás por ello, los “mi$mos” hicieron el llamado prematuro correspondiente (LPI), pero debieron esperar parados (sentados no pueden) hasta setiembre para abrir los sobres económicos (3). La semana pasada el escozor seguía: “MME autoriza importação de energia elétrica do Paraguai para mercado libre - Quatro empresas receberam autorização para importar energia para o ambiente de contratação livre; outros 18 pedidos estão em análise … A portaria Nº 2.858 que liberou a importação para a Infinity Comercializadora de Energia, a Matrix Comercializadora de Energia Elétrica, a Vitol Power Brasil e a Engelhart CTP foi publicada na edição desta segunda-feira (4/11) do Diário Oficial da União ...”. Desconozco, cuántos “paraguaios” recibirán su cinturón negro por ello, pero escuché que la mayoría ya son viejos “DAN”.

La mejor oferta “rapáis” fue de 21,03 US$/MWh, por seis años pre”apagao”, presentada por Infinity Comercializadora de EE, firma habilitada por la “chefia”. Se aclara que no se presentó en esta LPI ni la empresa LERO/LERO, de triste recuerdo (by sig Toro&Jo$elo) en la firma del Acta Bolateral fallida de mayo 2019, ni TRADENER, quien(es) dieron unas charlas magistrales, auspiciados por el IPP$E/CPI (4), preocupadisisisimos “…el Paraguay no debe entrar “a ciegas” en el negocio de la comercialización de energía, porque nuestro país inicia el recorrido de este transitado pero complejo camino “sin ninguna experiencia…”. Algunos colegas dijeron al respecto ‘serán veganos-cué por los verdes, pero estos no comen vidrio”.

Evidentemente esto NUNCA fue, (ni será) una ESTRATEGIA al depender de terceros (ad referéndum) y dejar relegada “in limine apagao” la soberanía energética. Quizás todo sea solo una distracción más de algún (en)tuerto galáctico, para mantener el $tatu quo con los “mi$mos”, ya que se dice que el tuerto es rey en el país de los ciegos.

Pero vamos a la fuente directa (PORTARIA SNTEP/MME Nº 2.858, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2024), de la que cito solo algunos ítems in extenso (sic) por la escasa relación espacio-tiempo de este paper, para una mejor comprensión del lector sapiens,

Art. 1º) Ficam Autorizadas as Requerentes, qualificadas nos Anexos I ao IV, da presente Portaria, a importar energia elétrica objeto de Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente de Contratação Livre - CCEAL, a partir da República do Paraguai, devendo observar as diretrizes estabelecidas na Portaria Normativa GM/MME nº 87, de 30 de outubro de 2024, ou normas supervenientes que vierem a sucedê-la.

1º A importação de energia da República do Paraguai por meio da Subestação - SE Margem Direita - vinculada ao nó de fronteira da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, em nível de tensão de 500kV, deverá ser precedida de Autorização ou Contrato para utilizar as Instalações de Transmissão de Interesse Restrito de que trata o Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973.

NdR: Hubiera jurado que éramos dueños (50-50) del mayor activo país y, por ende, suponía que no precisamos autorización alguna para utilizar nuestras instalaciones, salvo que los binacionales indivisos nos consideren clientes (12 y 13), basados quizás en la teoría binacional cónica (pirámide apu’a) de Kelsen.

Art. 2º) A importação de energia elétrica de que trata esta Autorização não deverá afetar a segurança eletroenergética do Sistema Interligado Nacional - SIN, segundo os critérios utilizados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

NdR: Según la CCEE “O consumo de energia elétrica no Brasil, chego aos 69.363 MW médios mes”, ergo, la importación de 100/120 MWm (0,14%) es insignificante, pero quizás no tengan instalado/prendido el Teccande, pero habría que preguntarles primero a nossos expertos energéticos, que ven la paja en mercado ajeno, pero ignoran la viga en el propio.

Art. 5º A importação de energia elétrica, de que trata esta Portaria, deverá ser suportada pelos seguintes Contratos, quando couber:

I - Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST; e

II - Autorização ou Contrato para utilizar as Instalações de Transmissão de Interesse Restrito de que trata o Decreto nº 72.707, de 28 de agosto de 1973; e

III - Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica celebrados com os agentes da República do Paraguai .

NdR: ¿Será que la ANDE y/o algún intermediario designado, ligado al poder, tal como lo fue Jo$elo en 2019? Por ejemplo, para Petropar 2024 ya fue designado?

Art. 7º A CCEE e o ONS deverão disponibilizar, respectivamente, as regras e procedimentos de comercialização específicos para a contabilização e liquidação da energia a ser importada, os procedimentos operativos específicos, bem como celebrar acordos operacionais aderentes que permitam a importação de energia elétrica, conforme disposto nesta Portaria.

La prensa especializada brasileña en la semana también destacaba lo siguiente, entre otras.

A novidade em relação ao debate é o nível do limite para importação, que saiu de 100 MW médios em base mensal para 120 MW médios na mesma base.

NdR: Sabemos oficialmente (5), que la CH-ACY tiene 222 MW instalados y la ANDE pretende una repotenciación (upgrade) a 264 MW “for export”, aunque la producción media fue solo 925 GWh, 103 MWm, donde parte de la producción anualmente se exporta (12%) hace décadas a la Argentina (12 MWm a 120 U$S/MWh. US$ 13 millones) implica que sobran “for export” apenas 90±1 MWm, que multiplicados por la mejor oferta “rapáis” de 21,03 U$S/MWh = US$ 17 millones adicionales, totalizando un “feró” US$ 30 millones anuales adicionales p/ANDE (1,5% del PG ANDE 2025).

Según los libros de ingeniería, una mayor producción (GWh) de la CH-ACY no pasa necesariamente por un simple upgrade (MW), al tener un Factor de Planta menor al 50%; salvo que la academia y la “juri$prudencia” local me corrijan con alguna acordada.

“As perdas na rede elétrica até o ponto de entrega serão abatidas do montante a ser contratado”.

NdR: Sabemos que IB es muy hábil, al igual que la ANDE, para maquillar pérdidas Vs. consumo propio (6), recuerdo haberlo mencionado (2017) para IB que “…si la Eletrobras retiró 90% y la ANDE 10% (de la producción de IB), ¿por qué las pérdidas se reparten 50-50?, ya que incluyen las pérdidas de la convesora de Foz como consumo propio; en cambio, a la ANDE se le mide en la SEMD, no en la CH-ACY …”, atendiendo el hecho que el consumo propio de IB, casualmente se duplicó luego de la puesta en servicio de las dos unidades adicionales 9ª y 18ª. Lo que NO se mide, NO se controla.

“Os montantes de energia importados poderão ser modulados para fins de planejamento e programação da operação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), para adequação ao perfil de carga do SIN. Desta forma, a importação deve ser considerada na formação do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) …

No entanto, há preocupações de que a medida possa resultar em dupla remuneração do empreendimento binacional Itaipu, seja por conta da subestação escolhida para trazer a energia elétrica, por onde só passa a energia de Itaipu, seja pelo entendimento de que a energia do empreendimento já é paga pelos consumidores do mercado regulado das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste”.

A energia será fornecida de forma CONTÍNUA E ININTERRUPTA em todo período contratual e limitada às restrições eletroenergéticas existentes e ao perfil de carga no SIN. Em circunstâncias de restrição elétrica para transmissão da geração de Itaipu e/ou da importação, o ONS irá priorizar a transmissão da energia proveniente de Itaipu. (31,6 veces mayor en promedio).

NdR: El PY, a través de la ANDE, cedió en IB al Brasil, un promedio ± 3.800 MWm en la última década, aportando este 2023 no menos del 4,4% y en total IB representó el 9,8% del SIN BR. Pronto sabremos si la” “exportacao by mi$mos”, será (in)terrumpible, “cash, pay or take”, reajustables “on line by Industrial Good & Consumer Price”, ere erea, ya que la portaría MME “dizem outra coisa”, pero aún hay mucho “papo furado” por opinar de “nossos” expertos energéticos 60 Hz, a través de los medios “amiwis”, “se Deu$ (Pipo) quizer”.

Con respecto a la exportación de EE de la CH-ACY, la ANDE tienen sobrada experiencia en el tema, por ejemplo, a la Argentina (7) se lee: “… En la mañana del lunes 14 de noviembre 2011, el jefe de Estado, Fernando Lugo, convocó a los integrantes de la Mesa Energética, … Al finalizar la reunión, la viceministra de Minas y Energías, Mercedes Canese, informó que desde el 1 de noviembre (2011) la energía de Acaray será vendida a la Argentina a precio de mercado, 120 U$S/ MWh (FPC) y en punta de Carga a 150 US$/ MWh, dejando una utilidad adicional de 12 millones de dólares a la ANDE.

En teoría, dichos precios se mantienen invariables hasta la fecha, pero según el último informe de Cammesa (ARG) publicado, la ANDE, a través de la ES-CAL solo le vendió el 2% de toda la EE importada (ene-set) 2024, a pesar de la actual Crisis. No olvidemos en cambio que la cesión de EE “paraguasha” en la EBY 2023 (allianada & demostrada), equivalió al 5% del total de la demanda del SADI ARG 23, nunca cobrado en tiempo y forma, pero seguro atrajo otras inversiones “angelicales, como el Aña Cuá”, “gra$ias” a que históricamente se retiró menos del 7,5% de toda la producción histórica.

A pesar de los mayores precios en la última década, los “mi$mos” fueron muy “tolerante$” respecto a la histórica “moro$idad” argentina (8), “gra$ias” al pare de “$ufrir” “… La provisión de energía del Paraguay es posible tras un acuerdo de cancelación de una deuda histórica de más de 20 años”, señaló la empresa.

El 2 de agosto del 2018, la interconexión internacional con la empresa paraguaya se encontraba fuera de servicio debido a una deuda de US$ 1,7 millones … EMSA (Energía de Misiones) abonó la última de las 17 cuotas (sin intereses, ni recargos) de US$ 100.000 en julio 2020 …”. Esto, sin “de$conocer” que también exportaron EE a Edefor (Energía de Formosa), Argentina, (2006 al 2009), a un precio inferior (subsidiado) al que pagaban los usuarios locales, similar a lo que puede ocurrir próximamente con el Brasil este 2025/30. Los datos que figuran en las Memorias y Balances del ente fueron analizados en esa ocasión por el Ing. Javier Villate, técnico del sector, quien estima que en ese lapso el ente con los “mi$mos, perdió unos US$ 67 millones, como mínimo, solo por diferencia tarifaria (9), pero aparentemente nadie más se dio por enterado en Kailasa.

Los mi$mos también tienen probada experiencia de interconexión con el Brasil (10) “… La cooperación con la Companhia Paranaense de Engenharia (COPEL) data de 1969, con el contrato de interconexión y abastecimiento de energía eléctrica, celebrado entre Copel y la ANDE el 3 de diciembre de 1969 para la venta, compra, entrega y recepción de energía eléctrica entre las empresas, que finalizó el 31 de diciembre del 2014 ... Ambas empresas se encuentran físicamente conectadas a través de una línea de 138 KV, que interconecta la subestación Acaray, propiedad de ANDE, con la subestación de Foz de Yguazú, propiedad de Copel, que atiende a más de 4.500.000 consumidores … Inclusive la actual administración ANDE ratificó esos acuerdos en abril 2021…”. Luego, si NO se puede, por qué los mi$mos los ratificaron.

Por lo tanto, experiencia sobrada hay de los mi$mos, aunque nunca fue un ganar – ganar (wintowin) para el país, según los resultados obtenidos del equilibrio Paretiano, ganaron mucha “experien$ia”, ya que hoy apreciamos que los mi$mos no viven de su jubilación. Es pitagórico, heí trato apuá.

Conclusión: La siguiente planilla de datos duros, con los resultados decanuales de los mi$mos, arrojan resultados interesantes del manejo del mayor exportador de EE verde & renovable del mundo. “Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro” Confucio

IB cubrió el 85% del SIN ANDE a un precio promedio de 28,6 U$$/MWh y la EBY el 10,4% a 40,6 U$S/MWh (IA), resultando un Costo Medio ponderado binacional de 31,7 U$S/MWh.

El aporte de la CH-ACY al SIN ANDE fue menor al 5%, y por ende cualquiera sea su precio no mueve el amperímetro del PG25 ANDE, que alcanzará US$ 1.972 millones. Evidentemente, aunque se venda toda la producción de la CH-ACY al Br x 21,03 (subsidiado) y/o a la ARG x 120 US$/MWh (mercado), no moverá el amperímetro del PG, pero habrá $eñales indivisas ad referéndum.

El Costo medio ponderado de compra de EE de las binacionales resultó de 31,7 US$/MWh y la EE NO FACTURADA representó unos 20,9 US$/MWh adicionales, que agregados al Costo Medio totalizan 52,6 US$/MWh y, aunque la ANDE lo haya facturado (VENTA) a 58,5 US$/MWh, el escaso margen (Spread) resultante, implicaría que el bono binacional energético fue históricamente desaprovechado.

Mientras los paraguayos esperamos sentados de IB los US$ 1.250 millones x 3 años, prometidos en tiempo y forma, (oouu hhiinnaa), se observa que la compra de EE a mayores costos medios por la ANDE, en US$, hoy se equiparan económica - financieramente con los beneficios recibidos vía BCP de las binacionales, no siempre en tiempo y forma, así como tampoco auditadas. Ergo, el modelo maletinero renti$ta expiró, pero los mi$mos insisten en a$pirar las migas, como ayuda de gremio.

Por alguna extraña razón, quizás financiera, atribuible al NEE (New Equipo Económico), los ga$tos $ociales ilegales de las binacionales NO fueron incluidas en el PGN, para tratar de disminuir “mazzo el déficit fiscal post pandemia, hoy recalculando al desarrolli$mo dialéctico, donde quizás pasemos de la “panela al fogao”, pero con repasador ignífugo, a pesar de los antecedentes pasados (2010/11) al respecto. “El hecho de que IB haya enviado los fondos $ocio ambientales para el Congreso, … más de 40 millones de dólares al Congreso Nacional para su aprobación, fue un gran paso histórico …” no replicado a la fecha.

Quizás por ello, los mi$mos, visualizando un futuro cercano, y desmonopolizado sin ellos, deslindan toda responsabilidad emergente al NEE, tanto de fijar una tarifa política, de la desmonopolización, de la “ge$tión” energética binacional (by “licen$iados”), de la aplicación unilateral del “New Acta Bolateral” 24/26 a tarifa “halta” (mayor contrato = mayor costo medio con menor producción = menores beneficios) y de los resultados de la “revi$ion” del Ane$o C - $tatu quo in limine apagao (power crunch).

La EE NO facturada equivalió al 27,1% del total de la demanda (decanual) del SIN ANDE. Al respecto, el BID señaló con pompa y fanfarria en el BCP la semana pasada, durante la Semana de la Energía (Olade) que relanzó su libro: “Economía de las pérdidas de electricidad en América Latina y el Caribe”, que invito a las autoridades del país, incluidos nepobabies, a que no solo lo lean, entiendan y quizás hagan algo mejor que realizar cortes a mansalva (hasta en Moto Bolt’s), total los ciegos ya votaron.

El BID (11) señala que “… La región enfrenta una situación endémica de pérdidas eléctricas que constituye uno de los principales desafíos del sector. En las últimas tres décadas, la región ha experimentado, en promedio, pérdidas cercanas al 17% del total de energía generada, una cifra que triplica la de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y excede ampliamente estándares internacionales de eficiencia ...”.

Me imagino que los representantes internacionales pillaron que con la actual administración de los mi$mos, estas pasaron oficialmente del 23,5% (2020) al 28,5% (2023), mientras recalculan las esperadas inver$iones del desarrolli$mo, mientras arañan el Grado de “Inver$ion y/o más deudas (+40% del PIB) resulten en mayores IED (inversión extranjera directa). Al respecto, me llamó la atención durante el evento “on line” una mesa redonda específica sobre pérdidas, integrada, entre otros expertos, por un “prosor dotor Pronii” de la academia local, que se haya ido por la tangente, valorizando sobremanera la resiliencia local de la ANDE, supongo a la Oxiliación, ya que según la RAE: Resiliencia = Capacidad de adaptación de un SER VIVO frente a un agente perturbador o un estado o situaciones adversas. O sea, imagino se refirió a la capacidad de los CLIENTES a adaptarse a los mi$mos proveedores monopólicos, de bienes y servicios públicos de mala calidad. Ergo, la resiliencia NO es de la empresa con los mi$mos, quizás lo sea del pueblo paraguayo, que paga su factura en tiempo y forma.

“Cualquier necio puede saber, lo importante es entender” – Lo que natura no da, Salamanca no presta, ni con IA. La soberanía NO se pide, se ejerce. - No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender – Arturo Illia

Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o)

Homenaje a mi madre (+), a 5 años de su partida terrenal.

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay & Magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil

