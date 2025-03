Exportación del sector avícola ingresó un 20% más de divisas

Al considerar el desempeño del primer bimestre, enero y febrero, Paraguay exportó un total de 1.691.515 kilos de productos avícolas, entre carne, menudencias y despojos; unos 209.646 kilos más que en el mismo periodo de 2024, cuando se enviaron 1.481.869 kilos, según el último reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Los envíos generaron un ingreso de divisas por valor de US$ 2.044.123, con una suba de 22% o diferencia de US$ 365. 255 más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzó un registro de US$ 1.678.868, de acuerdo con el reporte.

Los productos cárnicos concentraron los envíos del sector avícola en el primer bimestre y representaron el mayor valor del complejo, al sumar 978.898 kilos por valor de US$ 1.633.450. En general, la producción del sector fue comercializada principalmente a Irak (49%), Albania (24%), Vietnam (11%, Mozambique (6%) y muchos otros destinos.

En el primer bimestre del año, también se registró una suba del 5,5% en el precio promedio de exportación. El mercado internacional compró carne aviar paraguaya a US$ 1668 por tonelada, mientras que en el mismo periodo del año anterior se pagó US$ 1581, se evidencia en el reporte del Senacsa.

El sector avícola está a la expectativa de lograr en este 2025 la habilitación de Taiwán, que consideran será trascendental no solo para ampliar sus destinos de comercialización, sino para seguir impulsando la producción de carne de aves y otros productos relacionados. Las negociaciones para lograr este hito están en “la etapa final”, según había explicado José Carlos Martin, titular del Senacsa, en una entrevista reciente con ABC.

Buenos ingresos por exportación de distintos tipos de carne

A febrero último, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los diferentes mercados del mundo totalizaron US$ 419.351.635, equivalentes a 116.769.933, kilogramos, de acuerdo con el reporte de Senacsa.

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor de las exportaciones y, al mes de febrero último, Paraguay exportó un total de 60.650.621 kilogramos de proteína bovina por US$ 339.810.109. No obstante, los envíos del sector avícola también demostraron buena dinámica al cierre del primer bimestre del año.

Divisas

