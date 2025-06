Una mirada regional del endeudamiento público y el caso de Paraguay

Conforme al mismo organismo citado y que está contemplado en el reciente informe “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe- 2025”, durante las últimas dos décadas América Latina ha experimentado importantes transformaciones en sus niveles de endeudamiento público. El gráfico presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) permite observar una tendencia de crecimiento en la deuda pública bruta del gobierno central en la región, con especial énfasis en la evolución desde la crisis financiera global y, más recientemente, en los efectos de la pandemia de covid-19.

A nivel subregional, los niveles de deuda pública alcanzaron 55,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en América del Sur y 46,9% en Centroamérica. Pese a las mejoras observadas desde 2021, los niveles actuales continúan siendo altos en términos históricos, comparables a los registrados hace aproximadamente veinte años. Es importante señalar que los cambios en los niveles de endeudamiento variaron entre países. Así, ocho naciones, entre ellas Argentina, El Salvador y Nicaragua, redujeron su deuda como proporción del PIB, mientras que en otras nueve se observó un aumento. En particular, Argentina registró una disminución de más de 70 puntos porcentuales del PIB, explicada principalmente por la metodología empleada para calcular esta relación, lo cual tuvo un impacto considerable en el promedio regional.

Por otro lado, el dinamismo del PIB nominal también influyó en los niveles de deuda. En el caso de Brasil, el endeudamiento subió en 2,2 puntos porcentuales del PIB en comparación con 2023. Una variación atribuida a factores como la tasa de crecimiento del producto, la tasa de interés nominal y la depreciación del tipo de cambio, conforme al análisis del Banco Central del Brasil (2025).

- ¿Qué ha pasado en Paraguay?

Datos de la CEPAL revelan que la deuda pública bruta promedio del gobierno central de América Latina se redujo de 53,5% del PIB en 2002 a un mínimo de 29,8% en 2011. Este descenso fue el resultado de un período de crecimiento económico sostenido, altos precios de las materias primas y una mejora en las cuentas fiscales de varios países. Sin embargo, a partir de 2012 se inició un proceso de aumento gradual que se acentuó con la pandemia en 2020, cuando el promedio regional saltó a 56,3% del PIB. Desde entonces, la deuda comenzó a estabilizarse, aunque en niveles históricamente elevados: 53,0% en 2021, 51,5% en 2022 y una proyección de 51,2% para 2024.

El comportamiento agregado oculta importantes disparidades entre países, tal como ya se mencionaba. En tal sentido, Argentina encabeza el listado con una deuda estimada en 83,2% del PIB, muy por encima del promedio regional. Le sigue Brasil con 76,1%, reflejando los persistentes desafíos fiscales de ambas economías. Otros países con niveles relativamente altos son Panamá (61,1%), Costa Rica (59,8%) y Colombia (47,9%).

En el otro extremo, Guatemala (26,4%), Perú (29,6%) y Paraguay (36,5%) se sitúan como los países con menor nivel de endeudamiento.

Desde el año 2000 Paraguay ha mantenido una política fiscal conservadora. Mientras que en otros países el endeudamiento llegó a superar el 50% del PIB en varias ocasiones, en Paraguay no alcanzó el 35%, conforme a la CEPAL. El informe de deuda pública dado a conocer por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mostró que la deuda de la administración central se ubicaba en US$ 17.061,8 millones al cierre de marzo de 2025, lo que representó 36,9% del Producto Interno Bruto, reflejando un incremento de 8,9% o US$ 1.389,6 millones frente a marzo de 2024, cuando el saldo era de US$ 15.672,2 millones (34,9% del PIB).

Estos niveles de endeudamiento también plantean desafíos. El principal es la necesidad de utilizar responsablemente el margen fiscal disponible para mejorar la calidad del gasto público y avanzar en reformas estructurales que impulsen la productividad y la inclusión social.

Finalmente, la evolución de la deuda pública en América Latina refleja tanto las vulnerabilidades estructurales como las decisiones de política fiscal adoptadas en cada país. Mientras que algunos países enfrentan niveles de endeudamiento preocupantes, otros se destacan por su estabilidad y responsabilidad en la gestión fiscal.

El reto regional ahora es lograr una aproximación hacia niveles sostenibles de deuda, sin comprometer el crecimiento económico ni la inversión social. En ese contexto, Paraguay puede posicionarse como un referente de prudencia fiscal, pero también como un país que debe aprovechar su espacio fiscal para acelerar el desarrollo con equidad, más aún en el proceso de convergencia que se viene impulsando desde hace un par de años, a modo de que el déficit pueda ubicarse nuevamente en 1,5% del Producto Interno Bruto para el año 2026, y encuadrarse en lo que dispone la Ley de Responsabilidad Fiscal.

