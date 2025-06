EBY 25, no te calles ante la falta de IA

El mes pasado leía (1) las expresiones de nuestro presidente viajero sobre el último acuerdo logrado sobre la EBY, en aras de la “previ$ibilidad”. “… Espectacular. Realmente es una gran conquista. Esto lo hemos trabajado prácticamente 20 meses (¿?) con nuestros pares argentinos el acuerdo, cuya firma está prevista para este lunes en Buenos Aires, establece un pago efectivo provisional por parte de cada país de US$ 28 por megavatio/hora, aunque la binacional seguirá facturando el monto de US$ 50 por megavatio previsto en el Tratado de Yacyretá ...”.

Recordemos que el feró $apukai allianado (2) data del pasado 18/09/2023, invocando la soberanía y la férrea defensa de los intereses paraguayos, jamás ejercidos en las “bina$ionales”. El dilema del cincuentenario se mantiene en las “binacionales” “dueños o clientes” (3), in limine do apagao o es solo un bluff allianado previsto por los “Chicago VOY’s” como mera distracción, mientras se nos dispara la deuda externa (+41,5% PIB). Ahora se invoca como bandera la previsibilidad de la EBY en décadas, manteniendo los mi$mos el statu quo, pero no se invoca la transparencia y/o la solución definitiva de la entidad, en aras de una mayor integración regional.

El artículo también aclara que el costo promedio que Paraguay pagaba por la energía de la EBY era, hasta ahora, de US$ 22,63 por megavatio/hora, mientras que para Argentina oscilaba entre US$ 16 y 17 por megavatio/hora. Pero, sabemos que la tarifa real de la EBY es una ecuación indeterminada, que ni Pitágoras podría resolver, ya que todo es un “he$timado”, tal como siempre lo fue el territorio inundado “paraguasho” (jamás medido), la deuda (jamás auditada), las obras que maximizaban la producción del proyecto EBY (jamás terminadas) y no me estoy refiriendo solo al Aña Cua angelical, que por algo ya fue desechado de origen, por la propia Consultora Harza Lahmeyer, salvo que la ”juri$prudencia” y/o “historiadores/investigadores Pronii” demuestren lo contrario.

“Si no sabes nada ni del enemigo ni de ti mismo, sucumbirás en todas las batallas”. SUN TZU 500ac

Tan espectacular conquista despertó mi duda como ciudadano, sumado al hecho que ni el portal de la ANDE (https://www.ande.gov.py/interna.php?id=13797), ni de la EBY (https://www.eby.gov.py/se-firmo-el-acuerdo-operativo-de-yacyreta/), signatarios del acuerdo (operativo) de segundo nivel, brindaron mayor información y/o aclararon suficientemente a los pocos paraguayos sapiens, por qué la ANDE debió AUTOLIMITARSE sobre su propio derecho a retirar el 50% de la producción y conformarse solo con el 15% teórico y/o 20% del promedio decanual, explícitamente indicado en la cláusula primera – Asignación de Energía (MWh), cuando nacional e internacionalmente difunden que estamos ‘in limine do apagao” (2030), pero en contrapartida, invocando el diploma del Grado de Inversión, el inminente desembarco de las inversiones (IED) en obras de generación de EE, “ju$to” para y con los “mi$mos”, para ser el Qatar del Mercosur.

Más que preocuparme por el avance de la IA, me preocupa el retroceso de la Inteligencia Natural, he’i Mafalda.- Quizás por ello, el Rubio del Norte aconsejó invertir nuestros excedentes energéticos en IA, ya que ni la infraestructura se completó en cinco décadas y solo se utilizó el 10% de la producción de IB (Itaipú Binacional) y el 8% de la EBY, pero ahora nos lamentamos por el inminente “apagao con los mi$mos”.

Recordemos (2015-2024 = 2.048 MWm producidos por la EBY, de los que la ANDE retiró solo 239 MWm, (˜ 11,7%), implica que ahora podemos aumentar ese retiro en un 78% más (425 MWm),” in limine del Apagao”.

No haré juicio de valor al respecto, dejaré que el lector sapiens lo degluta suavemente y saque sus propias conclusiones, aunque parecería, en una primera lectura, que las obligaciones son solo para la ANDE (cliente), quien se autoobliga a informar (al dueño) periódicamente, con dos meses de anticipación, y aunque la previsión era solo invernal, notamos que se lo mantiene hasta el 31 de diciembre 2025. Salvo que venga la Era del Hielo y aún no estamos enterados, tampoco notamos mucho aporte de los leguleyos nacionales que acompañaron a la delegación nacional a firmar dicho acuerdo de visitante en Baires, ya que no hay cláusulas espejos (derechos y obligaciones), materia obligada aún en la “$cuelamericana” u otras similares, habilitadas por el Cones.

La cláusula segunda – Disponibilidad de Potencia en condiciones de Alta exigencia Operativa, seguramente parte del aporte de la asesoría jurídica nacional (shampoo), porque aporta volumen. De igual manera la cláusula tercera – Cesión Operativa de Energía (MWh), desperdicia la oportunidad de que Cammesa (morosa sistemática), se comprometa a pagar en tiempo y forma dicha cesión generosa, producto de la autolimitación (histórica y tácita)

No hay que olvidar que, por ejemplo, en el 2023 la “CESIÓN PARAGUASHA” aportó el 5,5% del total de la demanda del SADI (Sistema Argentino de Interconexión), nunca pagado en tiempo y forma, ya que según el BCP solo recibimos US$ 54,3 millones (6,7 US$/MWh cedido), cuando el Costo Marginal Operación – CMO- fue de 179,8 US$/MWh y la EE importada de los países vecinos totalizó US$ 436,85 millones (70 US$/MWh), publicados por Cammesa “tuicha la diferencia, heí $pald Inc”.

La cláusula cuarta. Limitaciones a la Cesión operativa de Energía (MWh), símil de la cláusula segunda, señalada antes tampoco aporta algo, ya que el caraku del acuerdo sería la cláusula quinta – Modalidad de Pago, en la que en ninguna de las partes se compromete a transparentar deudas, ni tarifas, ni “ge$tión”, pero sí a pagar 28 US$/MWh a cuenta y por escrito, de una tarifa inexistente, ilegal y desconocida, en un supuesto Plan de Reestructuración Financiera para tratar de lograr la viabilidad económica-financiera de la EBY, pero con los mi$mos (nepoEBY). No existe otra obligación por escrito, por ejemplo, en que la EBY y/o Cammesa honren sus deudas en tiempo y forma. No hay mención alguna a que estos pagos a cuenta permitirán la continuidad y/o reanudación de obra alguna, entiéndase Aña Cua u otras en cualquier margen, pero aparentemente según rumores, cada margen tendrá cierto porcentaje de discrecionalidad (ga$tos $ociales) sobre su propio feudo (enclave).

La cláusula sexta. Revisión y renovación del Acta Acuerdo, parecería que tiene como único objetivo mantener “el statu quo in limine del apagao”, a modo y semejanza de IB, por ejemplo, a resultas de la Revisao do Anexo C con Brasil y/o ad referéndum del Acuerdo 2024/26 con Brasil y/o lo que ocurra primero, incluido el Acuerdo Tripartito, aunque ya vimos que la estrategia de “tarifa halta” solo redundó en más “ga$tos $ociales! ilegales y discrecionales, pero lejos del sapukai o ouu hhiinnaa” US$ 1.950 millones, para un “novo Paraguai”.

Tampoco se estipula sanción alguna (pecuniaria, excomulgación u otra) en caso de incumplimiento, a sabiendas de que nuestra contraparte es un moroso sistemático y consuetudinario de todo tipo de acuerdos binacionales, no solo en la EBY. No olvidemos el famoso peaje en la hidrovía, uno de los motivos del sapukai “allianado” mencionado, que va camino al oparei alcanfor, pero es crucial para un país mediterráneo, aunque “algunos binacionales” opinen lo contrario. “En términos de navegabilidad, Itaipú opera con el objetivo de producir energía. Si con nuestra descarga (de agua) es posible navegar, me parece genial que los navieros lo aprovechen” “Eng. Hugao Zarate” – DT adjunto IB, pero desconozco qué dice nuestro canciller, que también es economista y banquero, parte del “DREAM TEAM” del CDA (Consejo de Administración” de IB.

Entonces, la pregunta obligada de cualquier sapiens, sería cuál fue el apuro o la finalidad de firmar este acuerdo, insulso e irresoluto en la EBY, si los porcentajes de retiro de la ANDE, aún “allianados” 2024, demuestran que el Aña Cua podrá ser importante, pero nunca urgente. Parte de respuesta, la brinda la propia prensa del vecino país (5), en la que el mensaje es muy claro: “En una jugada clave para asegurar la disponibilidad de energía de cara al invierno en ciernes, Argentina y Paraguay formalizaron un acuerdo que establece nuevas reglas para el uso de la energía generada por la represa de Yacyretá. El objetivo central es ordenar el despacho eléctrico binacional y garantizar el suministro ante la inminente suba de la demanda por las bajas temperaturas ... con temperaturas extremas proyectadas para el invierno, la Casa Rosada busca asegurar la disponibilidad eléctrica sin recurrir al uso intensivo de gasoíl o fuel oil, alternativas más costosas y contaminantes. El acuerdo también se alinea con los esfuerzos por contener el gasto público y evitar cortes en el suministro”.

NdR: Entiéndase menor importación de MWh, menores US$ exportados al contar con más EE Cedida “paraguasha” de la EBY. A ellos les apuraba la planificación energética del invierno y a los nuestros la misma “halta hestratejia de IB – mayores ga$tos sociales logrados por tarifa !halta”. Uno ataca/Causa y otro juega a Verdad/Con$ecuencia.

La prensa especializada argentina (7) mencionaba que, en febrero de 2025, Argentina marcó un nuevo hito en su sistema energético: las centrales térmicas consumieron 61 millones de m3 diarios de gas natural, el nivel más alto desde al menos 2013. Esta cifra, que representó el 98% de los combustibles utilizados para generar electricidad, refleja cómo se están alineando tres factores clave: más demanda eléctrica, más gas disponible y mayor capacidad de transporte … El salto interanual fue del 9%, y del 24% respecto a dos años atrás. El disparador fue una fuerte ola de calor, que llevó la demanda eléctrica a niveles inéditos: el 10 de febrero se alcanzó un récord de potencia máxima de 30.257 MW. Frente a este salto, el sistema respondió utilizando casi exclusivamente gas natural A modo de referencia, Brasil, a pesar de contar con una economía y una demanda eléctrica significativamente mayores, utiliza en promedio unos 15 millones de m3 diarios de gas natural para generación eléctrica. En 2024, su consumo promedio fue de 14,7 MMm3/día, y aún en situaciones críticas, no más de 20 MMm3/día.

La prensa especializada también señala que a mayo, la Argentina alcanzó un nuevo superávit energético mensual y acumula US$ 2.684 millones a favor en 2025, gracias a las exportaciones de GN al Brasil a través de Bolivia (4,5 millones m3/d).

Pero, casualmente, la ANDE durante el primer trimestre 2025 retiró un promedio del 40% de la producción de la EBY, hecho que obligó a la Argentina a importar, adicionalmente, unos 1.006 GWh (US$ 100 millones) de sus vecinos, pero luego de revisado ad referendum el acuerdo operativo citado, el porcentaje de retiro cayó al 12% en abril y al 8% en mayo tras la firma con autolimitación, mientras tanto la cesión “paraguasha” se incrementó significativamente, totalizando 1.228 GWh (59% 2024) en el periodo enero-mayo y con ello se frenó significativamente toda importación argentina de EE de sus vecinos. Sin embargo, según el BCP a abril la EBY transfirió la módica suma de US$ 26,1 millones, previo a la firma del Acuerdo (enero-abril).

Como corolario de los números precedentemente señalados, se puede acceder a la nueva reprogramación estacional de Cammesa mayo – octubre 2025 (https://cammesaweb.cammesa.com/programacion-estacional/), que no tiene desperdicios, pero rescato solo dos presentaciones que dimensionan el alcance energético- económico-financiero logrado en la EBY, gracias a la falta de IA en los mi$mos paraguashos.

Conclusión: El primer gráfico de Cammesa muestra que el costo medio para este invierno en Argentina rondará los 85,5 US$/MWh, al menos 10 veces más que el mísero pago realizado por la cesión, nunca en tiempo y forma. Si la cesión “paraguasha” fuera utilizada por nuestra industria local, aunque fuese Cripto, la ANDE estaría recaudando cinco veces más por MWh y/o Cammesa, al tener la preferencia, pondría la oferta en tiempo y forma. Esto se puede lograr sin necesidad de firmar acuerdos, tampoco de ayudas de IA, salvo que haya algo coercitivo detrás (motosierra), que ignoramos.

El segundo gráfico de Cammesa muestra que la EBY pasará de aportar unos 1.000 MWm (megavatios medio) (2024) a unos 1.500 MWm (2025) y con ello constituirá el 42% de la generación “hydro” argentina. Recordemos que 425 MWm x 85,5 US$/MWh x 7 meses = US$ 189 millones de ahorro para la Argentina, mientras que para el BCP no representará más del 10% de dicha cifra. También la planificación de Cammesa (de)muestra que la EBY no es más de 2000 MWm, tal como fue señalado precedentemente (producción decanual), lejos de los 3.100 MW teóricos propalados por el marketing binacional y quizás por ello no puede acompañar las riadas de la cuenca, tal como si lo hace IB, ya expuesto en otras presentaciones.

Con la nueva política de Milei (Javier), de recorte a los subsidios energéticos, podemos decir que el costo industrial en Argentina igualó al de Brasil al superar los 100 US$/MWh (fuente SEG UY), el triple del valor industrial del MWh en Paraguay, según mi última publicación (6).

No olvidemos que el consumo industrial país 2024, fue de aproximadamente 15% (9% Cripto) del aporte total de las fuentes o del 20% de la EE facturada. O sea, el país está lejos aún de ser industrial, si quemamos leña y somos básicamente un país que exporta productos primarios con nulo o escaso valor agregado. La ciudadanía sapiens sacará sus propias conclusiones y evaluará sin fanatismos, ni sesgos, si la ANDE es un avión, una locomotora a pedal o un ancla a la industrialización del país, tras el cincuentenario de la firma de los tratados “bina$ionales”.

La soberanía no se pide, se ejerce. “No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”, Arturo Illia.

Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o)

axelbenitezayala@gmail.com – JUN 25 - Homenaje a mi padre (+), Tte. 1º Artillería Juan F. Benítez Franco en su natalicio, quien prefirió el exilio a ser cómplice de los vendepatrias.

https://independent.academia.edu/AxelCidBenitezAyala

(*) Ingeniero electricista y electrónico por la UNC, Argentina (1984). MADE (2000) UA, Paraguay y magíster en Economía de la Energía (2010). Gesel – UFRJ- República Federativa del Brasil.

