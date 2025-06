ECONOMICÁTEDRA

Población desempleada: Población en edad y disposición de trabajar que en el periodo de referencia (generalmente definido como la semana anterior a la fecha de encuesta) no trabajaba, pero se encontraba buscando activamente trabajo; también se le denomina desempleo abierto. Se utiliza el término desempleo oculto para las personas que, no trabajando, desearían trabajar, pero no buscan activamente un empleo; por ejemplo, porque consideran que las condiciones del mercado laboral no son favorables.

Población económicamente no activa: Población que, teniendo la edad (catorce años y más) no está en capacidad o disposición de trabajar en el periodo de referencia.

En general, comprende a los estudiantes, población dedicada a los quehaceres del hogar, pensionados, jubilados, ancianos e inválidos.

Fuente: Glosario de Términos Económicos. Banco Central de Reserva del Perú.