Opciones para enfrentar la crisis eléctrica en el sistema paraguayo

Ante esta situación, el Centro de Estudios Económicos (CEE) de la Unión Industrial Paraguaya publicó recientemente un excelente estudio que analiza diversas alternativas de generación para cubrir este déficit.[[ https://issuu.com/unionindustrialparaguaya/docs/indicee_-_14_04_2025]]

Entre las opciones evaluadas —hidroeléctricas en el río Paraná y en ríos internos, centrales eólicas y solares, biomasa, termoeléctricas a gas y nucleares— el estudio concluye que la mejor alternativa es una central térmica a gas natural. La posible construcción de un gasoducto que atraviese el Chaco, transportando gas desde Argentina hacia Brasil, haría viable esta solución.

No obstante, el factor tiempo representa una dificultad considerable. Según especialistas como el Ing. Ángel María Recalde, la demanda pico podría alcanzar el límite de la potencia disponible ya en 2027, mientras que la construcción de una central a gas podría tardar al menos diez años. [[ https://www.forbes.com.py/innovacion/crisis-energetica-puerta-es-imperativo-avanzar-modelo-energetico-mas-diversificado-resiliente-ingeniero-angel-maria-recalde-n72379]]

Aún falta acordar con Argentina y Brasil la ruta del gasoducto y las condiciones de acceso al gas, deben negociarse las servidumbres y emprender la obra en sí. A ello se suma que la entrega de turbinas a gas desde la confirmación del pedido está superando los cinco años, debido a la elevada demanda global impulsada por centros de datos dedicados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. [[https://www.nytimes.com/2025/04/08/business/energy-environment/gas-turbines-power-plants.html]]

Se requieren soluciones urgentes y factibles a corto plazo. Inicialmente, la escasez de potencia se manifestará durante pocas horas y días al año, concentrándose en jornadas de calor extremo, al mediodía y al atardecer.

Para ilustrar este desafío en términos sencillos, consideremos un ejemplo doméstico, supongamos que un hogar instala un generador para enfrentar los frecuentes cortes de luz en su barrio. Asumamos los siguientes parámetros:

-El generador tiene una capacidad de 20 kilovatios (kW) y cuesta US$ 8.000, incluyendo la instalación. Durante los cortes, el consumo promedio es de 15 kW.

-El consumo de combustible es de 7 litros de diésel por hora, a un costo de US$ 1 por litro.

-La vivienda experimenta 20 cortes al año, de media hora cada uno.

-El generador se financia con un préstamo a 20 años, al 8% de interés anual. La amortización del préstamo será de 20 cuotas anuales de US$ 818.

La energía generada por año es 15 kW × 10 horas = 150 kWh. El costo anual total es US$ 818 (amortización) + US$ 70 (combustible) = US$ 888.

Esto equivale a un costo de US$ 5,92 por kWh, o G. 47.360, más de cien veces el precio de la energía de la ANDE!

Este ejemplo evidencia el altísimo costo de invertir en generación solo para cubrir picos breves de demanda. Si es posible comprar energía para esos momentos, resulta preferible pagar casi cualquier precio antes que invertir en generación propia.

Algunas opciones:

Primera opción: En la renegociación del Anexo C con Brasil, acordar la compra de energía en horarios pico que excedan nuestra potencia contratada. El precio es secundario frente a las condiciones de compra. Aunque se trata de una negociación compleja, tiene la ventaja que permitiría implementar una solución en el corto plazo una vez acordadas las condiciones de compra.

Idealmente, se debería comprar energía brasileña directamente desde la central generadora, lo que requeriría instalar una estación conversora propia. Aunque se ha planteado modificar la estación conversora de Foz de Yguazú, esto no es lo más conveniente por razones técnicas, que se discutirán más adelante.

Segunda opción: baterías. El almacenamiento de energía mediante baterías es una tecnología probada, utilizada mundialmente para cubrir picos de demanda. Presenta varias ventajas clave:

-Modularidad: se adquiere solo la capacidad necesaria y se puede ampliar con el tiempo.

-Independencia: no depende de terceros países. Se cargan las baterías en horarios de baja demanda y se libera la energía cuando la demanda es alta.

-Costo competitivo: Paraguay contrata potencia con Itaipú para cubrir las expectativas de demanda en horarios pico, entonces existe un sobrante de energía que ya ha sido pagada y que normalmente es vendida por Itaipú a Brasil, recibiendo Paraguay una compensación por ello. Entonces, el costo de la energía para cargar las baterías es solo el costo marginal.

-Bajo CAPEX y financiamiento accesible: las instalaciones recientes se ubican entre US$ 200 y US$ 400 por kWh y son atractivas para financistas multilaterales por su perfil ambiental amigable. [[ https://nenpower.com/blog/how-much-does-global-energy-storage-installation-cost/]]

-Implementación ágil y eficaz. Proveedores ofrecen instalaciones llave en mano, con todos los componentes para conectarlos a la red y con contratos de mantenimiento a largo plazo. [[ https://www.world-energy.org/article/28718.html]]

Además, las baterías pueden integrarse con estaciones conversoras de frecuencia de la 1ª opción. La conversión de frecuencia se realiza en dos etapas. En la primera se rectifica la corriente alterna a corriente continua, y en la segunda es reconvertida en una inversora a corriente alterna con la frecuencia deseada. Como las baterías operan en corriente continua, se puede aprovechar la rectificadora y la inversora para doble propósito, evitándose la duplicación de estos. Así también con las plantas solares, que también generan corriente continua.

Tercera opción: Tarifas diferenciadas. No es una solución aislada, sino un complemento esencial. La ANDE debe requerir a la brevedad posible tarifas diferenciadas para horarios pico; hoy es voluntario [[https://ande.gov.py/interna.php?id=13151]], hay que hacerlo obligatorio.

Esto afecta el perfil de la demanda desde el momento en que los usuarios adaptan sus costumbres y sus equipos para reducir el impacto de la tarifa de horario de punta, y motiva el cambio de hábitos y la modernización de equipos para reducir el consumo en horas pico. Se puede comenzar por usuarios de media y alta tensión. Como complemento, se deben imponer estándares mínimos de eficiencia energética de electrodomésticos, especialmente aire acondicionado.

Estas medidas se deben integrar con una revisión total del tarifario de la ANDE, adaptándolo a las necesidades de inversión en transmisión y distribución, sectores que también sufren rezagos y contribuyen al riesgo de apagones. Incluso deben considerarse modelos como la tercerización de la transmisión y distribución, ya aplicados exitosamente en otros países.

Una mirada al futuro

Con el tiempo, los picos de demanda serán más frecuentes, intensos y prolongados, y la necesidad de nuevas fuentes de generación será inevitable. A mediano plazo, existen diversas opciones. La más inmediata y disponible, porque ya está construida y generando, es Itaipú. Paraguay tiene derecho a contratar la mitad de la potencia instalada, pero nada en el tratado impide contratar más de la mitad, así como Brasil lo ha hecho todos estos años. Dependerá de una negociación con Brasil, pero si se logra en condiciones aceptables nos garantiza energía limpia, renovable y sin sobresaltos por bastante tiempo adicional.

La generación térmica a gas natural, promovida por la Unión Industrial, es una solución viable, siempre que se garantice el suministro de gas y un financiamiento adecuado. Puede estructurarse como una asociación público-privada para reducir el endeudamiento público.

En un horizonte más lejano, la generación nuclear se perfila como una alternativa prometedora. Ofrece independencia energética y bajas emisiones. El reciente cambio de postura del Banco Mundial, que ahora admite su financiamiento, abre nuevas posibilidades.

Los pequeños reactores modulares, aunque todavía en etapa experimental, prometen “escalabilidad” y costos de capital competitivos. Es razonable esperar que en los próximos 15 años sean una opción comercialmente viable.

Apagón

Apagón energético: momento en el cual la demanda pico de potencia del sistema eléctrico paraguayo supera a la potencia disponible de la ANDE.

¿Cómo?

... La escasez de potencia se sentirá durante pocas horas y días al año, concentrándose en jornadas de calor... al mediodía y al atardecer.

Preferible

Si es posible comprar energía para esos momentos, resulta preferible pagar casi cualquier precio antes que invertir en generación propia.

(*) Graduado en física, con especialización en ingeniería nuclear de la Universidad de Manchester, Inglaterra.