Repunta industrialización de soja y llega a su mejor nivel del año

El nivel de procesamiento equivale a una utilización del 80% de la capacidad instalada de las industrias oleaginosas, lo que significa una mejora de dos puntos porcentuales respecto al cierre del primer semestre.

Raúl Valdez, presidente de la Cappro, resaltó que el crecimiento es aún más significativo si se compara con el 71% de utilización promedio, alcanzado en otros meses de julio en años sin sequía. “El indicador no solo es auspicioso, también demuestra que, incluso con la reducción de las presiones internacionales sobre nuestra materia prima, la industria sigue teniendo espacio para crecer y agregar valor en Paraguay”, expresó.

Exportaciones en alza

En materia de comercio exterior, el complejo soja (grano y derivados) generó US$ 2.496,15 millones al cierre de julio, lo que representa el 38% del total exportado por el país.

El crecimiento del procesamiento de la oleaginosa, en comparación a julio de 2024 fue del 3%, según las proyecciones para el segundo semestre que genera expectativas hacia un escenario bastante positivo para la industria transformadora de oleaginosas y cereales y, en consecuencia, para la economía nacional.

Los envíos de productos industrializados de la oleaginosa aportaron US$ 718 millones, con participación del 29% dentro del complejo y un crecimiento de 7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024. Esta situación refuerza la convicción del referido gremio, de que impulsar la industrialización de la soja y otras oleaginosas es una de las principales medidas estratégicas que tiene el Paraguay para conseguir un verdadero desarrollo económico sostenible, acotó.

Apuntó además que es por ello que desde Cappro se destaca que el contexto externo positivo es una gran oportunidad para observar las políticas públicas vigentes y realizar los ajustes que puedan consolidar la competitividad del sector y fortalecerlo ante futuras fluctuaciones. El pronóstico respecto al ingreso de divisas por la venta de productos industriales es que su valor se iría fortaleciendo en lo que resta del año, según la proyección que maneja la industria aceitera local. Al elevarse el procesamiento se espera mayor ingreso de divisas y más generación de riquezas en el país. Otro dato auspicioso es que la sólida demanda internacional del aceite de soja en los últimos meses generó alza del precio externo en orden del 20% respecto a julio 2024.

3% de alza interanual

Industrialización de soja registró alza interanual del 3% a julio último, llegando a 1.982.381 toneladas. Supera al promedio logrado en los últimos tres años.