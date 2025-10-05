DNIT: 68.000 nuevos contribuyentes

Explica que las inscripciones en el RUC, que deben iniciarse a través del portal de la institución y culminarse en cualquiera de las 17 oficinas regionales de la Gerencia General de Impuestos Internos, registraron un alza cercana al 6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La administración tributaria indica que el 87% de las nuevas inscripciones corresponde a personas físicas, principalmente trabajadores independientes y pequeños comerciantes; mientras que el 13% pertenece a personas jurídicas, lo que evidencia un avance sostenido en la formalización de emprendimientos y empresas.

“Las cinco principales oficinas donde se concentran la mayor cantidad de inscripciones en el RUC son: San Lorenzo, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y Coronel Oviedo”, expresa.

Activos e inactivos

Según los datos que obran en la página web de la institución, a la fecha tiene registrados un total de 1.251.199 contribuyentes en todo el país, entre personas físicas y personas jurídicas. De este total, están con el RUC activos 827.497 contribuyentes, que representan 66,1%; mientras que 423.702 contribuyentes tienen el RUC bloqueado y suspendido en forma temporal, que equivale a 33,8%, por lo que no puede operar en el mercado.

Los contribuyentes con bloqueo del RUC, un total de 31.163, son aquellos que adeudan impuestos y los contribuyentes con suspensión temporal, 392.539 en total, son aquellos que pidieron a la DNIT esta medida porque dejaron de operar y aquellos que el sistema detectó que no presentaron sus declaraciones juradas por periodos consecutivos de seis meses.

Áreas de más registro

