Sector forestal: tendencia apunta a alto valor agregado

Este segmento avanza hacia una oferta más diversificada y fortalece la presencia del país en mercados de alto valor. En setiembre pasado, las exportaciones del rubro totalizaron 20.190 toneladas, por un valor de US$ 9.878.032, de acuerdo al informe del Infona.

Detalla que entre enero y febrero de este año las colocaciones fueron moderadas pero en los siguientes meses, tanto en el volumen como en el valor, se incrementaron de manera constante. Así, los envíos de enero fueron de 11.670 toneladas; en febrero llegó a 13.454 toneladas, mientras que en marzo se consolidó la tendencia, con 15.741 toneladas, y por valor de US$ 8 millones. En tanto que en abril y mayo se registró una contracción, con 13.140 toneladas y US$ 7 millones. En contrapartida, en julio el sector inició un periodo de repunte, alcanzando el nivel más alto del año, con 19.984 toneladas, por US$ 9 millones en valor. En agosto las exportaciones experimentaron una leve caída, con variaciones de (–7,81%) en volumen y (–5,18%) en valor FOB con respecto al mes anterior, totalizando 18.424 toneladas por US$ 9 millones.

Exportaciones totales

Entre enero y setiembre de este año, las exportaciones forestales de Paraguay totalizaron 141.158 toneladas, por un valor de US$ 72,7 millones, confirmando el papel estratégico del sector dentro de la economía nacional y su creciente proyección en los mercados internacionales, de acuerdo con el Infona. Desde el ente forestal indican que a pesar de la leve contracción del 4% en el valor promedio, el monto total exportado aumentó 1% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que sugiere una reconfiguración en la estructura exportadora. La tendencia apunta hacia una mayor participación de productos industrializados y de alto valor agregado, en detrimento de los bienes primarios, reflejando una maduración del modelo productivo forestal.

Mercados de alto valor

