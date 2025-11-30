Algunos sectores crecen, pero la mayoría de la gente no percibe mejoras

Desde el punto de vista del consumo, advirtió que el llamado “derrame” del crecimiento es muy limitado. “El consumidor o las familias no lo sienten porque es muy pequeño. Si bien existe algo de efecto del crecimiento macroeconómico, que tanto se celebra por ser de los mayores de la región, no es necesariamente superior a las de otras naciones que aplican estrategias de desarrollo más efectivas”, señaló.

Agregó que parte de esa expansión llega a los sectores vulnerables a través de programas sociales, como una mejor cobertura educativa o el acceso a la salud, sin embargo todavía de manera limitada. “El derrame se percibe como poco porque los sectores de menores ingresos destinan gran parte de su dinero a alimentos y bienes básicos, cuyos precios siguen elevados. Eso impide que la mejora se sienta realmente en los hogares”, apuntó.

Endeudamiento familiar en alza

Refirió que el consumo se sostuvo principalmente gracias al endeudamiento. A su vez, entre 2022 y 2025, los créditos para vivienda y consumo aumentaron un 56%, a ese porcentaje se le debe sumar el crecimiento del uso de tarjetas de crédito. “Cuando una familia se endeuda, adelanta su gasto futuro al presente. Si los ingresos reales no mejoran, la demanda puede caer más adelante, afectando a toda la economía”, advirtió.

En ese contexto, insistió en la necesidad de monitorear el endeudamiento de los hogares, no solo por su impacto financiero, sino también por las consecuencias sociales. “Si incluso los sectores con ingresos más estables recurren al crédito, hay que imaginar lo que ocurre en la base de la pirámide, donde las remuneraciones son informales y mucho más inestables”, remarcó.

“Modelo económico minoritario”

Eduardo Ojeda, coordinador general de Sindicatos Combativos, reconoció que existe un modelo económico, aunque minoritario en el país. Incluso, el grupo se sitúa en una “burbuja”, protegido por el Estado mediante políticas económicas de producción, agroexportación y maquila, para mantener el buen desempeño de la macroeconomía, contrario a la microeconomía, que se encuentra en crisis, detalló.

Para el sindicalista, la política social y laboral se basa en los intereses de unos pocos. Asimismo cuestionó la falta de reactivación y abandono del sector productivo-industrial vinculado a la producción nacional, ya que solo existen ensambladoras en el país ligadas al régimen de maquila y para dicho rubro la economía sí es positiva.

Crecimiento contradictorio

“Es totalmente contradictorio el crecimiento de la macroeconomía que publicita el Gobierno a la realidad concreta de la gente”, destacó Marcial Gómez, gerente general de la Federación Nacional Campesina (FNC). Sumó que es evidente el encarecimiento del costo de vida y que en la actualidad las necesidades de las personas no están cubiertas por sus remuneraciones.

En el caso del sector del campesinado, alegó que empeoró porque la producción de este segmento en el campo a la hora de la venta “se abarata bastante”. En cambio, en la finca los gastos son elevados, debido a que el cultivo requiere de cuidados para hacer frente a las condiciones climáticas y a las enfermedades. Así también consideró que lo más “grave” a la hora de la venta, el productor termina siendo perseguido por las autoridades de control.

Afirmó que la población “está peor, y no como indica el Presidente que se está mejor”, e ironizó que las autoridades de turno “sí se encuentran mejor”. Mencionó que la mayoría de la sociedad enfrenta dificultades económicas y que la macroeconomía ni siquiera refleja esa situación.

Informe de BCP sobre inflación, “falta a la verdad”

Para Mirtha Arias, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), las personas que no acceden al salario mínimo pasan serias dificultades para cerrar el mes. Cree que el análisis del Banco Central del Paraguay (BCP) relacionado a la inflación falta a “la verdad”.

Ante las proyecciones de los agentes económicos de un crecimiento macroeconómico cercano al 5% para el 2026, precisó que esa previsión debe también impactar en los trabajadores.

En ese sentido subrayó que estudios realizados por economistas y comparando con los datos del ente matriz, la pérdida del poder adquisitivo ronda el 22%.

En ese contexto resaltó el acceso a frutihortícolas y la carne que se volvió un “lujo”, lamentó que las personas estén formando filas para adquirir ese último producto. “No solo subió el precio de los productos vacunos, sino también las cotizaciones de la carne porcina y avícola. Estos alimentos ya no son accesibles al trabajador, que además de la canasta básica, suma el gasto de un transporte alternativo por las falencias de los buses públicos”, puntualizó.

La titular de la central obrera expresó finalmente, que al no llegar a cerrar el mes se impulsa el endeudamiento, que no solo impacta en los trabajadores del sector privado, sino también a los funcionarios públicos.

Escaso impacto

Aunque se percibe cierto dinamismo en la economía, el crecimiento sigue siendo desigual y con escaso impacto en la población, destacan.