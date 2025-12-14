Desperdicio de energía solar en Chile

Datos de la asociación chilena revelan que la energía perdida corresponde al 20% de toda la generación eólica y solar del año pasado, lo que hubiera podido abastecer el consumo anual de electricidad de más de 2 millones de hogares.

Ante este aumento, del 148% respecto al año previo, la compañía SolisStorage presentó su nueva plataforma de almacenamiento EverCore, diseñada para reducir las pérdidas y fortalecer la transición energética.

El problema se intensifica a medida que Chile incrementa su matriz renovable, hecho que presiona sobre la demanda de sistemas de almacenamiento industrial.

Para el director de Tecnología (CTO) de SolisStorage Latam, Sergio Rodríguez, “a medida que las empresas enfrentaron el aumento de costos energéticos, la necesidad de una mayor resiliencia operativa y una creciente variabilidad en la red, Chile se posicionó como un centro regional para despliegue e innovación en sistemas de almacenamiento de energía”. Un mercado que crece más rápido que su infraestructura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hoy Chile es uno de los países con mayor integración de energías renovables de América Latina, solo por detrás de Brasil, donde la generación solar aportó 25% de la electricidad nacional al cierre de junio de 2025.

Antofagasta y Atacama encabezan la operación de parques fotovoltaicos, cuya capacidad instalada supera los 11 gigavatios (GW) y donde más de 4.000 megavatios (MW) (1 MW = 1.000 KW) se encuentran en construcción, según un reporte de la asociación chilena Generadoras.

Sin embargo, según informes del centro de investigación Broadminded, si hubiera sido aprovechado todo su potencial de energía, la participación de renovables en el sistema habría alcanzado el 47%, en lugar del 40% actual.

Así, condiciones como la falta de infraestructura de transmisión y la ausencia de almacenamiento a gran escala continúan generando pérdidas significativas de electricidad.

Renovables, 40 por ciento

Si hubiera sido aprovechado todo el potencial de energía, la participación de renovables hubiera alcanzado el 47%, en lugar del 40% actual.