Acuerdo Mercosur-Unión Europea: ¿una ventaja o un perjuicio?

En primer lugar, los ALC no implican una ganancia inmediata una vez que entran en vigor, pues tienen un lapso de implementación que suele durar años. El ALC entre el Mercosur y la UE tendrá un período de implementación máximo de 15 años, dentro del cual se irán liberalizando categorías de productos de manera escalonada, según su grado de sensibilidad. No obstante, suelen incorporarse algunas ventajas inmediatas destinadas generalmente a hacer atractivo el trato; este es el caso de la cuota de 10.000 toneladas de azúcar orgánico que la UE concedió al Paraguay.

En segundo lugar, los ALC son siempre más favorables a las partes más poderosas en lo económico y tecnológico, debido a su mayor poder de negociación y a su mejor disposición para aprovechar las ventajas que se intercambian. Como ejemplo tenemos la polémica que generó en Colombia la firma del ALC con los EE.UU. Los colombianos se quejaron amargamente porque con el texto acordado no parecía posible lograr la esperada diversificación de las oportunidades de exportación y, al mismo tiempo, se anunciaba una mayor dependencia de la exportación de productos primarios. Sin embargo, con el tiempo se pudo constatar el ingreso de más de 3.500 nuevos productos exportados, incluyendo manufacturas como puertas y ventanas de aluminio, envases, cosméticos y textiles. Lo cual no significa que la balanza comercial se haya equilibrado.

Lo mismo sucedió con el ALC con la UE, el número de empresas exportadoras de Colombia hacia la UE creció en 130%, principalmente pymes. Pero la balanza comercial pasó del negro al rojo. En conclusión, los países más poderosos sacan siempre mayores ventajas. Pero, en ausencia de un Acuerdo, ¿podría haber otra mejor alternativa?

La UE ha suscrito ALC con casi todos los países de América Latina: México, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Todos se han manifestado satisfechos del balance costo-beneficio. El Mercosur ha estado negociando su Acuerdo por casi tres décadas, a estas alturas es difícil imaginar un mejor resultado. Hay un dicho que expresa que el mejor acuerdo es el acuerdo posible.

El ALC que se ha suscripto entre el Mercosur y la UE constituye sobre todo una oportunidad, quizás única, para que, con las reformas y las medidas que deberemos oportunamente introducir, estemos en condiciones de lograr un acceso a los mercados mejorados, no solamente con la UE, sino con otras regiones y países. Pero si nos quedamos con los brazos cruzados, si la informalidad y la indolencia persisten, no podremos ver resultados favorables.

El beneficiario inmediato será, sin dudas, el consumidor, pues podrá acceder a más productos y a precios mejores con lo que, manteniendo el crecimiento y mejorando la redistribución de la renta, nuestros ciudadanos podrían lograr una mejor calidad de vida. Sin dudas, la competencia presionará sobre nuestra producción interna, pero está comprobado que esto suele ser beneficioso para la economía de un país dinámico. Adicionalmente, un mercado ampliado favorecerá la radicación de inversiones en sectores donde el Paraguay tiene una ventaja comparativa.

El otro aspecto que se debe destacar es la importancia de este Acuerdo para el Mercosur como institución. Asumir un conjunto de compromisos comunes nos permitirá consolidar nuestra tambaleante Unión Aduanera y asociarnos mejor para sacar beneficios del ALC, mejoraremos las cadenas de valor existentes y crearemos nuevas.

La pobre agenda del Mercosur que existe hoy se enriquecerá y, esperemos, las disputas ideológicas cederán ante la ambición de lograr entendimientos para fabricar y exportar. De lo contrario, el Mercosur continuará deteriorándose y un día será un organismo estático e intrascendente como la Aladi.

*Rigoberto Gauto Vielman fue viceministro de Relaciones Económicas e Integración y Embajador ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, ante la Unión Europea en Bruselas y ante los Estados Unidos en Washington D.C.

