El comercio exterior del país movió casi US$ 35.000 millones en 2025

En cuanto a las adquisiciones o importaciones totales, estas alcanzaron US$ 18.111 millones, representando un aumento de 10,6% con respecto al 2024 (US$ 16.379 millones) y estas compras se han realizado desde 184 países que constituyen el origen de las compras del exterior, de acuerdo con los datos oficiales que el BCP presentó ayer en conferencia de prensa.

Según se puede deducir del informe, al sumar el total de exportaciones y el total de importaciones durante el año 2025, se obtiene que se realizaron transacciones en el comercio exterior del país por valor de US$ 34.831,4 millones, monto que representó un aumento del 8,2% con respecto al valor acumulado a diciembre del 2024 (US$ 32.220 millones).

Principales destinos de las exportaciones

De acuerdo con las cifras oficiales, las exportaciones registradas representaron el 66,3% del total, alcanzando US$ 11.082 millones. En cuanto al destino de estos productos, se destaca que a diciembre de 2025 Brasil fue el principal destino de las exportaciones registradas, con un 31% de participación en el total exportado, alcanzando los US$ 3.434,0 millones. Este monto representó una reducción del 2,9% con respecto al mismo periodo del año 2024. Entre los principales productos exportados a este país se destacan la energía eléctrica, los granos de soja y el maíz.

Argentina ocupa el segundo lugar, con una participación del 29,6% de las exportaciones registradas a diciembre de 2025, por un valor de US$ 3.282,2 millones, registrando una disminución del 2,3% con respecto al mismo periodo del año 2024. Entre los principales productos exportados a este país se destacan los granos de soja, la energía eléctrica y las autopartes.

Chile ocupa el tercer lugar, con un 9,4% de participación en las exportaciones registradas en el referido periodo, con un valor que ascendió a US$ 1.041,9 millones, mostrando un aumento de 11,8% al compararlas con la cifra a diciembre de 2024. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, el maíz y la harina de soja

Principales orígenes de productos importados

De acuerdo con el reporte de comercio exterior, las importaciones de bienes para uso interno ascendieron a US$ 14.567,5 millones a diciembre de 2025 y en cuanto al origen de los bienes y productos importados, el reporte del BCP destaca que a diciembre del 2025, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 34,5% de participación, equivalente a US$ 6.122,6 millones, presentando un aumento del 18,1% con respecto al acumulado a diciembre del 2024. Los principales productos importados desde ese país fueron los teléfonos móviles, las máquinas portátiles para procesar datos y neumáticos.

En segundo orden de importancia aparece Brasil, con una participación del 23,4%, alcanzando las importaciones de ese país un monto de US$ 4.141,2 millones. Esto representó un aumento del 5,0% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos importados de este origen fueron abonos minerales o químicos, cerveza de malta e hilos y cables.

Estados Unidos ocupa el tercer lugar, con 6,1% de participación en el total importado. El valor importado ascendió a US$ 1.087,2 millones y registró un crecimiento del 1,7% frente al mismo periodo del año pasado. Entre los principales productos se destacaron el gasoíl, los productos farmacéuticos y la nafta.

Por otra parte, la balanza comercial presentó un resultado deficitario de US$ 1.390,7 millones, considerando que las exportaciones (US$ 16.720 millones) fueron inferiores a las compras realizadas (US$ 18.111 millones).

Envío a 148 países

Las exportaciones totales en el año 2025 alcanzaron US$ 16.720,3 millones, 5,8% superior a los registros acumulados a diciembre de 2024.

Importaciones crecieron 10%

Las importaciones totales alcanzaron US$ 18.111 millones, lo que representan un aumento de 10,6% con respecto al 2024.