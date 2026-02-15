Dinámica favorable en ventas, dice BCP

Estos resultados responden principalmente a las dinámicas favorables observadas en las ventas de las manufacturas, los servicios y la actividad comercial.

Manufacturero

En el sector manufacturero hubo crecimientos en las ventas de aceites, lácteos, azúcar, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, cueros y calzados, papel, fabricación de minerales no metálicos, metales comunes, productos metálicos y maquinaria y equipos.

Por otra parte, la comercialización de productos químicos, textiles y prendas de vestir, otros alimentos y maderas presentaron un desempeño menos favorable. En el sector servicios fueron verificados resultados favorables en las ventas de los servicios a los hogares, servicios de transporte y almacenamiento, servicios de información, hoteles, restaurantes y servicios inmobiliarios. Sin embargo, mostraron resultados negativos los servicios a las empresas y los servicios de telefonía móvil.

El reporte finalmente refiere que en la actividad comercial se destacaron los desempeños positivos en las ventas de productos para el equipamiento del hogar, venta y mantenimiento de vehículos, grandes tiendas y prendas de vestir, combustibles, productos químico-farmacéuticos, productos alimenticios y las ventas al por menor de tecnologías.

En contrapartida exhibieron resultados negativos las ventas al por mayor de materias primas agrícolas, pecuarias y animales vivos, la comercialización al por mayor de maquinaria y equipos, las ventas al por mayor de fertilizantes y los agroquímicos, así como las ventas al por mayor de tecnologías. El ECN es un indicador sintético respecto a la evolución de las ventas en términos constantes de algunas ramas de la actividad económica, tales como manufactura, el comercio y los servicios.

Interanual del 6,3%

Se registró una variación interanual de 6,3% en el último mes del 2025, con lo cual la variación acumulada al cierre de diciembre fue del 5,9%.