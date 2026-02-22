Asamblea que marcará la agenda regional se realizará en Paraguay

Agregó que esta decisión “responde a la estabilidad, la visión de desarrollo y la capacidad que el país ha demostrado para insertarse en las grandes conversaciones internacionales”.

Las reuniones se desarrollarán en la Conmebol, en Luque, y convoca a delegaciones de los 48 países miembros, además de a autoridades económicas, gobernadores, representantes de organismos internacionales, referentes del sector privado, de la sociedad civil y especialistas de toda la región.

Desafíos del futuro económico y social de América Latina

Chaverri Suárez destacó que Paraguay será anfitrión de un evento que marcará la agenda regional en materia de desarrollo. “Será un punto de encuentro para debatir los grandes desafíos que definirán el futuro económico y social de América Latina y el Caribe, así como el aporte que la región puede ofrecer al mundo”, afirmó. Asimismo, subrayó que el evento representa una oportunidad estratégica para proyectar la imagen del país ante la comunidad internacional. “Es una vitrina real para que el mundo conozca de primera mano las oportunidades de Paraguay: su potencial productivo, su estabilidad, su talento humano y su espíritu solidario. Muchos visitantes llegarán por primera vez y estamos convencidos de que se llevarán una imagen renovada y el deseo de volver”, expresó.

El representante del Grupo BID agregó que estas asambleas trascienden una agenda de reuniones formales, al constituirse en una plataforma para proyectar al país hacia el futuro con confianza y ambición.

Las asambleas anuales constituyen el principal espacio de diálogo estratégico del Grupo BID, donde los países miembros definen prioridades, impulsan iniciativas de cooperación y analizan soluciones orientadas a promover el crecimiento, la inversión y el desarrollo sostenible.

Durante las cuatro jornadas la agenda abordará sobre los principales desafíos y oportunidades para fortalecer la competitividad, acelerar la integración regional y avanzar hacia un desarrollo sostenible, mediante espacios de diálogo político-técnico, seminarios temáticos y foros con actores clave. La realización de estas reuniones anuales representa además una oportunidad estratégica para posicionar a Paraguay ante la comunidad internacional, destacando su estabilidad macroeconómica, la previsibilidad de su marco de políticas públicas y su compromiso con la integridad y la transparencia, factores que consolidan su perfil como destino confiable para la inversión y el desarrollo productivo.

Cabe recordar que esta asamblea de gobernadores del BID se hará a 9 años de la última realizada en nuestro país, que se había desarrollado del 28 al 31 de marzo de 2017, en un momento en que Paraguay vivió una de sus peores crisis políticas relacionada al proyecto de enmienda de la Constitución en busca de permitir la reelección presidencial, durante el gobierno de Horacio Cartes.

Debatir los grandes desafíos

