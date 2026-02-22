Trigo: exportación creció en un 12%

Los informes suministrados por el citado gremio demuestran que las exportaciones de trigo correspondientes al período de comercialización, que se computa de octubre 2025 a enero 2026, tuvieron un alza de 12% en comparación con el mismo período de la campaña 2024.

Este incremento del 12% se debe a que en los meses mencionados (octubre de 2025 y enero de 2026) los embarques del cereal alcanzaron 228.775 toneladas, frente a las 203.663 toneladas exportadas en igual lapso de la zafra 2024, resultado que confirma una mejora interanual en los volúmenes enviados de 25.112 toneladas.

La asesora de comercio exterior de Capeco, Sonia Tomassone, explicó al respecto que si se consideran las exportaciones de año calendario (enero 2025 versus enero 2026) también hubo resultados positivos. Este desempeño permitió un ingreso de divisas por US$ 9.756.670, mientras que en el mismo mes del año anterior se lograron US$ 3.295.704.

Tomassone destacó igualmente que en enero y febrero los productores concentran sus actividades en la cosecha de la soja. Además, en el avance de la siembra de maíz y de la soja de entrezafra. Indicó también que pese a la caída de los valores internacionales, los envíos de trigo continúan fluyendo hacia Brasil.

Añadió que al cierre del primer mes de este año, el mercado brasileño concentró el 99% de los embarques, seguido por Bolivia y Uruguay, con un 0,3% cada uno.

Ranking de exportadores

Las cinco empresas que más exportaron el producto nacional son Agrofértil, con el 16% del total, seguido por Nativa (15%), Agro Silo Santa Catalina (12%), Ovetril (10%) y Sumar Trading (7%).

En total 27 empresas participaron de las exportaciones de trigo correspondientes a la zafra 2025.

Brasil, el gran mercado

En cuanto a los destinos, Brasil se mantiene como el principal mercado, concentrando el 47% del total exportado.