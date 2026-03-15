Pilares de un mercado asegurador saludable

El seguro es, en esencia, un instrumento de estabilidad económica y social. Permite distribuir los riesgos entre una comunidad amplia de asegurados y garantiza que, ante la ocurrencia de un siniestro, las pérdidas puedan ser absorbidas sin destruir el patrimonio individual o empresarial. Por esta razón, cuando se habla de un “mercado asegurador sano” no se hace referencia únicamente al volumen de primas o al número de compañías existentes, sino a un conjunto de condiciones institucionales, financieras y regulatorias que permiten que el sistema funcione de manera estable y confiable en el largo plazo.

La primera condición de un mercado asegurador saludable es la solvencia de las entidades aseguradoras. La actividad aseguradora se basa en una promesa futura: el asegurador recibe hoy una prima a cambio de asumir el compromiso de indemnizar un eventual siniestro. Esa promesa solo es creíble si la compañía posee el respaldo financiero suficiente para cumplirla. De allí la importancia de las reservas técnicas, el margen de solvencia y una adecuada capitalización.

Cuando las aseguradoras operan con estructuras financieras frágiles o con reservas insuficientes, el sistema entero se vuelve vulnerable. La insolvencia de una aseguradora no afecta únicamente a sus asegurados, sino que deteriora la confianza pública en el mercado y genera efectos negativos sobre todo el sector.

A esta exigencia financiera se suma la necesidad de una supervisión estatal eficaz. El seguro es una actividad de interés público, precisamente porque involucra el ahorro y la protección patrimonial de miles de personas y empresas. Por ello, en la mayoría de los países, el Estado ejerce una supervisión técnica sobre el funcionamiento del mercado. Esta supervisión no tiene por finalidad sustituir la gestión empresarial, sino garantizar que las compañías cumplan con estándares mínimos de solvencia, transparencia y prudencia en la administración de riesgos. Un regulador fuerte, técnicamente capacitado y enfocado al desarrollo del mercado, contribuye a prevenir crisis en el sector y a impulsar el crecimiento del seguro como eje potencial de la economía.

Otro elemento central de un mercado asegurador saludable es la existencia de competencia efectiva entre las compañías. La competencia favorece la innovación, mejora la calidad de los productos y contribuye a que las primas reflejen adecuadamente el riesgo asegurado.

Sin embargo, esta competencia debe desarrollarse dentro de parámetros técnicos evitándose una guerra de precios o en una sub-tarificación sistemática de las primas. Este equilibrio técnico del seguro hace que las primas puedan resultar suficientes para asumir los siniestros y las reservas necesarias evitando generar un deterioro progresivo de la solvencia del sistema.

La confianza del público constituye otro pilar fundamental. El contrato de seguro es, en gran medida, un contrato de confianza. El asegurado paga una prima con la expectativa de que, en caso de siniestro, la compañía responderá de manera rápida y justa. Cuando los asegurados perciben que las indemnizaciones se retrasan injustificadamente, que las cláusulas contractuales son poco claras o que las reclamaciones se judicializan de manera excesiva, esa confianza comienza a erosionarse.

Finalmente, un mercado asegurador saludable requiere seguridad jurídica. Las reglas que regulan el contrato de seguro deben ser claras y previsibles, y los tribunales deben interpretarlas de manera coherente con la naturaleza técnica del seguro. La incertidumbre jurídica o la proliferación de interpretaciones contradictorias pueden alterar el equilibrio contractual y afectar la capacidad de las aseguradoras para calcular adecuadamente los riesgos. La estabilidad normativa y la consistencia jurisprudencial constituyen, por lo tanto, factores esenciales para el desarrollo sostenible del sector.

En síntesis, la salud de un mercado asegurador no depende únicamente de su tamaño, sino de la interacción equilibrada entre solvencia financiera, supervisión estatal eficaz, competencia técnica, confianza del público, expansión de la cultura aseguradora y seguridad jurídica. Cuando estos elementos se encuentran presentes, el seguro cumple plenamente su función social: transformar la incertidumbre individual en un mecanismo colectivo de protección y estabilidad económica.

Sistema vulnerable

Cuando las aseguradoras operan con estructuras financieras frágiles o con reservas insuficientes, el sistema entero se vuelve vulnerable.

(*) Abogado