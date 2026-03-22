Agentes prevén mayor inflación este mes, y que dólar seguirá bajo

De acuerdo con los datos de la encuesta de la consulta correspondiente para este mes de marzo, la mediana de las expectativas de inflación mensual se ubicó en 0,4%, superior al resultado obtenido en febrero último de 0,3%, que fuera relevada en el informe anterior. Aunque para el próximo mes de abril los agentes económicos esperan una inflación mensual que se desacelere nuevamente y se ubique en 0,3%.

Al respecto, cabe señalar que la inflación en febrero pasado se ubicó en 0% mensual, mientras que la variación interanual ascendió a un 2,3%, por encima de las expectativas actuales.

Esperan un tipo de cambio más bajo

Por otra parte, la percepción de los agentes consultados por la banca matriz es que la cotización del tipo de cambio seguirá en baja, por lo que proyectaron que la divisa estaría en torno a los G. 6.500 para fin de mes, por encima de los G. 6.629 que previeron anteriormente. El valor actual de la divisa se encuentra en G. 6.500 para la cotización en efectivo o minorista.

También redujeron la expectativa de la cotización para fin de año, aunque esperan que el valor de la divisa vaya aumentando y cierre en G. 6.725 para fines del 2026, por debajo de G. 6.875 que estimaron en la encuesta anterior.

Crecimiento

En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB), los agentes económicos mantienen sus expectativas de crecimiento económico de 4,2% para el 2026 y de 4,0% para el 2027. Respecto a la Tasa de Interés de Política Monetaria (TPM), los agentes económicos esperan que la misma se mantenga sin cambios (5,50%) tanto en marzo como en abril de 2026. No obstante para el cierre de este año proyectan una TPM de 5,25% y para el término del 2027 estiman una TPM posicionada en 5,00%.

La encuesta EVE es elaborada por el BCP y resume las expectativas de los agentes económicos referentes a las principales variables económicas para distintos periodos: para el cierre del presente mes y del siguiente, del año en curso, de los próximos 12 meses y del año siguiente. En cuanto a las preguntas que incluyen figuran: la inflación; el tipo de cambio nominal con respecto al dólar; el crecimiento económico y la tasa de política monetaria (TPM). Esta encuesta se realiza a un panel representativo de los sectores económicos, que incluyen a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades.

Mantienen expectativas

En cuanto al PIB, los agentes económicos mantienen expectativas de crecimiento económico del 4,2% para 2026 y de 4,0% para el 2027.

Para abril, desaceleración

Para el próximo mes los referentes económicos consultados esperan una inflación mensual que se desacelere nuevamente y se ubique en 0,3%.