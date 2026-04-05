Subsidio al transporte: una fuerte carga para las finanzas públicas

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el pago de subsidios ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) muestra una trayectoria que combina expansión sostenida, episodios de volatilidad y un cambio reciente en la dinámica de desembolsos. En el período 2013–2026, el total acumulado asciende a G. 1,911 billones o más de US$ 300 millones al tipo de cambio promedio del periodo en análisis, lo que permite dimensionar la magnitud de los recursos canalizados a través de este componente del gasto público. Este volumen no solo refleja el rol creciente del Estado en la financiación de proyectos vinculados a infraestructura, sino también la dependencia de estos pagos respecto a condiciones macroeconómicas, disponibilidad fiscal y decisiones de política.

Al observar la evolución anual, se identifican tres etapas. En una primera fase, entre 2013 y 2015, los pagos presentan una tendencia descendente, pasando de G. 84.616 millones en 2013 a G. 20.708 millones en 2015, comportamiento que podría vincularse a ajustes en la ejecución presupuestaria o a cambios en el ritmo de implementación de proyectos. Posteriormente, desde 2016 hasta 2021, se registra una expansión significativa, ubicándose en desembolsos por G. 116.180 millones.

La tercera etapa, entre 2022 y 2026, marca un quiebre en la tendencia. En 2022, los pagos alcanzan un máximo de G. 263.948 millones, seguido de un nuevo aumento en 2023 a G. 372.150 millones y un pico en 2024 de G. 367.823 millones. Estos valores representan los niveles más altos de toda la serie, consolidando un salto estructural en el volumen de subsidios. En 2025 se observa una ligera desaceleración, con G. 360.424 millones y a los últimos datos oficiales disponibles de febrero de 2026, los recursos desembolsados totalizaron G. 73.520 millones.

Este patrón plantea varias interrogantes. A decir, la magnitud del incremento entre 2021 y 2024 -más de tres veces en apenas tres años- indica una expansión acelerada que difícilmente pueda explicarse solo por el crecimiento económico o la inflación. La evolución del tipo de cambio promedio, que pasa de G. 6.774 por dólar en 2021 a G. 7.560 en 2024, muestra una depreciación moderada de la moneda, pero no suficiente para justificar por sí sola el aumento observado en términos nominales. Esto sugiere que factores como la ampliación de programas, renegociaciones contractuales o mayores compromisos asumidos por el Estado tuvieron un peso determinante.

En un reciente informe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propone tres ejes de política para mejorar el fondeo y financiamiento del transporte público en América Latina y el Caribe, con énfasis en eficiencia, equidad y sostenibilidad. En el primer eje, se plantea optimizar el uso de recursos mediante esquemas de remuneración a operadores basados en desempeño, reducir subsidios ineficientes y avanzar hacia mecanismos como tarifas por congestión y cobros por uso de infraestructura. Además, se destaca la importancia de generar información sólida y comparaciones regionales que permitan evaluar la eficiencia operativa y financiera de los sistemas.

El segundo eje se centra en mejorar la equidad y focalización de los subsidios. Se propone dirigirlos a grupos vulnerables mediante instrumentos más precisos, como “microsubsidios”, y condicionarlos al cumplimiento de estándares de calidad del servicio. También se busca fortalecer la transparencia, incorporar análisis distributivos y promover procesos participativos que aumenten la aceptación social de los ajustes tarifarios y las políticas implementadas.

El tercer eje aborda la diversificación de fuentes de financiamiento, reduciendo la dependencia de transferencias públicas. Se promueve el uso de mecanismos como captura de valor inmobiliario, cobros por externalidades (congestión, emisiones, estacionamiento) y esquemas vinculados a objetivos ambientales. Finalmente, se resalta la necesidad de fortalecer capacidades institucionales para asegurar una implementación efectiva.

En línea a todo lo anterior, desde una mirada crítica, la evolución de los subsidios plantea la necesidad de evaluar su eficiencia y focalización. Un aumento sostenido del gasto en este rubro no necesariamente se traduce en mejoras proporcionales en infraestructura o en calidad de servicios si no está acompañado de mecanismos adecuados de control y evaluación. Asimismo, la concentración de pagos en determinados años podría generar distorsiones en la ejecución presupuestaria y en la planificación de mediano plazo.

En este contexto, el desafío no radica únicamente en el volumen de recursos asignados, sino en la capacidad de asegurar que estos subsidios cumplan efectivamente su objetivo económico. La evidencia reciente muestra que el crecimiento del gasto ha sido significativo, pero también irregular, lo que refuerza la importancia de avanzar hacia esquemas más transparentes, previsibles y alineados con una estrategia fiscal de largo plazo.

Distorsiones en la ejecución

La concentración de pagos en determinados años podría generar distorsiones en la ejecución presupuestaria y en la planificación de mediano plazo.

Más de US$ 300 millones

En el período 2013–2026, el total acumulado por pago del subsidio trepa a G. 1,911 billones o más de US$ 300 millones al tipo de cambio promedio del periodo.