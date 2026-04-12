La agroindustria gana impulso

Los números de referencia figuran en el último boletín suministrado por la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro), en el que también indican que el sector tiene la “expectativa clara de volver a mejorar los registros pasados”, tanto en el procesamiento de la principal oleaginosa: la soja, como en el de los demás granos.

Ante este último punto, el informe del gremio agroindustrial menciona que la molienda de otras oleaginosas (entre las cuales destacan la canola y el girasol) tuvo un incremento del 22%, de 9.550 toneladas (enero a febrero 2025) a 11.625 toneladas del mismo lapso, pero de este año.

“De cumplirse las expectativas favorables para la agroindustria los siguientes meses seguirán marcando aumentos, permitiendo no solo mejorar nuestros registros de exportación con productos de mayor valor, sino también seguir proveyendo a otras industrias nacionales los productos que requieren, a precios competitivos”, apuntan.

Utilización a febrero se sitúa en un 50%

De acuerdo con la Cappro, con la molienda lograda en febrero se consiguió mejorar los resultados del mismo mes, pero de 2025, hecho que permitió cerrar el primer bimestre con una utilización del 50% de la capacidad instalada en el periodo.

“Considerando la menor presión internacional por nuestras materias primas, que se dio el año pasado y se mantiene en este periodo, y la buena cosecha esperada, este porcentaje deberá ir en aumento durante los próximos meses del año”, destacan los referentes del sector agroindustrial.

En lo atinente a la generación de divisas, las exportaciones de la agroindustria, que incluyen aceite, harina y cascarilla de soja, en los dos primeros meses del año alcanzaron US$ 117,34 millones, una variación de -13% respecto al registro de febrero de 2025. “Este resultado se explica principalmente en un menor volumen exportado debido a las cuestiones logísticas, ya que la disponibilidad de productos agroindustriales aumentó en el citado período. Así, la expectativa para los próximos meses es que el crecimiento de la molienda impacte también en una mayor participación del sector de la agroindustria en las exportaciones del complejo”, concluyen.

3.000 t más de soja

Sector procesó 381.551 toneladas de soja, tres mil toneladas más con respecto a igual lapso de 2025, que llegó a 378.494 toneladas.