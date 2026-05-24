Menos excedentes para las industrias

Como la parte paraguaya de la administración de Yacyretá, por decisión propia, optó por cerrarse ante la prensa, una vez más recurrimos a fuentes extraoficiales, seguidoras infatigables de la volátil conducta de responsables d e turno. Esa evaluación, una vez más, fue hecha desde el anonimato, con el ánimo de evitar represalias, según explicaron.

Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, en abril de 2026 exhibieron un comportamiento muy parecido; por un lado, Itaipú aumentó su generación 10% y Yacyretá lo hizo un 9%, respecto a marzo de 2025.

Si consideramos en forma conjunta la generación de ambas centrales binacionales en abril de este año, veremos que hubo un aumento de 10%, comparando con abril de 2025, y un aumento de 19% respecto a abril de 2024.

En el primer cuatrimestre del presente año, ambas centrales hidroeléctricas presentaron una reducción, en materia de generación, de 2% y 0,4 %, con respecto a similar lapso del año anterior.

No obstante, si consideramos de manera conjunta la producción de ambas binacionales en el primer cuatrimestre de 2026, veremos que hubo una merma de 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En los ejercicios 2025 y 2024, la producción de Itaipú no alcanzó el valor anual de 75.000 GWh, la producción que debe garantizar en el año.

Señalan que el 2026 arrancó de forma similar, además de advertir que Yacyretá no llegará al valor nominal de 20.000 GWh en el año.

El déficit de generación se debe en alguna medida a las condiciones hídricas del río Paraná y a la disponibilidad de las unidades generadoras en ambas centrales hidroeléctricas.

ENERGÍA PARAGUAYA DE LAS BINACIONALES

Del total de la energía generada en las binacionales, nuestro país utilizó el 39% de la cantidad producida durante el primer cuatrimestre de 2026; según los registros, el sistema paraguayo retiró de Itaipú el 40% y de Yacyretá, el 34%.

Detallan nuestras fuentes que en abril último el país utilizó el 69% de la energía disponible en las binacionales (76% de Itaipú y 32% de Yacyretá).

Añaden que del total que generaron ambas binacionales en el primer cuatrimestre de 2026, el sistema nacional utilizó el 79% de la parte que le corresponde.

Nuestras fuentes, inclusive, desglosan ese porcentaje del modo siguiente: 81% de Itaipú y 68% de la central paraguayo/argentina.

USO DE LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES EN PARAGUAY

La ANDE, en abril pasado, retiró de las binacionales 35% más que en el mismo mes del año anterior y 24% más que el retirado al mes de marzo de 2024.

En abril de 2026 se registró el mayor crecimiento del consumo mensual interanual del mencionado año.

La ANDE, durante el primer cuatrimestre de 2026, utilizó 20% más energía de las binacionales, comparando con el primer cuatrimestre de 2025, y 24% superior al apuntado en el primer cuatrimestre de 2024.

ENERGÍA CEDIDA DE LAS BINACIONALES

La energía cedida en las binacionales durante el primer cuatrimestre de 2026 fue 21% de la que corresponde al Paraguay en Itaipú y Yacyretá.

De la parte que corresponde a nuestro país en la central paraguayo/brasileña, el total cedido al Brasil fue de 19%, en tanto que de la que nos pertenece en Yacyretá, cedimos al sistema argentino el 32%.

La energía cedida por nuestro país en las dos centrales binacionales en abril último fue 23% inferior a la cedida el mismo mes del año pasado.

En ambas binacionales, la energía que cedió nuestro país en el lapso enero-abril de 2026 fue inferior 41% respecto al mismo periodo del año anterior y 37% inferior a la cedida en el primer cuatrimestre de 2024.

La energía cedida en abril de 2026 alcanzó 1.141 GWh, el 30% de la energía paraguaya de las binacionales, equivalente a una potencia media horaria de 1.585 MW; que es el margen de disponibilidad que tuvimos en abril y no utilizamos en nuestro país.

CONCLUSIONES

1. La suma de la energía generada en Itaipú y Yacyretá durante el mes de abril de 2026 ha sido 7.459 GWh y representa un aumento de 10% con respecto a lo generado en abril de 2025.

2. En forma conjunta, la generación de ambas binacionales en el primer cuatrimestre de 2026 ha registrado una disminución del 2% comparando con el mismo periodo del año anterior.

3. Las centrales hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá, en el primer cuatrimestre de 2026, presentaron una reducción de la generación de 2% y 0,4%, respectivamente, respecto al mismo periodo del año anterior.

4. Paraguay utilizó el 79% de lo que le corresponde en las binacionales durante el primer cuatrimestre de 2026. El total utilizado fue cubierto el 81% por Itaipú y el 68% de Yacyretá.

5. La ANDE, en abril de 2026, utilizó 35% más energía desde las binacionales, comparando con la cantidad utilizada en el mismo mes del ejercicio precedente.

6. La ANDE, en el primer cuatrimestre de 2026, aprovechó el 20% más energía de las binacionales comparando con el mismo periodo del año anterior.

7. La energía cedida en las binacionales en abril de 2026 alcanzó el 30% de la cantidad que correspondía al Paraguay en las centrales Itaipú y Yacyretá.

8. En ambas binacionales, durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026, la energía cedida por Paraguay fue 41% inferior respecto al mismo mes del año anterior.

9. La energía cedida en abril de 2026 fue de 1.141 GWh, que es equivalente a una potencia media horaria de 1.585 MW; el margen de disponibilidad en términos de potencia que tuvimos en abril y no lo utilizamos en nuestro país.

10. El margen de disponibilidad de potencia merma drásticamente, principalmente en horario de punta de carga del sistema eléctrico paraguayo, afectado por el incremento del consumo nacional y por la reducida generación por déficit hidrológico.

Parte de nuestro país

La energía cedida en las binacionales en el primer cuatrimestre de 2026 fue el 21% de la que corresponde al Paraguay en Itaipú y Yacyretá.